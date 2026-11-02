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Pity Álvarez: regresó al juicio después de casi un mes internado, pero ocurrió algo inesperado

El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados volvió a los tribunales. Sin embargo, una complicación en su estado de salud obligó a modificar la modalidad de su declaración.

Pity Álvarez: regresó al juicio después de casi un mes internado

Pity Álvarez: regresó al juicio después de casi un mes internado, pero ocurrió algo inesperado. 

El juicio contra Cristian "Pity" Álvarez, acusado por el homicidio de Cristian Díaz, sumó este lunes un nuevo episodio inesperado. Después de casi un mes de internación, el músico regresó a los tribunales para continuar con el proceso judicial, pero una crisis le impidió permanecer en la sala de audiencias.

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Los médicos que lo asistieron atribuyeron el episodio a un cuadro de ansiedad. Frente a esta situación, se resolvió que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados pudiera continuar participando del juicio sin necesidad de ingresar a la sala principal.

De esta manera, Álvarez permanecerá en una oficina ubicada en el segundo piso del edificio de tribunales y declarará mediante una conexión por Zoom, mientras el tribunal, las partes y los testigos continúan con la audiencia.

La decisión busca permitir que el proceso avance sin desconocer las dificultades de salud que presenta el acusado, cuya situación médica ha condicionado en distintas oportunidades el desarrollo del juicio.

Pity Álvarez volvió a Tribunales después de casi un mes internado

El regreso del músico se produjo después de una internación en Solar Colonial, una clínica de salud mental ubicada en Castelar, a la que fue derivado tras una descompensación sufrida a fines de septiembre.

Para concretar el traslado hasta los tribunales porteños se requirieron autorizaciones judiciales y médicas. La defensa había solicitado que se realizara en ambulancia y bajo supervisión profesional.

Álvarez llegó al edificio judicial alrededor de las 11.10, unos 20 minutos antes del horario previsto para el comienzo de la audiencia.

Sin embargo, comenzó a manifestar dificultades para permanecer en la sala y debió ser asistido por dos médicos. La audiencia se inició sin su presencia y posteriormente se informó que continuaría desde una oficina del mismo edificio.

El crimen de Cristian Díaz por el que está siendo juzgado

El proceso judicial busca determinar la responsabilidad de Pity Álvarez en el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, conocido como "El Gringo", ocurrido en julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano.

El cantante está acusado de haber disparado contra Díaz durante un episodio ocurrido en las inmediaciones de su domicilio. El caso tuvo una fuerte repercusión pública por la trayectoria del músico y por las circunstancias que rodearon su detención.

El juicio comenzó el 10 de agosto de 2026 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro. Desde entonces, el debate atravesó distintas interrupciones relacionadas con el estado de salud del acusado.

En pocas palabras

  • Pity Álvarez: Sufrió una crisis de ansiedad y no pudo permanecer en la sala de juicios por homicidio.
  • Declaración virtual: El músico declarará vía Zoom desde una oficina para continuar con el proceso.
  • Contexto del caso: El juicio es por el homicidio de Cristian Díaz en 2018, con interrupciones por la salud del acusado.
Resumen generado por Thinkindot AI
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