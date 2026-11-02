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Julieta Prandi destrozó a Juana Viale por burlarse de su separación con Emanuel Ortega: "Me da lástima y se merece..."

La modelo Julieta Prandi regresó al trabajo en radio y se mostró enojadísima con Juana Viale por su comentario al aire acerca de su separación de Emanuel Ortega.

2 nov 2026, 14:18
Julieta Prandi destrozó a Juana Viale por burlarse de su separación con Emanuel Ortega: Me da lástima y se merece...

Julieta Prandi destrozó a Juana Viale por burlarse de su separación con Emanuel Ortega: "Me da lástima y se merece..."

Julieta Prandi destrozó a Juana Viale por burlarse de su separación con Emanuel Ortega: Me da lástima y se merece...

Julieta Prandi destrozó a Juana Viale por burlarse de su separación con Emanuel Ortega: "Me da lástima y se merece..."

Julieta Prandi regresó este lunes al trabajo en radio después de los días de vacaciones en Brasil con un amigo en medio del dolor por su reciente separación de Emanuel Ortega.

En charla ante las cámaras de Intrusos (América Tv), la modelo remarcó la importancia de volver al trabajo en este difícil momento que atravisa y se mostró molesta por el comentario de Juana Viale al aire desde su mesa sobre su separación.

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"Contenta de volver al trabajo, la radio es algo que me hace sentir feliz. Mi trabajo me salvó y esta no va a ser la excepción. Como cualquier persona que se separa yo estoy duelando", dijo de entrada.

Sobre las versiones en torno que circularon por la separación, la modelo aclaró: "No me importa lo que se especula, Emanuel y yo sabemos lo que pasó. Lo único que voy a decir es que él no se entera de mi decisión por redes sociales, él sabía lo qu estaba pasando y las acciones que estaba teniendo".

La furia de Julieta Prandi con Juana Viale

En la entrevista, Julieta Prandi apuntó contra el posteo de Juan Alberto Mateyko cuestionando su comunicado en redes y también el comentario de Juana Viale al aire sobre su separación.

"Las parejas son de a dos, todo el resto es periferia. Mateyko no me merece ni una opinión. Toda la gente que se burló del dolor ajeno merece mi más profunda lástima. No encuentro autoridad moral", aseguró visiblemente molesta por los dichos de la conductora.

Y agregó molesta por los dichos de la conductora, quien se mostró sorprendida por la separación a menos de un mes del casamiento: "Me da lástima. No encuentro autoridad moral para que opine de mi persona y la de Emanuel".

"Hace tres o cuatro semanas que están hablando de esto, creo que ya está, no voy a hablar de mi vida privada. Están completamente de más todos los que salieron a opinar", continuó firme.

Acerca de la posibilidad de poder hablar con Emanuel Ortega tras la separación, Prandi aseguró: "No lo voy a contar públicamente, eso es de puertas para adentro y en todo caso es algo que tenemos que hablar él y yo, nada más".

     

 

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