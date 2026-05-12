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Nazarena, Barbie Vélez y Alejandra Maglietti revelaron los llamativos nombres de sus partes íntimas

Nazarena Vélez, Barbie Vélez y Alejandra Maglietti reflexionaron al aire sobre los nombres que le pusieron a sus partes más íntimas y sorprendieron a todos.

12 may 2026, 10:50
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Nazarena, Barbie Vélez y Alejandra Maglietti revelaron los llamativos nombres de sus partes íntimas
Nazarena, Barbie Vélez y Alejandra Maglietti revelaron los llamativos nombres de sus partes íntimas

Las charlas al aire durante los programas en vivo pueden ir variando de un tema para el otro sin escalas y en poco tiempo. En un divertido momento al aire, Nazarena Vélez, Barbie Vélez y Alejandra Maglietti confesaron de qué manera llaman a sus partes íntimas.

Desde el ciclo Storytime por el streaming de Bondi Live, las tres bromearon con su impensada confesión después de que Nazarena planteó los cambios físico que vive en la actualidad y que le cuesta contener las ganas de hacer pis cuando está en plena ejercicio en el gimnasio.

“Yo antes podía controlar cuando tenía ganas de hacer pis. Ahora tengo ganas de hacer pis y tengo que ir a hacer pis porque sino no te retengo. A mí me pasa que me quedo dos minutos más arriba de la cinta y como que me voy quedando quieta porque si camino me meo”, expresó la actriz entre risas.

Eso dio pie a que su hija Barbie cuente la situación similar que atravesó durante el embarazo de su hijo Salvador: “A mí me pasaba también en el embarazo, me reía y salía el chorrito de pis”, comentó.

Ante su relato, Nazarena Vélez insistió en un punto clave para evitar esas situaciones sorpresivas y se despachó con una directa pregunta a su hija: “Por eso hay que hacer mucho ejercicio de la puchaina, o como la llames. Hay distintos nombres. ¿Vos no le tenés nombre a tu vagina?”.

“La casita”, contestó Barbie sin rodeos. Al preguntarle a Maglietti por el nombre que le puso a su parte íntima, la panelista respondió con una sonrisa y con cierta duda: “La puchi, la chuchi”. “La mimosa, la cariñosa”, la ayudó Nazarena estallada en carcajadas y en medio de un clima de total diversión entre sus compañeros.

"Hablando de gimnasio, hay chicas que se la clavan adelante también, el mono trepado", siguió su particular análisis Nazarena. Y Barbie agregó: "La pezuña de camello". "Viste, queda así", cerró Maglietti.

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El debate entre Nazarena Vélez, Barbie Vélez y Alejandra Maglietti siguió en las redes

Al ver publicado el video con el divertido momento en Bondi Live, Nazarena Vélez comentó con picardía: "La mimosa", a lo que Barbie Vélez comentó con emojis de carcajada recordando las insólitas y polémicas confesiones al aire.

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