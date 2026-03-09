La ministra de Seguridad cuestionó a la policía Bonaerense de Kicillof: "Tiene serios problemas"

Según Monteoliva, pese a que la fuerza cuenta con “un número significativo de integrantes y de agentes”, es necesario avanzar en un diagnóstico más profundo del fenómeno delictivo. En esa línea, planteó la necesidad de iniciar procesos de análisis más intensivos para identificar y “debilitar los focos infecciosos” vinculados al narcotráfico y la inseguridad.

“Para nosotros es una prioridad y lo que buscamos es el mejor desempeño”, agregó.

La ministra también expresó su deseo de aplicar un esquema similar al Plan Bandera en la provincia de Buenos Aires y mencionó especialmente a distritos del conurbano como La Matanza y Moreno, al considerar que allí existen focos del problema ampliamente conocidos. “Los focos son conocidos por todos y lo vemos a diario”, remarcó.

La respuesta del gobierno de Kicillof

Las declaraciones generaron una reacción inmediata del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien utilizó su cuenta en la red social X para cuestionar los dichos de la funcionaria nacional.

“Le pido que no balbucee en contra de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, escribió Alonso, y recordó que semanas atrás la propia ministra había destacado los resultados en materia de seguridad. Según señaló, esos indicadores positivos fueron “producto del trabajo de esta honorable fuerza con la que articulamos a diario”.

Además, el funcionario provincial sostuvo que si Monteoliva tiene identificados hechos concretos de corrupción o connivencia con el narcotráfico, debería llevarlos ante la Justicia.

¿Ministra? @AleMonteoliva, no balbucee en contra de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Hace pocas semanas celebraba los alentadores números de seguridad, producto del trabajo de esta honorable fuerza con la que articulamos a diario, equipando y profesionalizando a su… pic.twitter.com/SyC8WCAkZ8 — Javier Alonso (@JaviAlonsook) March 9, 2026

“Si es ministra e identifica algún ‘foco infeccioso’, su obligación legal es ir a la Justicia, como lo hicimos nosotros cada vez que investigamos policías involucrados con el narcomenudeo”, afirmó.

En el mismo mensaje, Alonso también defendió el trabajo cotidiano de la policía bonaerense y cuestionó que se hagan acusaciones públicas sin pruebas. “Trabaje como corresponde, no calumnie en medios a los agentes que ponen el cuerpo todos los días”, sostuvo.

Finalmente, el ministro provincial respondió a los dichos de Monteoliva sobre el Plan Bandera y aseguró que la Nación también necesitó colaboración de la provincia en operativos recientes. “Respecto al Plan Bandera, dice que no pueden llegar ‘de prepo’: le recuerdo que no podían llegar a Rosario sin antes suplicarle al gobernador de la provincia de Buenos Aires que le prestara patrulleros, y lo hicimos”, señaló.

El funcionario cerró su mensaje con críticas a la gestión del gobierno nacional. “La gestión Milei solo profundiza la desidia: no invierten, no planifican y no gestionan”, concluyó.