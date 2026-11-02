Julieta Prandi destrozó a Juana Viale por burlarse de su separación con Emanuel Ortega: "Me da lástima y se merece..."

La furia de Julieta Prandi con Juana Viale

En la entrevista, Julieta Prandi apuntó contra el posteo de Juan Alberto Mateyko cuestionando su comunicado en redes y también el comentario de Juana Viale al aire sobre su separación.

"Las parejas son de a dos, todo el resto es periferia. Mateyko no me merece ni una opinión. Toda la gente que se burló del dolor ajeno merece mi más profunda lástima. No encuentro autoridad moral", aseguró visiblemente molesta por los dichos de la conductora.

Y agregó molesta por los dichos de la conductora, quien se mostró sorprendida por la separación a menos de un mes del casamiento: "Me da lástima. No encuentro autoridad moral para que opine de mi persona y la de Emanuel".

"Hace tres o cuatro semanas que están hablando de esto, creo que ya está, no voy a hablar de mi vida privada. Están completamente de más todos los que salieron a opinar", continuó firme.

Acerca de la posibilidad de poder hablar con Emanuel Ortega tras la separación, Prandi aseguró: "No lo voy a contar públicamente, eso es de puertas para adentro y en todo caso es algo que tenemos que hablar él y yo, nada más".