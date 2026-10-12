Conmoción por el hallazgo del cuerpo de Oscar Barbero

Encontraron el cuerpo de Oscar Barbero en una playa de Las Toninas

El cuerpo de Oscar Barbero fue localizado durante la noche del domingo en una playa de Las Toninas, a la altura de la calle 4. El descubrimiento reactivó las actuaciones vinculadas con la desaparición de los dos kayakistas que habían ingresado al mar frente a Santa Teresita y que, desde entonces, eran intensamente buscados.

Barbero tenía 64 años y era uno de los dos hombres que habían quedado desaparecidos después de que sus embarcaciones se vieran comprometidas por un temporal. La noticia del hallazgo permitió confirmar que uno de los casos había tenido un desenlace fatal, mientras continuaba la incertidumbre sobre el paradero de su compañero.

Las tareas posteriores al descubrimiento incluyeron el relevamiento de los elementos que estaban junto al cuerpo y las diligencias necesarias para establecer la identidad de la víctima.

Las pertenencias recuperadas se convirtieron en una de las principales pistas para los investigadores. El llavero con referencias al club Racing y a la Virgen de Luján, la llave de un automóvil Chery y el celular quedaron incorporados a las actuaciones para contribuir al esclarecimiento del caso.

La localización del cuerpo se produjo después de varios días de incertidumbre y de un despliegue de recursos destinados a rastrear distintos sectores de la costa. Desde el comienzo del operativo, la búsqueda estuvo orientada a encontrar a ambos hombres y determinar qué había ocurrido después de que solicitaran ayuda.

Qué encontraron junto al cuerpo del kayakista desaparecido

Uno de los aspectos relevantes del hallazgo fue la recuperación de objetos personales que permitieron orientar las tareas de identificación.

De acuerdo con la información difundida por NA, entre las pertenencias había elementos con referencias personales y un teléfono celular. Los investigadores también encontraron una llave correspondiente a un vehículo Chery.

El detalle de los objetos recuperados quedó incorporado a la investigación judicial. Sin embargo, la presencia de estas pertenencias no permite, por sí sola, establecer cómo se produjo la muerte ni reconstruir por completo lo sucedido en el mar.

Para determinar las circunstancias del episodio, los peritos deberán analizar los elementos disponibles y los resultados de los estudios ordenados por la fiscalía.

En esta etapa, la investigación busca establecer tanto la identidad de la víctima como las condiciones en las que se produjo su muerte. También será importante determinar si los resultados de las pericias permiten aportar información sobre el tiempo transcurrido desde la desaparición y las posibles circunstancias del desenlace.

El hallazgo abre una nueva etapa en la causa, que hasta ahora estaba marcada principalmente por las tareas de rastreo y la falta de información sobre el destino de los dos hombres.

La investigación judicial quedó a cargo del fiscal Gustavo Mascioli

La causa está bajo la responsabilidad del fiscal Gustavo Mascioli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFID) número 1 de Mar del Tuyú.

Tras el hallazgo, el funcionario dispuso las diligencias correspondientes para avanzar en el esclarecimiento del episodio. Entre las medidas ordenadas se encuentra la realización de una autopsia, un procedimiento fundamental para establecer las causas de la muerte.

El estudio forense permitirá examinar el cuerpo y determinar qué conclusiones médicas pueden obtenerse sobre el fallecimiento. Sus resultados serán evaluados junto con el resto de las pruebas reunidas durante la investigación.

Las actuaciones también apuntan a reconstruir los momentos previos a la desaparición y a establecer las condiciones en las que se encontraban los hombres cuando ingresaron al agua.

Por el momento, el hallazgo de Barbero no resuelve todos los interrogantes del caso. Los investigadores todavía deben reunir información suficiente para establecer la secuencia de los acontecimientos y precisar qué factores intervinieron en la tragedia.

La investigación judicial continuará con el análisis de las evidencias disponibles, las pericias y los resultados de la autopsia.

Cómo fue la desaparición de los dos kayakistas en Santa Teresita

Oscar Barbero y Félix Mendieta ingresaron al mar en sus respectivos kayaks, pero durante la travesía quedaron atrapados en medio de un temporal.

La situación se volvió crítica y ambos solicitaron asistencia a la Prefectura Naval Argentina. Ante el pedido de ayuda, una moto de agua se dirigió hacia el sector señalado para intentar localizarlos.

Sin embargo, cuando el personal llegó al área indicada, no logró encontrar a ninguno de los dos hombres. A partir de ese momento, comenzó un operativo de búsqueda que involucró a las autoridades locales y a los equipos de Prefectura.

La desaparición generó preocupación por las condiciones en las que se había desarrollado la salida al mar. La presencia de un temporal añadió dificultades a las tareas de rastreo y obligó a las autoridades a concentrar esfuerzos en la localización de las embarcaciones y de sus ocupantes.

Desde el inicio, uno de los principales objetivos fue determinar qué había sucedido después del pedido de auxilio y establecer hacia dónde podían haberse desplazado los kayakistas.

