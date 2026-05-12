Nueva marcha universitaria: fuerte reclamo al Gobierno con cortes y movilizaciones en todo el centro porteño

La cuarta Marcha Federal Universitaria desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada volverá a reunir este martes a rectores, docentes, estudiantes, gremios y organizaciones políticas en Plaza de Mayo.
La protesta tendrá su acto central este martes por la tarde y reunirá a universidades, gremios y organizaciones políticas. El Ejecutivo confirmó que aplicará el protocolo antipiquetes. Hora y puntos de los cortes.
La cuarta Marcha Federal Universitaria desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada volverá a reunir este martes a rectores, docentes, estudiantes, gremios y organizaciones políticas en Plaza de Mayo.
Mientras los organizadores esperan una convocatoria masiva, el Gobierno confirmó que aplicará el protocolo antipiquetes para garantizar la circulación vehicular en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.
La movilización tendrá su acto principal a las 17, con la lectura de un documento crítico hacia el Gobierno nacional, y se replicará en distintos puntos del país bajo la consigna “Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”.
Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que habrá un operativo especial en los principales accesos y calles del microcentro porteño para mantener liberada la circulación durante la protesta.
Principales puntos de concentración en la Ciudad
La Marcha Universitaria tendrá réplicas en muchas provincias del país, entre ellas, Córdoba, Salta, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires.
Los principales cortes y complicaciones de tránsito se esperan sobre toda la traza de Avenida de Mayo, entre el Congreso y Plaza de Mayo.
Además, podrían registrarse demoras en:
Las organizaciones prevén una importante presencia de columnas sindicales y estudiantiles desde primeras horas de la tarde, por lo que se esperan fuertes demoras para circular por el centro de la Ciudad.
La nueva protesta se da en medio de la disputa que mantienen el Gobierno nacional y las universidades públicas por el financiamiento del sistema educativo superior.
La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso el 21 de agosto de 2025, luego vetada por Javier Milei y posteriormente ratificada por el Parlamento el 2 de octubre de ese mismo año.
Más tarde, el Ejecutivo suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/2025 al argumentar que afectaba el equilibrio fiscal. La decisión derivó en reclamos judiciales y terminó escalando hasta la Corte Suprema.
El 23 de diciembre de 2025, la Justicia ordenó aplicar la norma, aunque el Gobierno decidió apelar el fallo. En paralelo, en febrero de este año envió al Congreso un proyecto para modificar la ley.
En ese contexto, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, sostuvo: “No hay alternativa a una marcha: reclamás, dialogás, vas al Congreso, conseguís que se vote una ley, el Gobierno la veta; conseguís una mayoría muy difícil para rechazar el veto; conseguís dos fallos judiciales y el Gobierno sigue sin cumplir la ley”.
Según datos difundidos por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el presupuesto universitario acumuló una caída real del 32,5% entre 2023 y 2025. El informe también señala una pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes desde noviembre de 2023.
Desde las universidades nacionales advierten que las partidas actuales afectan el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio, las tareas de investigación, las becas estudiantiles y los programas de extensión.
La marcha contará además con el respaldo de la CGT, las CTA, ATE, Conadu, Conadu Histórica, UOM, Aceiteros, Satsaid y gremios aeronáuticos, entre otros sectores sindicales.
“El Gobierno quiere destruir la universidad pública y tenemos que evitarlo”, afirmó Rodolfo Aguiar, referente de ATE Nacional.