ANSES AUH: valores récord con el nuevo aumento de la Tarjeta Alimentar

Familias con un hijo: $72.250

Familias con dos hijos: $113.299

Familias con tres hijos o más: $149.425

Además, las personas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) también recibirán el nuevo monto mínimo de $72.250.

La acreditación continuará realizándose de manera automática junto con el calendario habitual de pagos de ANSES, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

ANSES AUH SUAF de ANSES: informan el calendario de pagos y el nuevo monto con aumento

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en mayo

El incremento tendrá impacto directo en los ingresos totales de quienes ya perciben la AUH.

Con los nuevos valores, las estimaciones muestran que miles de familias podrán alcanzar montos significativamente más altos durante mayo.

Familias con un hijo

AUH mensual actualizada

Tarjeta Alimentar de $72.250

Total aproximado: más de $213.000

Familias con dos hijos

AUH por dos menores

Tarjeta Alimentar de $113.299

Total estimado: alrededor de $254.000

Familias con tres hijos o más

AUH correspondiente

Tarjeta Alimentar de $149.425

Ingreso total: cerca de $290.000

En los casos donde haya hijos con discapacidad, los ingresos pueden ser incluso mayores debido al valor diferencial que tiene la AUH por discapacidad.

Qué busca el Gobierno con esta medida

Desde el Ejecutivo explicaron que el objetivo principal del aumento es “recomponer el poder adquisitivo” de los hogares más afectados por la inflación.

La Tarjeta Alimentar se convirtió en los últimos años en una de las herramientas centrales de asistencia social, especialmente porque complementa los ingresos de familias con menores a cargo y se acredita automáticamente.

El beneficio está destinado principalmente a:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años

Embarazadas a partir de los tres meses que cobran AUE

Madres de siete hijos o más que perciben Pensiones No Contributivas

Cómo saber si cobro la Tarjeta Alimentar

Quienes ya reciben AUH o AUE no necesitan inscribirse para acceder al beneficio. La incorporación al programa se realiza automáticamente cruzando datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

Para verificar si corresponde el cobro, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de seguridad social y consultar la liquidación mensual.