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ANSES: cómo obtener descuentos del 25% automáticos pagando con tarjeta de débito

Los beneficios se aplican pagando con la tarjeta de débito donde se cobra el haber y no requieren inscripción previa ni trámites adicionales. Lo que hay que saber.

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ANSES: cómo obtener descuentos del 25% automáticos pagando con tarjeta de débito

ANSES: cómo obtener descuentos del 25% automáticos pagando con tarjeta de débito

En medio de la suba constante de precios, millones de jubilados y pensionados buscan alternativas para aliviar el impacto de los gastos cotidianos. Por eso, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente una red de descuentos y reintegros automáticos que permite ahorrar en supermercados, farmacias, combustibles, perfumerías y comercios adheridos.

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Los beneficios alcanzan a titulares de jubilaciones, pensiones y programas sociales que cobran sus haberes mediante tarjeta de débito bancaria. La ventaja principal es que no hace falta realizar trámites ni inscribirse previamente: el descuento se aplica automáticamente al momento de pagar.

En algunos casos, los reintegros pueden llegar hasta el 25%, dependiendo del banco, el comercio y el medio de pago utilizado.

Cómo funcionan los descuentos para jubilados

El sistema opera de manera automática. Los beneficiarios solamente deben utilizar la tarjeta de débito donde reciben el haber previsional o, en algunos casos, aplicaciones bancarias específicas.

El programa incluye promociones en distintos rubros esenciales:

  • Supermercados
  • Farmacias
  • Perfumerías
  • Combustibles
  • Productos de limpieza

Según el esquema vigente, los descuentos en supermercados arrancan en el 10% y pueden alcanzar el 20% o incluso el 25% en determinadas cadenas y entidades financieras.

Además, algunas promociones permiten comprar en cuotas sin interés y otras eliminan el tope de reintegro, lo que aumenta el ahorro final cuanto mayor sea el consumo.

Supermercados_jubilados

Banco Nación: reintegros con BNA+ y MODO

Una de las entidades con más beneficios para jubilados es el Banco de la Nación Argentina.

Quienes cobran allí sus prestaciones pueden acceder a un 5% adicional de reintegro utilizando la aplicación BNA+ mediante MODO para pagar las compras.

El beneficio aplica tanto con tarjeta de débito como de crédito y alcanza a cadenas de supermercados como:

  • Carrefour
  • Coto
  • ChangoMás
  • Disco
  • Jumbo
  • Día
  • Vea

Banco Galicia: hasta 25% de ahorro

El Banco Galicia también ofrece uno de los paquetes promocionales más fuertes para jubilados y pensionados.

La entidad permite acceder a descuentos de hasta 25% en supermercados y además sumar 3 cuotas sin interés en determinados comercios.

Según el esquema vigente, el reintegro mensual puede alcanzar:

  • Hasta $20.000 en supermercados
  • Hasta $12.000 en farmacias y ópticas

El beneficio está pensado especialmente para aliviar gastos de consumo diario y productos vinculados a la salud, uno de los rubros que más impacta en adultos mayores.

Banco Supervielle: descuentos según el día

El Banco Supervielle organiza sus promociones por rubro y días específicos.

Los martes ofrece 20% de descuento en supermercados seleccionados como:

  • Jumbo
  • Disco
  • Vea
  • ChangoMás

El tope de devolución es de $25.000 pagando con tarjeta y de $15.000 utilizando QR.

Además, la entidad suma promociones adicionales:

  • 50% de descuento en farmacias adheridas
  • 10% de ahorro en combustibles

Cuenta DNI y Banco Provincia: ahorro extra en Buenos Aires

En territorio bonaerense, quienes cobran mediante el Banco de la Provincia de Buenos Aires pueden acceder a promociones utilizando la billetera virtual Cuenta DNI.

Las promociones incluyen:

  • 5% de descuento en supermercados
  • Pagos mediante QR o Clave DNI
  • Tope semanal de $5.000

Además, estos beneficios pueden combinarse con otras promociones vigentes.

Entre los comercios adheridos aparecen cadenas como:

  • Día
  • Carrefour
  • ChangoMás

Cómo consultar los descuentos disponibles

Los jubilados y pensionados pueden verificar qué promociones tienen habilitadas ingresando a:

  • Los canales oficiales de ANSES
  • Los sitios web de cada banco
  • Aplicaciones como BNA+ o Cuenta DNI
  • Plataformas de promociones bancarias

Allí se detallan los comercios adheridos, los días de vigencia, los topes de reintegro y las condiciones para acceder a cada beneficio.

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