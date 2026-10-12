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Qué ver en Netflix: la miniserie de 4 capítulos que podés terminar en un solo día

Esta serie corta de Netflix combina suspenso psicológico, secretos familiares y un crimen que cambiará la vida de una madre para siempre.

Qué ver en Netflix: la miniserie de 4 capítulos que podés terminar en un solo día. (Foto: Archivo)

Qué ver en Netflix: la miniserie de 4 capítulos que podés terminar en un solo día. (Foto: Archivo)

Netflix tiene en su catálogo una miniserie francesa que invita a desconfiar de las apariencias. Se trata de Una madre perfecta, una producción de suspenso psicológico de apenas cuatro capítulos que sigue a una mujer que viaja de Berlín a París para defender a su hija, acusada de asesinato.

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Con una trama que combina drama familiar, investigación criminal y revelaciones inesperadas, la ficción construye una historia en la que las certezas empiezan a desmoronarse a medida que aparecen nuevos indicios.

Lo que al principio parece un caso de injusticia se transforma en una búsqueda de la verdad que obliga a revisar los vínculos familiares y cuestionar cuánto conocemos realmente a las personas que amamos.

Protagonizada por la actriz francesa Julie Gayet, la miniserie se estrenó en 2021 y llegó a Netflix en 2022. Sus cuatro episodios permiten seguir el caso sin necesidad de dedicarle varios días. Sin embargo, detrás de su formato breve, la producción desarrolla un conflicto que va mucho más allá de descubrir quién cometió un crimen.

De qué trata Una madre perfecta en Netflix

La historia comienza en Berlín, donde Hélène Berg lleva una vida tranquila junto a su marido y su hijo menor. Su rutina transcurre con normalidad hasta que recibe una llamada durante la madrugada que modifica por completo su realidad.

Del otro lado llega una noticia devastadora: su hija mayor, Anya, fue detenida en París, ciudad en la que estudia, y quedó bajo sospecha por el asesinato de un joven.

La acusación sacude a toda la familia. Anya se encuentra en una situación delicada y necesita ayuda para afrontar un proceso que puede cambiar su futuro. Hélène, convencida de que su hija no pudo haber cometido semejante delito, decide actuar sin perder tiempo.

La mujer deja atrás su vida en Berlín y viaja a la capital francesa para acompañarla. Su objetivo es claro: encontrar las respuestas que permitan demostrar su inocencia y evitar que sea condenada por un crimen que asegura que no cometió.

Pero el camino no resulta tan sencillo como imaginaba. A medida que se involucra en el caso, Hélène descubre que la investigación está llena de interrogantes. Los testimonios no siempre coinciden, las versiones cambian y ciertos detalles empiezan a poner en duda la imagen que tenía de su propia hija.

La principal tensión de Una madre perfecta surge de ese choque entre el amor incondicional y la necesidad de conocer la verdad. Hélène quiere proteger a Anya, pero también debe enfrentarse a indicios que no encajan con sus convicciones.

El elenco principal de Una madre perfecta en Netflix

La actriz francesa Julie Gayet interpreta a Hélène Berg, la madre que se convierte en el centro de la historia. Su personaje debe afrontar una situación límite y sostener una lucha personal mientras intenta comprender los detalles de la acusación contra su hija.

La acompañan Tomer Sisley y Eden Ducourant, quienes forman parte del elenco de esta producción centrada en el drama familiar y el misterio criminal.

El reparto da vida a una trama en la que los vínculos personales tienen un peso determinante. Las decisiones de los personajes no se explican únicamente por los acontecimientos judiciales, sino también por sus relaciones, sus secretos y la información que conocen o deciden ocultar.

Cuántos capítulos tiene Una madre perfecta en Netflix

Uno de los atractivos de Una madre perfecta es su formato breve. La producción cuenta con cuatro episodios de entre 45 y 50 minutos, por lo que ninguno supera la hora de duración.

Esa estructura permite desarrollar el misterio sin extender la historia durante demasiados capítulos. Cada episodio contribuye a profundizar la investigación, presentar nuevas dudas y mostrar cómo cambia la postura de Hélène frente a la acusación que enfrenta su hija.

Su duración acotada y el conflicto que propone la convierten en una opción para quienes buscan un drama criminal que combine investigación, tensión psicológica y relaciones familiares.

Mirá el tráiler de Una madre perfecta

En pocas palabras

  • Netflix: Presenta una miniserie francesa de 4 capítulos sobre suspenso psicológico y secretos familiares.
  • Trama: Una madre viaja a París para defender a su hija acusada de asesinato, descubriendo verdades ocultas.
  • Formato: Concluye en un día, combinando drama, investigación y tensión familiar en episodios cortos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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