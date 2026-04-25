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Horror en Villa Ballester: encontraron ocho fetos en bolsas de consorcio e investigan una red de venta de bebés

El hallazgo se produjo en el marco de la averiguación del paradero de una niña de 12 años, que estaba embarazada producto de una violación.

El allanamiento se realizó en la Clínica Santa María de Villa Ballester.

El allanamiento se realizó en la Clínica Santa María de Villa Ballester.

El hallazgo de ocho fetos humanos en bolsas de residuos dentro de un centro de salud en Villa Ballester desató una investigación de alto impacto judicial. El caso está vinculado a una niña de 12 años que cursaba un embarazo avanzado y fue encontrada internada en el mismo lugar, mientras la Justicia analiza si existió una posible red de trata de personas o sustracción de menores.

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Según fuentes policiales, la investigación comenzó a partir de un pedido del Poder Judicial de Santiago del Estero, en el marco de una causa por abuso sexual contra la menor. La niña fue localizada junto a su madre en la Clínica Santa María, ubicada en el partido de San Martín.

De acuerdo con los primeros datos, los investigadores creen que en el establecimiento pudo haberse realizado una interrupción del embarazo o una presunta apropiación del recién nacido. Durante el operativo, el director del centro negó inicialmente que la menor estuviera allí, pero luego los agentes confirmaron su presencia.

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Los fetos estaban en bolsas de consorcio.&nbsp;

Los fetos estaban en bolsas de consorcio.

Al momento de ser encontrada, la niña ya había dado a luz y su madre aseguró desconocer el paradero del bebé, lo que incrementó la preocupación de los investigadores y reforzó las sospechas sobre posibles maniobras ilegales.

El hallazgo que sacudió la causa

Con una orden del Juzgado Federal de Tres de Febrero, los efectivos allanaron el lugar. Sin embargo, la menor y su madre ya habían sido dadas de alta y se habían retirado del centro médico.

Durante la inspección, el personal policial ingresó a un depósito y encontró ocho fetos humanos dentro de bolsas de basura, dos de ellos con signos de desmembramiento. El hallazgo encendió todas las alarmas sobre la posible existencia de prácticas sistemáticas dentro de la clínica.

Además, se secuestraron documentos, anotaciones y registros internos que ahora son analizados por la Justicia para determinar si existía una operatoria reiterada en el lugar.

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Un agente de Delitos Complejos examina un ba&ntilde;o tras el hallazgo de fetos en una cl&iacute;nica de Villa Ballester.&nbsp;

Un agente de Delitos Complejos examina un baño tras el hallazgo de fetos en una clínica de Villa Ballester.

Una investigación que avanza en múltiples frentes

En paralelo a la causa federal, la UFI N°7 del Departamento Judicial de San Martín inició actuaciones por “averiguación de ilícito”. El objetivo es establecer responsabilidades penales por el manejo de restos biológicos y esclarecer qué ocurrió con el bebé nacido de la menor.

Mientras la investigación sigue en curso, el caso suma interrogantes y se posiciona como uno de los episodios más sensibles y complejos de los últimos tiempos, con derivaciones que podrían escalar en los próximos días.

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