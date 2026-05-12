ANSES AUH: valores récord con el nuevo aumento de la Tarjeta Alimentar

- Familias con un hijo: $72.250
- Familias con dos hijos: $113.299
- Familias con tres hijos o más: $149.425
Además, las personas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) también recibirán el nuevo monto mínimo de $72.250.
La acreditación continuará realizándose de manera automática junto con el calendario habitual de pagos de ANSES, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.
ANSES AUH
SUAF de ANSES: informan el calendario de pagos y el nuevo monto con aumento
AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en mayo
El incremento tendrá impacto directo en los ingresos totales de quienes ya perciben la AUH.
Con los nuevos valores, las estimaciones muestran que miles de familias podrán alcanzar montos significativamente más altos durante mayo.
Familias con un hijo
- AUH mensual actualizada
- Tarjeta Alimentar de $72.250
- Total aproximado: más de $213.000
Familias con dos hijos
- AUH por dos menores
- Tarjeta Alimentar de $113.299
- Total estimado: alrededor de $254.000
Familias con tres hijos o más
- AUH correspondiente
- Tarjeta Alimentar de $149.425
- Ingreso total: cerca de $290.000
En los casos donde haya hijos con discapacidad, los ingresos pueden ser incluso mayores debido al valor diferencial que tiene la AUH por discapacidad.
Qué busca el Gobierno con esta medida
Desde el Ejecutivo explicaron que el objetivo principal del aumento es “recomponer el poder adquisitivo” de los hogares más afectados por la inflación.
La Tarjeta Alimentar se convirtió en los últimos años en una de las herramientas centrales de asistencia social, especialmente porque complementa los ingresos de familias con menores a cargo y se acredita automáticamente.
El beneficio está destinado principalmente a:
- Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años
- Embarazadas a partir de los tres meses que cobran AUE
- Madres de siete hijos o más que perciben Pensiones No Contributivas
Cómo saber si cobro la Tarjeta Alimentar
Quienes ya reciben AUH o AUE no necesitan inscribirse para acceder al beneficio. La incorporación al programa se realiza automáticamente cruzando datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.
Para verificar si corresponde el cobro, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de seguridad social y consultar la liquidación mensual.