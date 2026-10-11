En Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti brillan con el estreno de la película más esperada de 2026

De qué trata Lo dejamos acá, la nueva película argentina de Netflix

La trama de Lo dejamos acá se construirá a partir de una relación profesional que comenzará a tomar un rumbo inesperado. Ricardo Darín interpretará a un psicoanalista pragmático que empezará a revisar sus propias convicciones, mientras que Diego Peretti dará vida a un escritor que no encuentra la manera de superar un bloqueo creativo.

El consultorio será el escenario central de ese encuentro. El escritor llegará en busca de ayuda para recuperar la inspiración y volver a desarrollar su trabajo, pero la relación con el especialista irá más allá de una consulta convencional.

La película explorará qué sucede cuando los recursos utilizados para acompañar a otra persona empiezan a ponerse en cuestión. En ese recorrido, el profesional también deberá enfrentarse a interrogantes relacionados con su propia forma de trabajar y con los límites de su intervención.

El conflicto no estará planteado únicamente alrededor del problema creativo del escritor, sino también en las consecuencias que tendrá el vínculo para ambos personajes. La relación entre paciente y analista funcionará como el motor de una historia en la que las certezas iniciales comenzarán a perder solidez.

La propuesta permitirá seguir dos recorridos que se cruzan en un mismo espacio. Por un lado, un escritor que necesita recuperar su capacidad de crear; por el otro, un profesional que comenzará a apartarse de las prácticas que hasta entonces guiaban su trabajo.

Aunque Netflix ya difundió un adelanto, la información presentada hasta el momento no permite establecer todos los detalles del desarrollo argumental. Por eso, las situaciones que atravesarán los protagonistas y la resolución de sus conflictos forman parte de los aspectos que todavía quedan por descubrir.

Ricardo Darín interpreta a un psicoanalista que cuestiona sus métodos

El personaje de Ricardo Darín ocupará un lugar central en el relato. Su interpretación estará vinculada con un profesional que, pese a desenvolverse con una mirada práctica sobre su actividad, comenzará a modificar su manera de abordar los problemas de quienes acuden a su consultorio.

El punto de partida será una forma de trabajo que parece tener sus propias reglas. Sin embargo, la llegada del escritor interpretado por Peretti alterará esa dinámica y abrirá interrogantes sobre los métodos que utiliza el analista.

La historia pondrá así el foco en las decisiones que toma una persona cuando las herramientas que conoce dejan de ofrecer las respuestas esperadas. En lugar de limitarse a presentar una consulta profesional, la película llevará esa relación hacia un terreno en el que las conductas de ambos personajes tendrán un peso determinante.

Para Darín, el proyecto representa un nuevo papel protagónico dentro de una producción argentina respaldada por Netflix. El actor, cuya trayectoria incluye cine, televisión y teatro, también participará en el proyecto desde el área de producción.

Su doble función, delante y detrás de cámara, forma parte de los datos destacados de la película. La producción compartirá esa responsabilidad con Federico Posternak y Chino Darín, a través de Kenya Films.

La presencia del actor en el equipo de producción también permite observar cómo el proyecto reúne distintas áreas de su trabajo en la industria audiovisual. Su participación no se limitará a construir al personaje principal, sino que se extenderá al desarrollo general de la película.





Diego Peretti será un escritor con bloqueo creativo

Diego Peretti interpretará al segundo protagonista de Lo dejamos acá: un escritor que atraviesa una etapa en la que no logra avanzar con su trabajo.

El bloqueo creativo será el motivo que lo llevará al consultorio, pero también constituirá el punto de partida de una relación que comenzará a modificar el recorrido de los dos personajes.

La dificultad para escribir funcionará como un elemento narrativo que permitirá explorar la frustración, las expectativas personales y la búsqueda de respuestas. El personaje llegará con un problema concreto, aunque el desarrollo de la historia abrirá otras preguntas sobre la manera en que las personas intentan resolver aquello que las inquieta.

