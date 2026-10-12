Se conocieron las fotos y los mensajes recuperados del celular de Claudio Barrelier, el femicida de Agostina Vega

Femicidio de Agostina Vega: qué encontraron en el celular de Claudio Barrelier

Uno de los hallazgos más relevantes del análisis forense fue la recuperación de dos fotografías que habrían sido tomadas durante la madrugada del 24 de mayo. Los archivos fueron encontrados en la memoria caché del teléfono de Barrelier, pese a que ya no aparecían entre los contenidos visibles del dispositivo.

La querella sostuvo que las imágenes mostraban a la adolescente inmovilizada y planteó que podrían haber sido conservadas por el acusado como una suerte de trofeo. Esa interpretación forma parte de la posición de los representantes de la familia y deberá ser considerada junto con el resto de las evidencias reunidas en el expediente.

La recuperación de fotografías eliminadas es posible mediante procedimientos de informática forense que permiten examinar sectores de almacenamiento en los que pueden permanecer rastros de archivos que fueron borrados. Sin embargo, el alcance de esos resultados depende del estado del dispositivo, de los datos disponibles y de las conclusiones técnicas de los especialistas.

En este caso, el material recuperado adquirió especial importancia porque podría contribuir a reconstruir lo sucedido durante las horas posteriores al ingreso de Agostina a la vivienda investigada.

Los peritos también habrían detectado otros archivos y conversaciones que fueron eliminados del teléfono. La hipótesis de los investigadores es que parte de ese contenido podría haber sido suprimido deliberadamente para dificultar la reconstrucción de los hechos.

Entre los elementos que se analizan se encuentran:

Dos fotografías recuperadas de la memoria caché, tomadas presuntamente durante la madrugada del 24 de mayo.

Conversaciones de WhatsApp eliminadas que estarían relacionadas con la búsqueda de la adolescente.

Mensajes dirigidos a personas vinculadas con la vivienda donde, según la reconstrucción fiscal, habría ingresado Agostina.

Comunicaciones con otros imputados que podrían aportar información sobre lo ocurrido después del crimen.

La valoración definitiva de estos elementos corresponderá a la Justicia. Su importancia no depende solamente de su contenido, sino también de la posibilidad de establecer cuándo fueron generados, quiénes participaron de los intercambios y qué relación guardan con las demás pruebas.

La cronología del caso Agostina Vega y el ingreso a la vivienda

La reconstrucción de la Fiscalía, a cargo de Raúl Garzón, estableció que Agostina Vega ingresó a una vivienda ubicada en la calle Juan del Campillo el 23 de mayo a las 22.55.

Ese horario constituye uno de los puntos centrales de la secuencia que los investigadores intentan reconstruir. A partir de allí, la pesquisa procura establecer qué ocurrió dentro del inmueble, quiénes estuvieron presentes y cuáles fueron las acciones posteriores que derivaron en el hallazgo del cuerpo de la adolescente.

La investigación también puso el foco en las comunicaciones que se produjeron mientras la madre de Agostina intentaba averiguar dónde se encontraba su hija.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, Barrelier habría mantenido un intercambio por WhatsApp con la mujer durante ese período. Los investigadores sostienen que los mensajes habrían buscado desalentarla de acudir a la Policía, lo que podría haber demorado la intervención de las autoridades.

La conversación tiene una particularidad: el intercambio habría sido eliminado del teléfono del acusado, pero permanecía disponible en el dispositivo de la madre de la adolescente.

Esa diferencia permitió a los investigadores contar con un registro de los mensajes pese a que ya no se encontraban en el equipo examinado. La comparación entre dispositivos puede resultar relevante para reconstruir conversaciones y determinar qué información estaba disponible para cada una de las personas involucradas.

Para la pesquisa, esos mensajes podrían ayudar a establecer qué sabía Barrelier mientras avanzaba la búsqueda de Agostina y si existió una intención de retrasar la alerta policial.

