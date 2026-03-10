El audio del desesperado llamado al 911 de una mamá: su bebé se ahogó mientras lo amamantaba

Gracias a la rapidez de la madre para seguir las instrucciones telefónicas, se logró desobstruir las vías respiratorias del bebé y estabilizarlo.

Minutos después, el personal policial que arribó al domicilio constató que el pequeño ya se encontraba llorando con normalidad.

“El bebé está llorando ya. Había estado tomando el pecho y se había ahogado”, informó uno de los agentes que intervino en el procedimiento.

Finalmente, el niño y su madre fueron trasladados a la Nueva Maternidad, donde recibió atención médica especializada. Tras una evaluación completa, los profesionales confirmaron que el pequeño se encontraba en buen estado de salud y recibió el alta pocas horas después, regresando a su hogar tras haber superado un susto que pudo ser tragedia.