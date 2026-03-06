EPEC construirá en Córdoba la primera Estación Transformadora GIS Limpia de Argentina

Este sistema reemplaza el gas SF6, considerado uno de los gases de efecto invernadero más potentes, por aire puro comprimido denominado “clean air”, utilizado como medio aislante. De esta manera se reduce de forma significativa la huella de carbono de la infraestructura eléctrica y se elimina su potencial de impacto climático. Además, el diseño compacto del sistema disminuye el impacto visual y la superficie necesaria para su instalación, al tiempo que ofrece mayor confiabilidad operativa, menores requerimientos de mantenimiento y mejores condiciones de reciclaje al final de su vida útil.

La empresa Siemens S.A. también será responsable de proveer la solución de protección y control para la interconexión de la subestación mediante el protocolo de comunicación IEC 61850. Este estándar permite una operación más eficiente, resiliente y con mayor nivel de ciberseguridad, además de facilitar la integración de equipamiento para responder a futuras demandas energéticas.

El proyecto incluye además un sistema de calentamiento para la línea aérea de 132 kV que conectará la nueva estación con la Central La Viña. El objetivo es evitar la formación de hielo sobre los conductores durante el invierno, un problema frecuente en el corredor que atraviesa la zona de Altas Cumbres.

Con esta infraestructura, EPEC busca acompañar el crecimiento de la demanda energética en el Valle de Calamuchita, fortalecer la red eléctrica y mejorar la confiabilidad del servicio, lo que habilita además nueva potencia disponible para nuevos emprendimientos, desarrollos inmobiliarios e instalaciones industriales.

La obra se complementará con inversiones adicionales superiores a los $36.000 millones, que contemplan la construcción de nuevos distribuidores de media tensión y una línea de alta tensión de 132 kV doble terna que vinculará la futura Estación Transformadora Los Espinillos con la apertura de la línea troncal en la Estación Transformadora Los Molinos.

El acto con el gobernador Llaryora

El contrato con las empresas constructoras fue firmado en un acto encabezado por el gobernador Martín Llaryora, junto al ministro de Gobierno, Manuel Calvo; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López; el presidente de EPEC, Claudio Puértolas; legisladores, autoridades provinciales y jefes comunales de la región, entre ellos el intendente de Villa General Belgrano, Oscar Santarelli.

Durante el acto, Llaryora destacó la importancia de la infraestructura energética para el desarrollo productivo. “Las empresas, las industrias, se radican donde están dadas las condiciones. ¿Podría haber desarrollo sin rutas, sin agua, sin luz? No sería posible. Sin infraestructura no hay progreso, no hay desarrollo… En definitiva, no hay trabajo. Y gobernar es generar trabajo. Y además, es una obra que cuida el ambiente”, aseguró el gobernador.

“Si sumamos la inversión en la estación transformadora y las obras complementarias, la inversión será superior a los 75.000 millones de pesos, una de las más importantes que tiene EPEC dentro de su plan de obras provincial”, agregó Claudio Puértolas.

El proyecto se inscribe bajo el programa de reducción y compensación de emisiones de gases de efecto invernadero que impulsa el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba. En ese marco, el consorcio constructor deberá calcular la huella de carbono de la obra en distintas etapas de avance y compensar el 100% de las emisiones generadas durante su ejecución mediante la adquisición de créditos de carbono de proyectos radicados en la provincia o certificados avalados por el Registro del Estándar CBA.

La iniciativa forma parte del Plan de Inversiones en Infraestructura que EPEC despliega para acompañar el crecimiento productivo y mejorar la calidad del servicio para miles de cordobeses.