La insólita prohibición que recibió una mujer tras atacar a un policía en los festejos por el último triunfo de Argentina

La Justicia le prohibió asistir a los festejos de la final

La imputación fue presentada por el fiscal Luis Lagioia ante la jueza Andrea Cavallero, quien dispuso que la mujer continúe el proceso en libertad, aunque bajo una serie de medidas restrictivas.

La principal es la prohibición de asistir a festejos públicos vinculados a eventos deportivos hasta el próximo lunes, una decisión que le impedirá participar de las celebraciones si Argentina derrota a España en la final del Mundial.

El fiscal sostuvo que la agresión tuvo como finalidad obstaculizar el accionar del policía mientras intentaba controlar los disturbios. "Por la espalda, la imputada le dio un golpe de puño al integrante de la fuerza de seguridad, con la clara intención de evitar que él pueda desempeñar correctamente su deber público", explicó Lagioia.

Golpeó a un policía durante los festejos por Argentina e Inglaterra. (Foto: gentileza Rosario 3)

Investigan nuevos ataques contra policías en Venado Tuerto

La causa no termina con este episodio. La fiscalía continúa investigando otros hechos violentos registrados durante los festejos.

Según informó el Ministerio Público de la Acusación, varios efectivos fueron atacados con botellas de vidrio y otros objetos contundentes, por lo que los investigadores analizan imágenes de las cámaras de videovigilancia para identificar a todos los responsables.

En ese marco, ya fue aprehendido un menor de edad acusado de haber protagonizado una agresión con arma blanca y provocar lesiones durante los incidentes. En un allanamiento posterior se secuestró la ropa que llevaba puesta al momento de los hechos para avanzar con la investigación.

También hubo disturbios en Rufino

Los incidentes no se limitaron a Venado Tuerto. En la ciudad santafesina de Rufino, el fiscal Mauro Menéndez investiga otro episodio ocurrido durante los festejos por la clasificación de Argentina.

De acuerdo con la investigación, cinco personas ingresaron violentamente a una heladería, golpearon a un hombre, rompieron el vidrio de un mostrador y accedieron sin autorización a un sector privado del comercio. Hasta el momento, cuatro sospechosos fueron identificados y detenidos, mientras continúan las tareas para localizar al quinto involucrado.

El caso forma parte de las investigaciones abiertas por los desmanes registrados en distintas localidades santafesinas tras el triunfo de la Selección argentina, en una jornada que combinó la alegría por la clasificación con diversos episodios de violencia.