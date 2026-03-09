Video: amenazó a su pareja con un cuchillo y la Policía lo redujo con una Taser

Un hombre de 32 años fue detenido este fin de semana en la zona sur de Rosario tras protagonizar un violento episodio de violencia de género que terminó con un operativo policial y el uso de una pistola Taser para poder reducirlo.
El agresor intentó enfrentar a los efectivos con una viga de cemento y, finalmente, logró ser reducido.
Video: amenazó a su pareja con un cuchillo, enfrentó a la policía y lo redujeron con una Taser
Un hombre de 32 años fue detenido este fin de semana en la zona sur de Rosario tras protagonizar un violento episodio de violencia de género que terminó con un operativo policial y el uso de una pistola Taser para poder reducirlo.
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre Lavalle al 4100. De acuerdo con fuentes policiales, la intervención comenzó luego de que la mujer llamara al 911 para pedir ayuda, ya que su pareja se encontraba fuera de control y exhibía un cuchillo desde una ventana de la casa.
Ante la gravedad de la situación, desde la central de emergencias enviaron un móvil del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II y, como medida preventiva, convocaron también a un operador especializado en el uso de pistolas Taser para intervenir bajo el protocolo de uso gradual de la fuerza.
Cuando los efectivos ingresaron al domicilio y subieron hasta la planta alta, se encontraron con el agresor, identificado como Brian M., que sostenía una viga de hormigón de unos 80 centímetros con la que comenzó a amenazar a los policías.
Durante el tenso momento, el hombre gritaba: “No te hice nada, hermano. Basta”, mientras levantaba el bloque de cemento. Desde unos metros de distancia, uno de los agentes le advirtió: “Bajá eso porque la uso”, en referencia al arma de baja letalidad.
Ante el riesgo de que la situación escalara y para evitar que alguien resultara herido, un suboficial efectuó el disparo con la Taser, lo que permitió inmovilizar al sospechoso y reducirlo en el lugar.
Tras el procedimiento, los policías secuestraron el cuchillo tipo carnicero con el que había amenazado a su pareja y la viga de cemento que utilizó para intimidar a los efectivos.
El hombre fue trasladado posteriormente a la seccional 21ª de la Unidad Regional II, donde quedó detenido y a disposición de la Justicia, acusado de amenazas agravadas y resistencia a la autoridad.