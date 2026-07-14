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La red de grooming que captaba a juveniles de Independiente terminó con dos detenidos

Dos hombres permanecen bajo investigación por captación y corrupción de menores tras una serie de allanamientos que permitieron el secuestro de abundante material de abuso sexual infantil en el conurbano bonaerense.

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Los sospechosos captabas a sus víctimas mediante una red de manipulación virtual estructurada en base a falsas identidades y falsos perfiles en la red social Instagram. (Foto: archivo)

Los sospechosos captabas a sus víctimas mediante una red de manipulación virtual estructurada en base a falsas identidades y falsos perfiles en la red social Instagram. (Foto: archivo)

Gustavo Aníbal Bautista, un profesor de geografía que trabajaba en escuelas de Ituzaingó y Morón, y Martín Ezequiel Diez, ex empleado del Ministerio de Salud, fueron detenidos por la Policía Federal bajo cargos de grooming y corrupción de menores en perjuicio de adolescentes de las divisiones inferiores del Club Independiente.

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El allanamiento se produjo este martes en la pensión que un hombre de 54 años administraba en González Catán. (Foto: prensa PBA).

Los sospechosos captabas a sus víctimas mediante una red de manipulación virtual estructurada en base a falsas identidades y falsos perfiles en la red social Instagram.

La causa

El esquema delictivo operaba sobre menores de edad cuyas edades oscilaban entre los 13 y 17 años. Una vez establecido el primer contacto digital, los implicados trasladaban las conversaciones hacia la plataforma de mensajería WhatsApp para ofrecer indumentaria deportiva, calzado, dinero o promesas de patrocinio económico con el único fin de obtener fotografías y filmaciones íntimas de las víctimas.

Dos hombres permanecen bajo investigación por captación y corrupción de menores. (Foto: captura de pantalla)

Dos hombres permanecen bajo investigación por captación y corrupción de menores. (Foto: captura de pantalla)

El docente implicado solía repetir una pregunta de gran relevancia para la investigación en sus intentos de manipulación, la cual quedó registrada en las conversaciones recopiladas por los investigadores: "¿Nunca tuviste botinero?".

Mediante este recurso de aparente padrinazgo, el imputado lograba generar un canal de confianza para luego exigir el material de contenido sexual y solicitar los datos de contacto de otros deportistas del mismo club bajo ofertas de pagos adicionales.

La investigación

La investigación sumó evidencia clave mediante el rastreo de diecisiete transferencias bancarias realizadas a través de aplicaciones de billeteras virtuales vinculadas de forma directa a las cuentas del profesor de geografía.

Esos movimientos monetarios, que oscilaban entre los $2.000 y los $35.000, formaban parte del mecanismo sistemático de captación que también afectó a estudiantes en al menos cinco establecimientos educativos ubicados en la zona oeste del conurbano bonaerense.

La detención e identificación de los sospechosos

La detención del profesor se concretó a fines de mayo en su domicilio particular de la localidad de Villa Tesei, donde las fuerzas de seguridad secuestraron teléfonos celulares, computadoras, discos rígidos y fotografías impresas.

La identificación de ambos sospechosos requirió de un complejo peritaje tecnológico debido a que los imputados utilizaban redes privadas virtuales para ocultar sus direcciones IP, maniobra que fue descubierta a partir de la información provista por la empresa Meta tras el requerimiento judicial.

Los detenidos afrontan cargos formales por los delitos de captación de menores con fines sexuales y corrupción de menores en el marco de un expediente judicial que busca determinar si existen más víctimas afectadas por esta misma metodología de extorsión y comercialización de material de abuso sexual infantil.

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