Pity Álvarez: regresó al juicio después de casi un mes internado, pero ocurrió algo inesperado. 

Pity Álvarez volvió a Tribunales después de casi un mes internado

El regreso del músico se produjo después de una internación en Solar Colonial, una clínica de salud mental ubicada en Castelar, a la que fue derivado tras una descompensación sufrida a fines de septiembre.

Para concretar el traslado hasta los tribunales porteños se requirieron autorizaciones judiciales y médicas. La defensa había solicitado que se realizara en ambulancia y bajo supervisión profesional.

Álvarez llegó al edificio judicial alrededor de las 11.10, unos 20 minutos antes del horario previsto para el comienzo de la audiencia.

Sin embargo, comenzó a manifestar dificultades para permanecer en la sala y debió ser asistido por dos médicos. La audiencia se inició sin su presencia y posteriormente se informó que continuaría desde una oficina del mismo edificio.

El crimen de Cristian Díaz por el que está siendo juzgado

El proceso judicial busca determinar la responsabilidad de Pity Álvarez en el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, conocido como "El Gringo", ocurrido en julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano.

El cantante está acusado de haber disparado contra Díaz durante un episodio ocurrido en las inmediaciones de su domicilio. El caso tuvo una fuerte repercusión pública por la trayectoria del músico y por las circunstancias que rodearon su detención.

El juicio comenzó el 10 de agosto de 2026 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro. Desde entonces, el debate atravesó distintas interrupciones relacionadas con el estado de salud del acusado.