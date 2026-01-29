Hallaron muerto en Las Toninas al hombre que había desaparecido en el mar de Santa Teresita. 

Embed

La joven logró ser rescatada con vida, pero el hombre desapareció entre las olas y no pudo ser localizado en los primeros minutos, lo que dio inicio a un operativo de emergencia que se fue intensificando con el correr de las horas.

Un operativo con múltiples fuerzas

Desde el primer momento participaron Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y personal municipal. El dispositivo incluyó gomones, patrullas terrestres, drones y un helicóptero que sobrevoló la zona costera.

También intervino la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UOTI) de la Policía Bonaerense. El rastrillaje se concentró inicialmente en Santa Teresita y luego se extendió hacia Las Toninas, cubriendo un amplio sector del litoral atlántico.

Captura El cuerpo de Mariano Arredondo, de 41 años y domiciliado en Lanús, fue encontrado sin vida.

Durante la noche y la mañana siguiente, los equipos mantuvieron búsquedas continuas por agua y por tierra, hasta que finalmente, al mediodía del jueves, el cuerpo de Arredondo fue localizado frente a la costa de Las Toninas. El hallazgo fue confirmado por Prefectura y la División Drones de la fuerza provincial.

Intervención judicial y autopsia

En el lugar tomó intervención el fiscal Pablo Gamaleri, titular de la UFID N.º 11, quien ordenó la realización de la autopsia y la presencia de Policía Científica para llevar adelante las pericias correspondientes.

La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y se aguardan los resultados forenses para determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento.