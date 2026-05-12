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ANSES AUH: valores récord con el nuevo aumento de la Tarjeta Alimentar

El incremento de la Tarjeta Alimentar ya fue oficializado y elevará significativamente los ingresos de millones de beneficiarios de ANSES en mayo.

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ANSES AUH: cuánto se cobra ahora con el nuevo aumento de la Tarjeta Alimentar

ANSES AUH: cuánto se cobra ahora con el nuevo aumento de la Tarjeta Alimentar

El Gobierno nacional confirmó un fuerte aumento en los montos de la Tarjeta Alimentar, uno de los beneficios más importantes que reciben las familias que cobran prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Con la actualización oficializada en el Boletín Oficial, millones de titulares de AUH y AUE tendrán un refuerzo clave en sus ingresos mensuales en medio de la suba de precios y el impacto de la inflación sobre los alimentos.

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Con esta actualización, muchas familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrán una mejora importante en sus ingresos mensuales y, en algunos casos, podrán acercarse o incluso superar los $290.000 entre AUH y Tarjeta Alimentar.

Cómo quedaron los nuevos montos de la Tarjeta Alimentar

Tras la suba confirmada por el Gobierno, los valores de la Tarjeta Alimentar se actualizaron según la cantidad de hijos a cargo.

Los nuevos montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Familias con un hijo: $72.250
  • Familias con dos hijos: $113.299
  • Familias con tres hijos o más: $149.425

Además, las personas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) también recibirán el nuevo monto mínimo de $72.250.

La acreditación continuará realizándose de manera automática junto con el calendario habitual de pagos de ANSES, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

ANSES AUH
SUAF de ANSES: informan el calendario de pagos y el nuevo monto con aumento

SUAF de ANSES: informan el calendario de pagos y el nuevo monto con aumento

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en mayo

El incremento tendrá impacto directo en los ingresos totales de quienes ya perciben la AUH.

Con los nuevos valores, las estimaciones muestran que miles de familias podrán alcanzar montos significativamente más altos durante mayo.

Familias con un hijo

  • AUH mensual actualizada
  • Tarjeta Alimentar de $72.250
  • Total aproximado: más de $213.000

Familias con dos hijos

  • AUH por dos menores
  • Tarjeta Alimentar de $113.299
  • Total estimado: alrededor de $254.000

Familias con tres hijos o más

  • AUH correspondiente
  • Tarjeta Alimentar de $149.425
  • Ingreso total: cerca de $290.000

En los casos donde haya hijos con discapacidad, los ingresos pueden ser incluso mayores debido al valor diferencial que tiene la AUH por discapacidad.

Qué busca el Gobierno con esta medida

Desde el Ejecutivo explicaron que el objetivo principal del aumento es “recomponer el poder adquisitivo” de los hogares más afectados por la inflación.

La Tarjeta Alimentar se convirtió en los últimos años en una de las herramientas centrales de asistencia social, especialmente porque complementa los ingresos de familias con menores a cargo y se acredita automáticamente.

El beneficio está destinado principalmente a:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años
  • Embarazadas a partir de los tres meses que cobran AUE
  • Madres de siete hijos o más que perciben Pensiones No Contributivas

Cómo saber si cobro la Tarjeta Alimentar

Quienes ya reciben AUH o AUE no necesitan inscribirse para acceder al beneficio. La incorporación al programa se realiza automáticamente cruzando datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

Para verificar si corresponde el cobro, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de seguridad social y consultar la liquidación mensual.

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