La falta de resultados inmediatos prolongó la incertidumbre de los familiares y de quienes seguían el caso. Durante los días posteriores, los equipos continuaron con las tareas destinadas a encontrar a los dos hombres.

El hallazgo del cuerpo de Barbero permitió avanzar en uno de los objetivos centrales del operativo, aunque dejó pendiente la búsqueda de Mendieta.

Los kayaks utilizados por Barbero y Mendieta

Cuando se puso en marcha el operativo, las autoridades también difundieron las características de las embarcaciones utilizadas por los hombres. La información buscaba facilitar su reconocimiento y aportar referencias útiles para quienes participaban de las tareas de rastreo.

Según los datos difundidos durante la búsqueda, se trataba de dos kayaks de modelos y colores diferentes:

Un kayak Karku de color verde.

Un kayak Escualo de color turquesa.

La identificación de las embarcaciones era importante para orientar el rastrillaje y ayudar a determinar si alguna de ellas había sido vista en distintos puntos de la costa.

En episodios de este tipo, la información sobre el color y el modelo de los kayaks puede resultar útil para distinguirlos de otras embarcaciones y facilitar el intercambio de datos entre los equipos que trabajan en el operativo.

No obstante, el hallazgo del cuerpo de Barbero no permite establecer, por sí solo, dónde quedaron las dos embarcaciones ni cuál fue el recorrido que pudieron haber realizado desde el momento en que se perdió contacto con sus ocupantes.

Esos interrogantes forman parte de las cuestiones que todavía deben ser analizadas a partir de las evidencias reunidas.

Continúa la búsqueda de Félix Mendieta en la Costa Atlántica

Después de la identificación de Barbero, las tareas de búsqueda se mantienen enfocadas en encontrar a Félix Mendieta, el segundo hombre que desapareció durante el episodio.

La localización de uno de los kayakistas modifica el escenario de la investigación, pero no significa que el operativo haya concluido. Las autoridades todavía deben establecer qué ocurrió con Mendieta y reunir información que permita esclarecer el destino de ambos hombres.

La búsqueda se desarrolla en el marco de las actuaciones iniciadas después de que los kayakistas pidieran asistencia y no pudieran ser localizados por el personal que acudió al lugar.

Mientras tanto, los investigadores deben considerar los elementos disponibles y las circunstancias meteorológicas que rodearon la desaparición. La reconstrucción del episodio requiere relacionar la información obtenida durante el operativo con las pruebas que se incorporen a la causa judicial.

El objetivo inmediato sigue siendo localizar al hombre que permanece desaparecido. En paralelo, la fiscalía trabaja para determinar las circunstancias de la muerte de Barbero y precisar qué ocurrió durante las horas en las que se perdió el contacto con ambos kayakistas.

Qué falta esclarecer sobre la tragedia de los kayakistas

El hallazgo del cuerpo de Oscar Barbero constituye un avance importante, pero todavía existen preguntas que deberán responderse a partir de las pericias y de la investigación judicial.

Entre los principales puntos pendientes se encuentran:

Las causas de la muerte de Barbero , que serán analizadas mediante la autopsia dispuesta por la fiscalía.

Las circunstancias exactas de la desaparición , desde el ingreso al mar hasta el pedido de asistencia a Prefectura.

El paradero de Félix Mendieta , quien continúa siendo buscado.

La ubicación de los kayaks , cuyas características fueron difundidas durante el operativo.

La reconstrucción de los hechos, a partir de las pruebas y los elementos reunidos por los investigadores.

Cada uno de estos aspectos puede aportar información para comprender cómo se desarrolló el episodio y qué ocurrió después de que los dos hombres quedaron atrapados durante el temporal.

Por ahora, las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación y esperan que las medidas ordenadas permitan sumar certezas.

La autopsia será una de las diligencias centrales para establecer las causas del fallecimiento, mientras que el operativo continuará orientado a localizar a Mendieta.

Un hallazgo que cambia el rumbo de la investigación

La aparición del cuerpo de Oscar Barbero en una playa de Las Toninas puso fin a la incertidumbre sobre el paradero de uno de los dos kayakistas desaparecidos en Santa Teresita, aunque confirmó el desenlace fatal de su caso.

El episodio había comenzado cuando ambos hombres ingresaron al mar y quedaron atrapados en medio de un temporal. Pese al pedido de asistencia, la moto de agua que acudió al sector indicado no logró encontrarlos, lo que dio inicio a un amplio operativo de búsqueda.

Ahora, con la identificación de Barbero, la investigación judicial se concentra en establecer cómo se produjo su muerte y en reunir elementos que permitan reconstruir los acontecimientos.

La búsqueda de Félix Mendieta continúa siendo la principal prioridad de las autoridades, mientras se esperan los resultados de las medidas periciales dispuestas por la fiscalía.

El caso permanece abierto y las respuestas definitivas dependerán de los resultados de la autopsia, del análisis de las pruebas y de las tareas destinadas a localizar al segundo kayakista.