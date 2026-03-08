Con 1,84 de alcohol en sangre, atropelló a dos policías en la ruta y protagonizó una tragedia

La acusación de la fiscalía

El fiscal Federico Cúneo quedó a cargo de la investigación y sostuvo que el conductor asumió un riesgo extremo al manejar en esas condiciones.

“El conductor de la Hilux creó conscientemente un riesgo mortal para cualquier persona que circulara por la vía pública y se representó la posibilidad de poder dar muerte”, afirmó durante la audiencia.

Por ese motivo, el joven fue imputado por homicidio (dos hechos), lesiones leves (dos hechos) y lesiones graves (un hecho) bajo la figura de dolo eventual.

La fiscalía también solicitó dos meses de prisión preventiva y que el acusado fuera alojado en la Comisaría 14. Sin embargo, el juez resolvió dictar 14 días de prisión preventiva mientras avanza la investigación.

La defensa, por su parte, había pedido que el conductor cumpla prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

Videos y testigos que complican al acusado

Entre las pruebas reunidas en el expediente, la fiscalía destacó la existencia de un video de una cámara privada que registró el momento exacto del impacto.

Además, los domos municipales captaron que una de las acompañantes del conductor viajaba “con medio cuerpo por la ventana”, lo que refuerza la hipótesis de que el grupo regresaba de un boliche y se encontraba en estado de ebriedad.

En la camioneta viajaban tres mujeres, dos de las cuales permanecen en estado crítico. Una de ellas fue trasladada al Hospital Castro Rendón debido a la gravedad de sus heridas.

En el vehículo de los policías también viajaba un tercer hombre, que resultó herido tras el violento choque.