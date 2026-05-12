ANSES: cómo obtener descuentos del 25% automáticos pagando con tarjeta de débito

El programa incluye promociones en distintos rubros esenciales:

Supermercados

Farmacias

Perfumerías

Combustibles

Productos de limpieza

Según el esquema vigente, los descuentos en supermercados arrancan en el 10% y pueden alcanzar el 20% o incluso el 25% en determinadas cadenas y entidades financieras.

Además, algunas promociones permiten comprar en cuotas sin interés y otras eliminan el tope de reintegro, lo que aumenta el ahorro final cuanto mayor sea el consumo.

Supermercados_jubilados

Banco Nación: reintegros con BNA+ y MODO

Una de las entidades con más beneficios para jubilados es el Banco de la Nación Argentina.

Quienes cobran allí sus prestaciones pueden acceder a un 5% adicional de reintegro utilizando la aplicación BNA+ mediante MODO para pagar las compras.

El beneficio aplica tanto con tarjeta de débito como de crédito y alcanza a cadenas de supermercados como:

Carrefour

Coto

ChangoMás

Disco

Jumbo

Día

Vea

Banco Galicia: hasta 25% de ahorro

El Banco Galicia también ofrece uno de los paquetes promocionales más fuertes para jubilados y pensionados.

La entidad permite acceder a descuentos de hasta 25% en supermercados y además sumar 3 cuotas sin interés en determinados comercios.

Según el esquema vigente, el reintegro mensual puede alcanzar:

Hasta $20.000 en supermercados

Hasta $12.000 en farmacias y ópticas

El beneficio está pensado especialmente para aliviar gastos de consumo diario y productos vinculados a la salud, uno de los rubros que más impacta en adultos mayores.

Banco Supervielle: descuentos según el día

El Banco Supervielle organiza sus promociones por rubro y días específicos.

Los martes ofrece 20% de descuento en supermercados seleccionados como:

Jumbo

Disco

Vea

ChangoMás

El tope de devolución es de $25.000 pagando con tarjeta y de $15.000 utilizando QR.

Además, la entidad suma promociones adicionales:

50% de descuento en farmacias adheridas

10% de ahorro en combustibles

Cuenta DNI y Banco Provincia: ahorro extra en Buenos Aires

En territorio bonaerense, quienes cobran mediante el Banco de la Provincia de Buenos Aires pueden acceder a promociones utilizando la billetera virtual Cuenta DNI.

Las promociones incluyen:

5% de descuento en supermercados

Pagos mediante QR o Clave DNI

Tope semanal de $5.000

Además, estos beneficios pueden combinarse con otras promociones vigentes.

Entre los comercios adheridos aparecen cadenas como:

Día

Carrefour

ChangoMás

Cómo consultar los descuentos disponibles

Los jubilados y pensionados pueden verificar qué promociones tienen habilitadas ingresando a:

Los canales oficiales de ANSES

Los sitios web de cada banco

Aplicaciones como BNA+ o Cuenta DNI

Plataformas de promociones bancarias

Allí se detallan los comercios adheridos, los días de vigencia, los topes de reintegro y las condiciones para acceder a cada beneficio.