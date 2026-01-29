Hallaron muerto en Las Toninas al hombre que había desaparecido en el mar de Santa Teresita
El cuerpo de Mariano Arredondo, de 41 años y domiciliado en Lanús, fue encontrado sin vida. Había ingresado al mar con bandera roja y fue arrastrado por una fuerte corriente.
Tras un intenso operativo de búsqueda que se extendió desde la tarde del miércoles, las autoridades confirmaron este jueves el hallazgo sin vida del hombre de 41 años en Las Toninas. Había desaparecido en el mar de Santa Teresita, en el Partido de la Costa.
La víctima fue identificada como Mariano Arredondo, con domicilio en la localidad bonaerense de Lanús. El cuerpo fue encontrado a la altura de la calle 50 y la costanera de Las Toninas, a varios kilómetros del lugar donde se produjo la desaparición.
El hecho se inició el martes alrededor de las 16.30, cuando Arredondo ingresó al mar junto a una joven de 24 años en un sector cercano al muelle de Santa Teresita, a la altura de la calle 38. En ese momento, la playa tenía bandera roja, señal que advierte sobre condiciones peligrosas y prohíbe el baño.
A pesar de la advertencia, ambos se metieron al agua y fueron sorprendidos por una fuerte corriente que los arrastró mar adentro. La situación generó alarma entre los presentes y activó una rápida intervención del cuerpo de guardavidas.
La joven logró ser rescatada con vida, pero el hombre desapareció entre las olas y no pudo ser localizado en los primeros minutos, lo que dio inicio a un operativo de emergencia que se fue intensificando con el correr de las horas.
Un operativo con múltiples fuerzas
Desde el primer momento participaron Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil, Bomberos Voluntariosy personal municipal. El dispositivo incluyó gomones, patrullas terrestres, drones y un helicóptero que sobrevoló la zona costera.
También intervino la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UOTI) de la Policía Bonaerense. El rastrillaje se concentró inicialmente en Santa Teresita y luego se extendió hacia Las Toninas, cubriendo un amplio sector del litoral atlántico.
Durante la noche y la mañana siguiente, los equipos mantuvieron búsquedas continuas por agua y por tierra, hasta que finalmente, al mediodía del jueves, el cuerpo de Arredondo fue localizado frente a la costa de Las Toninas. El hallazgo fue confirmado por Prefectura y la División Drones de la fuerza provincial.
Intervención judicial y autopsia
En el lugar tomó intervención el fiscal Pablo Gamaleri, titular de la UFID N.º 11, quien ordenó la realización de la autopsia y la presencia de Policía Científica para llevar adelante las pericias correspondientes.
La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y se aguardan los resultados forenses para determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento.