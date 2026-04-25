Horror en Villa Ballester: encontraron ocho fetos en bolsas de consorcio e investigan una red de venta de bebés

Al momento de ser encontrada, la niña ya había dado a luz y su madre aseguró desconocer el paradero del bebé, lo que incrementó la preocupación de los investigadores y reforzó las sospechas sobre posibles maniobras ilegales.

El hallazgo que sacudió la causa

Con una orden del Juzgado Federal de Tres de Febrero, los efectivos allanaron el lugar. Sin embargo, la menor y su madre ya habían sido dadas de alta y se habían retirado del centro médico.

Durante la inspección, el personal policial ingresó a un depósito y encontró ocho fetos humanos dentro de bolsas de basura, dos de ellos con signos de desmembramiento. El hallazgo encendió todas las alarmas sobre la posible existencia de prácticas sistemáticas dentro de la clínica.

Además, se secuestraron documentos, anotaciones y registros internos que ahora son analizados por la Justicia para determinar si existía una operatoria reiterada en el lugar.

ZZ3SKZUATFCMFGTHU2N6MBYU6I Un agente de Delitos Complejos examina un baño tras el hallazgo de fetos en una clínica de Villa Ballester.

Una investigación que avanza en múltiples frentes

En paralelo a la causa federal, la UFI N°7 del Departamento Judicial de San Martín inició actuaciones por “averiguación de ilícito”. El objetivo es establecer responsabilidades penales por el manejo de restos biológicos y esclarecer qué ocurrió con el bebé nacido de la menor.

Mientras la investigación sigue en curso, el caso suma interrogantes y se posiciona como uno de los episodios más sensibles y complejos de los últimos tiempos, con derivaciones que podrían escalar en los próximos días.