Policiales
Fallecidos
Córdoba
Córdoba

La enfermera condenada por el caso de los bebés fallecidos en Córdoba pidió la nulidad del juicio

La base del planteo de la defensa de Brenda Agüero está en tres puntos clave: la deliberación, la votación dividida y la supuesta falta de objetividad en los jurados.

La defensa de Brenda Agüero, la enfermera condenada a prisión perpetua por la muerte de cinco recién nacidos en el Hospital Neonatal de Córdoba, solicitó la nulidad del juicio. La presentación judicial apunta directamente a presuntas irregularidades en la deliberación del jurado, la votación y la sentencia dictada, y según sus abogados, el proceso judicial estuvo viciado desde el comienzo, y la condena debe ser revisada en su totalidad.

El fiscal dijo que hay mucha prueba contra la enfermera. (Foto: gentileza El Doce)

El abogado Gustavo Nievas fue quien presentó el recurso este jueves. El escrito que ingresó a los tribunales solicita anular el veredicto completo, argumentando que hubo fallas graves durante el desarrollo del juicio por jurados que terminó con una condena a prisión perpetua para Agüero. La base del planteo está en tres puntos clave: la deliberación, la votación dividida y la supuesta falta de objetividad en los jurados.

Nievas explicó que durante el juicio hubo cuatro votos a favor de la culpabilidad y cuatro a favor de la absolución. Esta división, según la defensa, invalida la contundencia de la condena. “El fallo condenatorio fue redactado por el juez José Cesano, mientras que el voto absolutorio lo escribió Patricia Soria. Esa diferencia ya habla por sí sola”, explicó.

Además, planteó una crítica directa a cómo se analizó la prueba: "Se exacerbó prueba insignificante, se minimizó prueba relevante y no se analizaron pruebas importantes", denunció Nievas. Según sus palabras, hubo incluso tergiversación en los informes presentados por profesionales de la salud.

La enfermera condenada por haber matado a cinco bebés en el neonatal de Córdoba pidió la nulidad del juicio. (Foto: Gentileza El Doce)

La prueba científica y sus errores

Uno de los puntos más polémicos del juicio giró en torno al uso del potasio como indicador de posible envenenamiento. Para la defensa, el procedimiento utilizado para determinar los niveles de potasio en los bebés fallecidos está científicamente desactualizado.

Nievas sostuvo que "hace más de 60 años no se mide el potasio post mortem porque los métodos de entonces daban falsos positivos", y remarcó que es imposible calcular con precisión los niveles de potasio después de la muerte. En este sentido, dijo que el método utilizado en Córdoba podía marcar hasta 10, pero se llegaron a registrar niveles de 15 y hasta 17, lo que, según él, invalida los resultados como prueba incriminatoria.

Jurados bajo la lupa: la defensa habla de ocultamientos

Otro eje central del recurso presentado es la acusación contra uno de los jurados populares, a quien la defensa señala por haber ocultado información relevante durante la audiencia de selección. "Mintió en el proceso de selección. Esto lo supimos recién después del juicio", dijo Nievas. De haberse conocido ese dato a tiempo, según afirmó, habrían recusado a la jueza encargada de aprobar a los integrantes del jurado.

La reacción de Brenda Agüero luego de que la condenaran a prisión perpetua por la muerte de cinco bebés en el Neonatal.

Nievas también fue más allá: “Si ese jurado ocultó su subjetividad e influyó en otros miembros del jurado, la deliberación, la votación y la sentencia completa son nulas. Ese juicio no puede sostenerse y debe iniciarse nuevamente”, sostuvo.

Advertencias del tribunal a favor de la condena

El abogado de Agüero aseguró que durante las deliberaciones finales, el tribunal presionó a los jurados indecisos o inclinados por la absolución. “Les dijeron que, si votaban a favor de Brenda Agüero, también debían votar a favor de los funcionarios públicos involucrados”, denunció Nievas. Esa sugerencia, interpretada como una presión indirecta, habría condicionado el voto de al menos parte del jurado.

La defensa subrayó además que no se tomaron en cuenta explicaciones científicas que refutaban las acusaciones contra Agüero. En su argumento, los informes médicos y psicológicos fueron malinterpretados o descartados, lo que llevó a conclusiones erróneas.

