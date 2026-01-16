Golpes, gritos y bebés llorando: los violentos videos que sacuden a un jardín maternal

Según trascendió, las grabaciones fueron realizadas por tres auxiliares del propio jardín, quienes aseguraron que decidieron registrar los hechos tras recibir asesoramiento legal. De acuerdo con su testimonio, la intención fue contar con pruebas concretas ante situaciones que, aseguran, se repetían de manera sistemática.

“Esto empezó con un tirón de orejas”, relató una de las empleadas en diálogo con Telefe Rosario. La mujer, que trabajaba en el lugar desde marzo del año pasado, sostuvo que el nivel de violencia fue en aumento con el correr de los meses y que el maltrato no se limitaba únicamente a los chicos, sino que también alcanzaba al personal.

Escenas de violencia que conmocionaron a las familias

Jardín Manitos a la Obra El caso ocurrió en Villa Constitución y expuso una trama de denuncias, reclamos familiares y fallas de control. (Foto: Google Maps)

Uno de los registros más difundidos muestra una escena que provocó indignación generalizada. En el video se observa a una docente tomar del brazo a una beba y empujarla al piso para obligarla a sentarse. “A ver si hacemos caso, nenita”, se la escucha decir, mientras la menor rompe en llanto.

Segundos después, otra maestra levanta a la nena de manera brusca y se la lleva en brazos, sin que cesen los gritos. Otras grabaciones, según indicaron padres y madres, incluyen insultos, burlas y zamarreos, incluso dirigidos a bebés.

Parte de ese material audiovisual no fue difundido públicamente por su extrema crudeza, pero ya fue incorporado a la causa judicial como evidencia.

El cierre preventivo del jardín maternal

Tras la presentación formal de la denuncia por parte de familiares de alumnos, la Municipalidad de Villa Constitución dispuso la clausura preventiva del jardín “Manitos a la Obra”. La medida es transitoria y se mantendrá mientras avanzan las actuaciones administrativas y judiciales.

Desde el Ejecutivo local señalaron que la prioridad es resguardar la integridad de los niños y niñas, y que el establecimiento no podrá reabrir hasta que se esclarezca lo ocurrido y se determine si hubo responsabilidades penales y administrativas.

La causa quedó en manos de la Fiscalía local y fue caratulada de manera preliminar como presunto maltrato infantil, un delito que prevé penas severas en caso de comprobarse.

La reacción de madres y padres: protestas y reclamos

La difusión de los videos generó una reacción inmediata de las familias. El pasado miércoles, un grupo de madres se manifestó en la plaza de la Constitución, el principal espacio público de la ciudad, para exigir justicia y sanciones.

Varias denunciantes señalaron que días antes habían mantenido una reunión con las responsables del jardín, quienes -según afirmaron- negaron los hechos. Otras indicaron que se enteraron de la gravedad de la situación a través de mensajes y audios que circularon en grupos de WhatsApp.

“Queremos que se investigue todo y que los responsables no vuelvan a estar al frente de niños”, expresaron durante la protesta.

Cambios de conducta y relatos de los niños

Con el correr de las horas, más familias comenzaron a relatar situaciones que, hasta entonces, no lograban explicar. Algunos padres señalaron que sus hijos empezaron a repetir insultos o conductas agresivas luego de asistir al jardín, pese a que esos comportamientos no eran habituales en sus hogares.

Una madre contó que su hijo, de tres años, regresó una vez con un golpe en la cabeza. En ese momento, creyó la versión de las docentes, quienes atribuyeron la lesión a una caída. “Después de ver los videos, todo cambió”, explicó.

Otra denunciante aseguró que su hijo le confesó haber sido golpeado por una maestra, aunque recién se animó a contarlo tras la difusión pública del caso.

El rol de las auxiliares que grabaron los hechos

Las auxiliares que realizaron las filmaciones defendieron su accionar y explicaron por qué decidieron registrar las situaciones. “Nosotras lo hicimos todo por los niños. No nos importaba perder el trabajo ni que se ensuciara nuestra imagen”, expresó Antonela, una de las denunciantes, según consignó el diario La Capital.

De acuerdo con su testimonio, existían registros audiovisuales de estos comportamientos desde octubre de 2023, lo que abre interrogantes sobre el tiempo durante el cual habrían ocurrido los presuntos abusos.

No obstante, algunas familias manifestaron su enojo porque no fueron alertadas antes, ya que -según indicaron- podrían haber retirado a sus hijos del establecimiento a tiempo.

El estado de la causa judicial

Hasta el momento, las docentes señaladas en los videos no fueron citadas a declarar, aunque la Fiscalía continúa analizando el material fílmico y recolectando testimonios. La investigación también busca establecer si existieron fallas de control por parte de los responsables del jardín.

Desde el ámbito judicial indicaron que el proceso está en una etapa inicial, pero que se avanzará con todas las medidas necesarias para esclarecer lo ocurrido.