No obstante, la interpretación de las conversaciones deberá realizarse dentro del contexto general del expediente. El contenido de un mensaje, por sí solo, no siempre permite establecer la intención de quien lo envió: también deben considerarse la secuencia temporal, las circunstancias y las demás evidencias incorporadas a la causa.

Los mensajes borrados que podrían complicar la situación del acusado

Además de las fotografías, los especialistas identificaron comunicaciones eliminadas que habrían sido dirigidas a otras personas vinculadas con el caso.

Según la investigación, Barrelier habría pedido a algunos inquilinos que evitaran ingresar a un sector de la vivienda. La Fiscalía busca determinar qué conocimiento tenían esas personas sobre lo que ocurría en el inmueble y si las indicaciones recibidas guardaban relación con el crimen.

Los investigadores también examinaron mensajes que el acusado habría enviado a su entonces pareja, Marianela Palmero. De acuerdo con la hipótesis del expediente, le habría solicitado que borrara conversaciones relacionadas con ruidos y gritos que ella dijo haber escuchado.

Este punto tiene relevancia porque las declaraciones de quienes se encontraban cerca de la vivienda podrían contribuir a establecer qué ocurrió durante las horas investigadas. La Justicia deberá evaluar la credibilidad de esos testimonios y determinar si existe correspondencia entre lo declarado y los rastros digitales recuperados.

La existencia de comunicaciones eliminadas no demuestra, por sí misma, la responsabilidad penal de todas las personas que aparecen mencionadas. Para establecer si hubo encubrimiento, los investigadores deben analizar las conductas concretas, el conocimiento que cada involucrado tenía de los hechos y la eventual intención de ayudar a eludir la investigación.

En ese sentido, los peritajes digitales funcionan como una pieza de un conjunto probatorio más amplio. Su utilidad consiste en aportar información que pueda contrastarse con testimonios, estudios técnicos y otras medidas realizadas durante la instrucción.

La hipótesis de la Fiscalía es que algunos de esos intercambios podrían revelar intentos de ocultar información o de impedir que determinados datos llegaran a las autoridades. Esa interpretación deberá ser examinada durante el proceso judicial y no equivale, por sí sola, a una condena.

Cómo habría sido el crimen de Agostina Vega, según la investigación

La acusación sostiene que Agostina fue víctima de abuso sexual y que posteriormente murió por estrangulamiento. De acuerdo con la reconstrucción del caso, después del crimen sus restos habrían sido trasladados en un vehículo hasta un descampado situado en el sector conocido como Ampliación Ferreyra, en Córdoba.

Estos hechos forman parte de la hipótesis que impulsa la investigación judicial. La determinación de las circunstancias exactas del crimen, la intervención de cada persona y las responsabilidades penales deberá surgir de la evaluación integral de las pruebas.

La reconstrucción temporal es uno de los objetivos centrales de la causa. Los investigadores buscan establecer qué sucedió desde el momento en que la adolescente ingresó a la vivienda hasta el traslado de sus restos y las acciones posteriores que podrían haber dificultado el esclarecimiento.

En ese trabajo, las evidencias digitales pueden ofrecer referencias sobre horarios, contactos y posibles decisiones tomadas por las personas investigadas. Los registros de mensajería, las fotografías y otros archivos también pueden ayudar a contrastar declaraciones y detectar contradicciones.

La información recuperada del teléfono de Barrelier se incorpora, así, a una investigación que intenta reconstruir tanto el episodio principal como los comportamientos posteriores de quienes podrían haber tenido conocimiento de lo sucedido.

La Fiscalía deberá establecer qué elementos cuentan con respaldo suficiente para sostener las acusaciones y cuáles requieren nuevas medidas de prueba.

Femicidio de Agostina Vega: quiénes son los otros cinco imputados

La causa no se limita a la situación procesal de Claudio Barrelier. Otros cinco imputados fueron elevados a juicio por presunto encubrimiento agravado, según la información incorporada a la investigación.

Entre las personas señaladas se encuentran Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero y los inquilinos Matías Córdoba y Ludmila Ascarruz.

La acusación por encubrimiento debe distinguirse de la imputación vinculada con la autoría material del crimen. Se trata de conductas diferentes, cuya eventual responsabilidad depende de los hechos que puedan probarse respecto de cada persona.