El encuentro con el psicoanalista será determinante para el avance de la trama. La interacción entre ambos permitirá desarrollar situaciones en las que las diferencias de personalidad y las distintas formas de interpretar los problemas ocuparán un lugar relevante.

Peretti volverá a compartir pantalla con Darín en una producción que se apoyará especialmente en el intercambio entre sus protagonistas. La dinámica entre los dos personajes será uno de los aspectos centrales de la propuesta, dado que buena parte del conflicto surgirá de sus conversaciones y de las decisiones que tomen a partir de ellas.

El escritor no aparecerá solamente como alguien que necesita recuperar la inspiración. Su presencia también pondrá en movimiento los cuestionamientos del analista y alterará una relación profesional que, en principio, parecía desarrollarse bajo parámetros conocidos.

La película buscará construir su historia a partir de ese cruce de necesidades, con dos personajes que llegan al encuentro desde lugares diferentes y terminan involucrados en una situación que los obliga a revisar sus posiciones.

Ricardo Darín y Diego Peretti vuelven a compartir una película

La participación conjunta de Ricardo Darín y Diego Peretti será uno de los principales atractivos de Lo dejamos acá. Los dos actores cuentan con una extensa trayectoria en la industria audiovisual argentina y asumirán personajes cuyas historias estarán estrechamente relacionadas.

En esta ocasión, la película no estará organizada alrededor de una investigación policial, una aventura o una sucesión de acontecimientos extraordinarios. El núcleo narrativo será la relación entre un profesional y una persona que acude a él en busca de ayuda.

Esa estructura permitirá concentrar buena parte de la atención en los diálogos, los comportamientos y las reacciones que se produzcan durante el vínculo entre ambos protagonistas.

El trabajo interpretativo tendrá un papel importante porque la evolución de la historia dependerá, en gran medida, de cómo cambie la relación entre el psicoanalista y el escritor. Las diferencias entre sus personalidades y sus objetivos iniciales darán lugar a un conflicto que irá tomando forma a medida que avancen los encuentros.

La producción también representa una nueva apuesta de Netflix por el cine argentino y por intérpretes que cuentan con reconocimiento dentro y fuera del país.

Para el público que sigue las novedades de la plataforma, la combinación de Darín y Peretti permite identificar rápidamente a los protagonistas del proyecto. Sin embargo, el interés de la película también estará puesto en su premisa: una relación que empieza dentro de un marco profesional y que, progresivamente, comienza a poner en discusión las reglas que la sostenían.





Quién dirige Lo dejamos acá y quién escribió el guion

La dirección de Lo dejamos acá estará a cargo de Hernán Goldfrid, mientras que el guion fue escrito por Emanuel Diez.

Ambos nombres estarán detrás de la construcción de una historia que necesita sostener el intercambio entre sus protagonistas y desarrollar el conflicto a partir de sus decisiones. La dirección tendrá la tarea de trasladar ese planteo a la pantalla, mientras que el guion establecerá los diálogos y las situaciones que harán avanzar la relación entre los personajes.

La película contará, además, con la participación de Kenya Films en la producción. Federico Posternak, Ricardo Darín y Chino Darín figuran entre los responsables del proyecto.

Esta composición reúne distintas funciones dentro de una producción audiovisual: desde la escritura y la puesta en escena hasta la coordinación de los aspectos necesarios para llevar la historia a la pantalla.

La información difundida por Netflix confirma la participación de los principales integrantes del equipo creativo, aunque todavía habrá que esperar al estreno para conocer el desarrollo completo de la propuesta.

Cuándo se estrena Lo dejamos acá en Netflix

El estreno de Lo dejamos acá está previsto para septiembre de 2026 en Netflix. La plataforma incluyó la película entre sus próximos lanzamientos y ya presentó un primer adelanto con imágenes de la producción.

Hasta la información difundida, no se había precisado un día concreto para su llegada al catálogo. Por lo tanto, septiembre es el mes anunciado para el lanzamiento, pero la fecha exacta debe confirmarse mediante los canales oficiales del servicio.

