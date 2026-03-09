Video: amenazó a su pareja con un cuchillo y la Policía lo redujo con una Taser

Durante el tenso momento, el hombre gritaba: “No te hice nada, hermano. Basta”, mientras levantaba el bloque de cemento. Desde unos metros de distancia, uno de los agentes le advirtió: “Bajá eso porque la uso”, en referencia al arma de baja letalidad.

Ante el riesgo de que la situación escalara y para evitar que alguien resultara herido, un suboficial efectuó el disparo con la Taser, lo que permitió inmovilizar al sospechoso y reducirlo en el lugar.

Tras el procedimiento, los policías secuestraron el cuchillo tipo carnicero con el que había amenazado a su pareja y la viga de cemento que utilizó para intimidar a los efectivos.

El hombre fue trasladado posteriormente a la seccional 21ª de la Unidad Regional II, donde quedó detenido y a disposición de la Justicia, acusado de amenazas agravadas y resistencia a la autoridad.