En términos generales, una investigación por encubrimiento busca establecer si alguien realizó determinadas acciones para ayudar a una persona involucrada en un delito o para dificultar que las autoridades lo esclarezcan. La calificación concreta y sus requisitos legales dependen de las circunstancias del caso y de la acusación formulada.

En el expediente de Agostina, los investigadores analizan si existieron comunicaciones, decisiones u otras conductas que pudieron contribuir a ocultar información relevante después del hecho.

Los mensajes que habrían sido enviados a los inquilinos y a Palmero se inscriben en esa línea de investigación. Sin embargo, la situación de cada imputado deberá analizarse de manera individual, sin atribuir a todos una participación idéntica ni anticipar el resultado del juicio.

La etapa judicial permitirá discutir las pruebas, examinar las declaraciones y determinar si las conductas atribuidas encuadran en los delitos señalados por la acusación.

Las imágenes de otras mujeres y una nueva línea de investigación

Otro de los aspectos que surgieron durante el análisis del material digital fue el hallazgo de imágenes de otras mujeres en el teléfono examinado.

Según informó la querella, ese material motivó que se mantuviera abierta una línea de investigación destinada a determinar si podía guardar relación con otros hechos o con posibles víctimas anteriores.

Por el momento, la presencia de fotografías de otras mujeres no permite afirmar que hayan existido delitos previos ni que haya otras víctimas identificadas. Para avanzar en esa dirección, la Justicia debe establecer el origen de los archivos, las circunstancias en las que fueron obtenidos y si existe algún indicio concreto de una conducta delictiva.

La investigación deberá diferenciar el contenido que pueda tener valor probatorio de aquel que no guarde relación con los hechos examinados. También será necesario determinar si corresponde realizar nuevas pericias o adoptar medidas para verificar la información disponible.

El análisis de dispositivos electrónicos puede abrir nuevas líneas de trabajo, pero los hallazgos requieren una evaluación cuidadosa antes de extraer conclusiones. En particular, cuando se trata de imágenes privadas, resulta fundamental establecer su contexto y evitar interpretaciones que no estén respaldadas por evidencias.

La querella considera que los elementos recuperados merecen una revisión exhaustiva. La Fiscalía, por su parte, deberá determinar si existe fundamento suficiente para profundizar esa línea y si los resultados pueden incorporarse formalmente al proceso.

Qué puede aportar la prueba digital al juicio por el femicidio

Los peritajes sobre el celular de Barrelier ocupan un lugar relevante porque podrían ayudar a reconstruir una secuencia de acontecimientos que no depende únicamente de los testimonios.

Los registros electrónicos pueden aportar referencias temporales, identificar contactos entre personas y permitir comparaciones entre mensajes conservados y eliminados. También pueden ayudar a establecer si determinadas comunicaciones son compatibles con las declaraciones de los involucrados.

Sin embargo, su valor probatorio depende de aspectos técnicos y procesales. Los especialistas deben explicar cómo recuperaron los archivos, qué limitaciones presenta el procedimiento y qué grado de certeza existe respecto de su origen y contenido.

A partir de esos resultados, la Justicia debe determinar qué conclusiones pueden extraerse y cuáles no están suficientemente respaldadas.

En la causa por el crimen de Agostina Vega, las fotografías recuperadas, los mensajes vinculados con la búsqueda y las comunicaciones dirigidas a otros imputados forman parte de una reconstrucción más amplia sobre lo ocurrido en Córdoba.

El desafío para la investigación será establecer qué información aportan esas pruebas, qué responsabilidades pueden atribuirse a cada acusado y si los elementos reunidos permiten sostener las hipótesis de la Fiscalía ante el tribunal.

La causa avanza con dos ejes principales: esclarecer las circunstancias del femicidio y determinar si otras personas realizaron acciones destinadas a ocultar información o dificultar la investigación. Las conclusiones definitivas dependerán de la valoración judicial de las pruebas y de lo que se establezca durante el juicio.