Qué ver en Netflix: la miniserie de 4 capítulos que podés terminar en un solo día

De qué trata Una madre perfecta en Netflix

La historia comienza en Berlín, donde Hélène Berg lleva una vida tranquila junto a su marido y su hijo menor. Su rutina transcurre con normalidad hasta que recibe una llamada durante la madrugada que modifica por completo su realidad.

Del otro lado llega una noticia devastadora: su hija mayor, Anya, fue detenida en París, ciudad en la que estudia, y quedó bajo sospecha por el asesinato de un joven.

La acusación sacude a toda la familia. Anya se encuentra en una situación delicada y necesita ayuda para afrontar un proceso que puede cambiar su futuro. Hélène, convencida de que su hija no pudo haber cometido semejante delito, decide actuar sin perder tiempo.

La mujer deja atrás su vida en Berlín y viaja a la capital francesa para acompañarla. Su objetivo es claro: encontrar las respuestas que permitan demostrar su inocencia y evitar que sea condenada por un crimen que asegura que no cometió.

Pero el camino no resulta tan sencillo como imaginaba. A medida que se involucra en el caso, Hélène descubre que la investigación está llena de interrogantes. Los testimonios no siempre coinciden, las versiones cambian y ciertos detalles empiezan a poner en duda la imagen que tenía de su propia hija.

La principal tensión de Una madre perfecta surge de ese choque entre el amor incondicional y la necesidad de conocer la verdad. Hélène quiere proteger a Anya, pero también debe enfrentarse a indicios que no encajan con sus convicciones.

El elenco principal de Una madre perfecta en Netflix

La actriz francesa Julie Gayet interpreta a Hélène Berg, la madre que se convierte en el centro de la historia. Su personaje debe afrontar una situación límite y sostener una lucha personal mientras intenta comprender los detalles de la acusación contra su hija.

La acompañan Tomer Sisley y Eden Ducourant, quienes forman parte del elenco de esta producción centrada en el drama familiar y el misterio criminal.

El reparto da vida a una trama en la que los vínculos personales tienen un peso determinante. Las decisiones de los personajes no se explican únicamente por los acontecimientos judiciales, sino también por sus relaciones, sus secretos y la información que conocen o deciden ocultar.

Cuántos capítulos tiene Una madre perfecta en Netflix

Uno de los atractivos de Una madre perfecta es su formato breve. La producción cuenta con cuatro episodios de entre 45 y 50 minutos, por lo que ninguno supera la hora de duración.

Esa estructura permite desarrollar el misterio sin extender la historia durante demasiados capítulos. Cada episodio contribuye a profundizar la investigación, presentar nuevas dudas y mostrar cómo cambia la postura de Hélène frente a la acusación que enfrenta su hija.

Su duración acotada y el conflicto que propone la convierten en una opción para quienes buscan un drama criminal que combine investigación, tensión psicológica y relaciones familiares.

Mirá el tráiler de Una madre perfecta