Nazarena, Barbie Vélez y Alejandra Maglietti revelaron los llamativos nombres de sus partes íntimas

Ante su relato, Nazarena Vélez insistió en un punto clave para evitar esas situaciones sorpresivas y se despachó con una directa pregunta a su hija: “Por eso hay que hacer mucho ejercicio de la puchaina, o como la llames. Hay distintos nombres. ¿Vos no le tenés nombre a tu vagina?”.

“La casita”, contestó Barbie sin rodeos. Al preguntarle a Maglietti por el nombre que le puso a su parte íntima, la panelista respondió con una sonrisa y con cierta duda: “La puchi, la chuchi”. “La mimosa, la cariñosa”, la ayudó Nazarena estallada en carcajadas y en medio de un clima de total diversión entre sus compañeros.

"Hablando de gimnasio, hay chicas que se la clavan adelante también, el mono trepado", siguió su particular análisis Nazarena. Y Barbie agregó: "La pezuña de camello". "Viste, queda así", cerró Maglietti.

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El debate entre Nazarena Vélez, Barbie Vélez y Alejandra Maglietti siguió en las redes

Al ver publicado el video con el divertido momento en Bondi Live, Nazarena Vélez comentó con picardía: "La mimosa", a lo que Barbie Vélez comentó con emojis de carcajada recordando las insólitas y polémicas confesiones al aire.