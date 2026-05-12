ANSES: cómo obtener descuentos del 25% automáticos pagando con tarjeta de débito

El programa incluye promociones en distintos rubros esenciales:
- Supermercados
- Farmacias
- Perfumerías
- Combustibles
- Productos de limpieza
Según el esquema vigente, los descuentos en supermercados arrancan en el 10% y pueden alcanzar el 20% o incluso el 25% en determinadas cadenas y entidades financieras.
Además, algunas promociones permiten comprar en cuotas sin interés y otras eliminan el tope de reintegro, lo que aumenta el ahorro final cuanto mayor sea el consumo.
Banco Nación: reintegros con BNA+ y MODO
Una de las entidades con más beneficios para jubilados es el Banco de la Nación Argentina.
Quienes cobran allí sus prestaciones pueden acceder a un 5% adicional de reintegro utilizando la aplicación BNA+ mediante MODO para pagar las compras.
El beneficio aplica tanto con tarjeta de débito como de crédito y alcanza a cadenas de supermercados como:
- Carrefour
- Coto
- ChangoMás
- Disco
- Jumbo
- Día
- Vea
Banco Galicia: hasta 25% de ahorro
El Banco Galicia también ofrece uno de los paquetes promocionales más fuertes para jubilados y pensionados.
La entidad permite acceder a descuentos de hasta 25% en supermercados y además sumar 3 cuotas sin interés en determinados comercios.
Según el esquema vigente, el reintegro mensual puede alcanzar:
- Hasta $20.000 en supermercados
- Hasta $12.000 en farmacias y ópticas
El beneficio está pensado especialmente para aliviar gastos de consumo diario y productos vinculados a la salud, uno de los rubros que más impacta en adultos mayores.
Banco Supervielle: descuentos según el día
El Banco Supervielle organiza sus promociones por rubro y días específicos.
Los martes ofrece 20% de descuento en supermercados seleccionados como:
- Jumbo
- Disco
- Vea
- ChangoMás
El tope de devolución es de $25.000 pagando con tarjeta y de $15.000 utilizando QR.
Además, la entidad suma promociones adicionales:
- 50% de descuento en farmacias adheridas
- 10% de ahorro en combustibles
Cuenta DNI y Banco Provincia: ahorro extra en Buenos Aires
En territorio bonaerense, quienes cobran mediante el Banco de la Provincia de Buenos Aires pueden acceder a promociones utilizando la billetera virtual Cuenta DNI.
Las promociones incluyen:
- 5% de descuento en supermercados
- Pagos mediante QR o Clave DNI
- Tope semanal de $5.000
Además, estos beneficios pueden combinarse con otras promociones vigentes.
Entre los comercios adheridos aparecen cadenas como:
Cómo consultar los descuentos disponibles
Los jubilados y pensionados pueden verificar qué promociones tienen habilitadas ingresando a:
- Los canales oficiales de ANSES
- Los sitios web de cada banco
- Aplicaciones como BNA+ o Cuenta DNI
- Plataformas de promociones bancarias
Allí se detallan los comercios adheridos, los días de vigencia, los topes de reintegro y las condiciones para acceder a cada beneficio.