La película se sumará a la oferta de contenidos argentinos de la plataforma y tendrá como protagonistas a dos intérpretes conocidos por el público local.

Quienes quieran seguir las novedades podrán consultar las comunicaciones oficiales de Netflix, donde se publican los anuncios vinculados con sus próximos estrenos. Allí también podrán conocerse eventuales actualizaciones sobre el lanzamiento y la disponibilidad de nuevos avances.

Entre los datos principales que ya se conocen se encuentran:

Título: Lo dejamos acá.

Plataforma: Netflix.

Estreno previsto: septiembre de 2026.

Protagonistas: Ricardo Darín y Diego Peretti.

Dirección: Hernán Goldfrid.

Guion: Emanuel Diez.

Producción: Kenya Films.

Productores: Federico Posternak, Ricardo Darín y Chino Darín.

El primer adelanto de Lo dejamos acá anticipa el conflicto central

El primer avance de Lo dejamos acá se presentó el 23 de abril de 2026 y permitió conocer las primeras imágenes de la película. Con ese material, Netflix comenzó a mostrar una historia construida alrededor del encuentro entre sus dos personajes principales.

El adelanto funciona como una primera aproximación al universo de la producción, aunque no revela todos los acontecimientos que marcarán el desarrollo de la trama.

La información difundida hasta el momento permite identificar el conflicto inicial: un escritor que busca superar una dificultad creativa y un psicoanalista que empieza a cuestionar sus propias herramientas de trabajo.

A partir de ese planteo, la película propone una historia centrada en la relación entre dos personas que llegan al consultorio con necesidades diferentes. El desafío narrativo consistirá en mostrar cómo evoluciona ese vínculo y de qué manera las decisiones de cada uno repercuten sobre el otro.

El título, Lo dejamos acá, también despierta interrogantes sobre el recorrido que tendrá la relación. Sin embargo, sin conocer el desenlace, no es posible atribuirle un significado definitivo ni anticipar cómo se resolverán los conflictos.

La estrategia de presentación de Netflix permite que el público conozca a los protagonistas y la premisa antes del estreno, mientras mantiene en reserva buena parte de los detalles argumentales.





Por qué Lo dejamos acá puede convertirse en uno de los estrenos argentinos destacados de Netflix

La película reunirá varios elementos que pueden despertar el interés de quienes buscan producciones argentinas dentro del catálogo de Netflix: dos protagonistas reconocidos, un conflicto que se desarrolla a partir de una relación personal y un equipo creativo integrado por profesionales del cine nacional.

La participación de Darín y Peretti concentrará buena parte de la atención, pero la historia también tendrá un eje temático identificable. El bloqueo creativo del escritor y los cuestionamientos del psicoanalista permitirán abordar las dificultades que aparecen cuando las respuestas habituales dejan de funcionar.

A diferencia de las historias que dependen de grandes escenarios o de una sucesión constante de acontecimientos externos, el planteo de Lo dejamos acá estará ligado a la interacción entre sus personajes. Los diálogos y las transformaciones del vínculo tendrán un lugar central en la evolución del relato.

La película también se inscribe en la estrategia de Netflix de incorporar producciones realizadas en Argentina a su catálogo internacional. La distribución a través de la plataforma permitirá que la historia pueda llegar tanto al público local como a suscriptores de otros territorios donde esté disponible el servicio.

Por ahora, quedan por conocerse la fecha exacta del lanzamiento y los detalles completos del argumento. Lo confirmado es que la producción estará encabezada por Ricardo Darín y Diego Peretti, tendrá dirección de Hernán Goldfrid y contará con guion de Emanuel Diez.

Con su estreno previsto para septiembre de 2026, Lo dejamos acá llevará a Netflix una historia argentina que combina el mundo de la escritura con los dilemas de un psicoanalista. El encuentro entre ambos protagonistas será el punto de partida de una trama que pondrá en primer plano las relaciones humanas y los límites de las decisiones profesionales.



