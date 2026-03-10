El audio del desesperado llamado al 911 de una mamá: su bebé se ahogó mientras lo amamantaba

Un momento desesperante experimentó una madre este lunes por la mañana en el barrio Altamira, en la ciudad de Córdoba, cuando su bebé de apenas 29 días se broncoaspiró mientras era amamantado.
Una madre vivió momentos de desesperación cuando su bebé de apenas 29 días comenzó a ahogarse mientras lo amamantaba.
Una operadora del 911 brindó instrucciones telefónicas para asistir al bebé en medio de la emergencia.
La mujer, sumida en la angustia al ver que su hijo no podía respirar, llamó de inmediato al 911 desde su vivienda ubicada en la calle Miguel Machado al 1500.
Del otro lado de la línea, una operadora del sistema de emergencias se convirtió en el eslabón clave. Mientras contenía a la madre, la guió con las indicaciones de primeros auxilios necesarias para asistir al pequeño hasta la llegada de los médicos.
"Vos quedate sentada con el bebé boca abajo, agarrale la carita y le vas dando golpecitos fuertes en la espalda hasta que llore", se escucha decir a la agente en el audio difundido por la Policía de Córdoba. Ante el primer quejido del niño, la operadora la alentó: "Se quejó, es recontra buena señal esa".
Gracias a la rapidez de la madre para seguir las instrucciones telefónicas, se logró desobstruir las vías respiratorias del bebé y estabilizarlo.
Minutos después, el personal policial que arribó al domicilio constató que el pequeño ya se encontraba llorando con normalidad.
“El bebé está llorando ya. Había estado tomando el pecho y se había ahogado”, informó uno de los agentes que intervino en el procedimiento.
Finalmente, el niño y su madre fueron trasladados a la Nueva Maternidad, donde recibió atención médica especializada. Tras una evaluación completa, los profesionales confirmaron que el pequeño se encontraba en buen estado de salud y recibió el alta pocas horas después, regresando a su hogar tras haber superado un susto que pudo ser tragedia.