La red de grooming que captaba a juveniles de Independiente terminó con dos detenidos

Mediante este recurso de aparente padrinazgo, el imputado lograba generar un canal de confianza para luego exigir el material de contenido sexual y solicitar los datos de contacto de otros deportistas del mismo club bajo ofertas de pagos adicionales.

La investigación

La investigación sumó evidencia clave mediante el rastreo de diecisiete transferencias bancarias realizadas a través de aplicaciones de billeteras virtuales vinculadas de forma directa a las cuentas del profesor de geografía.

Esos movimientos monetarios, que oscilaban entre los $2.000 y los $35.000, formaban parte del mecanismo sistemático de captación que también afectó a estudiantes en al menos cinco establecimientos educativos ubicados en la zona oeste del conurbano bonaerense.

La detención e identificación de los sospechosos

La detención del profesor se concretó a fines de mayo en su domicilio particular de la localidad de Villa Tesei, donde las fuerzas de seguridad secuestraron teléfonos celulares, computadoras, discos rígidos y fotografías impresas.

La identificación de ambos sospechosos requirió de un complejo peritaje tecnológico debido a que los imputados utilizaban redes privadas virtuales para ocultar sus direcciones IP, maniobra que fue descubierta a partir de la información provista por la empresa Meta tras el requerimiento judicial.

Los detenidos afrontan cargos formales por los delitos de captación de menores con fines sexuales y corrupción de menores en el marco de un expediente judicial que busca determinar si existen más víctimas afectadas por esta misma metodología de extorsión y comercialización de material de abuso sexual infantil.