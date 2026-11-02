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"La Toretto" rompió en llanto en el juicio y dejó una frase sobre la muerte de Walter Armand

Felicitas Alvite declaró este lunes en el inicio del debate oral en La Plata, pero debió interrumpir su exposición al quebrarse. Está acusada de homicidio simple con dolo eventual, mientras que su amiga Valentina Velázquez también será juzgada por su presunta participación en la picada.

La Toretto lloró en el juicio por la muerte de Walter Armand y le pidió perdón a su familia

"La Toretto" lloró en el juicio por la muerte de Walter Armand y le pidió perdón a su familia

Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, rompió en llanto durante su primera declaración en el juicio por la muerte de Walter Armand, el motociclista de 36 años que fue atropellado en La Plata en abril de 2024, y les pidió disculpas a sus familiares antes de comenzar a relatar lo ocurrido.

Leé también Más complicada que nunca: nuevo revés judicial para "La Toretto"
La Torreto esta acusada de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Walter Armand, en abril de 2024, en La Plata.

“Sería incapaz de hacerle daño a alguien. Se instalaron muchas cosas sobre mi imagen en redes y soy todo lo contrario a eso”, expresó la joven ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2. Sin embargo, la emoción le impidió continuar y su defensa solicitó postergar la declaración.

El debate comenzó este lunes y tiene previsto extenderse hasta el viernes 6 de noviembre. Alvite enfrenta una acusación por homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión. Su defensa, en cambio, busca que el hecho sea encuadrado como homicidio culposo, una figura con una escala penal menor.

En el mismo proceso también será juzgada Valentina Velázquez, amiga de Alvite, por su presunta participación en la picada que habría precedido al choque fatal.

Los argumentos de la acusación y las pruebas que se analizarán

Durante los alegatos de apertura, la querella anticipó que uno de los puntos centrales será la conducta de Alvite antes del impacto. Delfina Burlando, integrante del equipo que representa a la familia de la víctima, cuestionó que la joven hubiera continuado circulando pese a las señales de tránsito.

“Cruzó al menos seis semáforos en rojo. Seis veces la ciudad y la ley le ordenaron detenerse y ella decidió seguir. No fue un error, fue una decisión. Fue su pie sobre el acelerador”, sostuvo.

A lo largo de las audiencias se analizarán las grabaciones de las cámaras de seguridad que registraron parte del recorrido de los vehículos, además de las pericias y los testimonios incorporados a la investigación.

La cantidad de personas convocadas para declarar también obligó a ordenar el desarrollo del juicio. Las listas presentadas inicialmente por las partes sumaban 135 testigos: 100 propuestos por la defensa y otros 35 entre la fiscalía y la querella. Frente a ese volumen, la jueza Silvia Hoerr resolvió establecer un límite de 100 declaraciones para evitar que el debate se extendiera de manera desproporcionada.

Cómo fue la picada que terminó con la muerte de Walter Armand

El choque ocurrió durante la madrugada del 12 de abril de 2024, en la intersección de la avenida 13 y la calle 532, en La Plata. Armand circulaba en una moto cuando fue embestido por un Volkswagen Gol Trend conducido por Alvite. El motociclista fue trasladado a un hospital, pero murió horas más tarde a causa de las lesiones.

La reconstrucción de la fiscalía, a cargo de Fernando Padován, sostiene que Alvite había salido con amigas a un bar del centro platense y que, al finalizar el encuentro, se subió al auto de uno de los jóvenes que integraban el grupo. La versión de su defensa fue que ella era la única que no había consumido alcohol y que por ese motivo le pidieron que manejara.

También plantearon que la joven no conocía bien las calles de la ciudad y que comenzó a seguir el Peugeot 208 negro de Velázquez para que la guiara durante el regreso a su casa, en Gonnet.

Sin embargo, las imágenes de las cámaras municipales y las pericias permitieron reconstruir el desplazamiento de los dos vehículos. Según los datos reunidos en la causa, recorrieron alrededor de 3.000 metros en dos minutos y diez segundos, con velocidades cercanas a los 90 kilómetros por hora y cruces de varios semáforos en rojo.

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La investigación determinó que Alvite circuló a una velocidad promedio de 83 kilómetros por hora en una calle donde el máximo permitido era de 60. El trayecto terminó en la esquina de avenida 13 y 532, donde el Volkswagen Gol Trend embistió a Armand.

El reclamo de la familia de Walter Armand antes del juicio

El inicio del debate también estuvo marcado por el pedido de justicia de los familiares de la víctima. Milton Armand, hermano de Walter, había cuestionado en declaraciones a TN que Alvite nunca se hubiera comunicado con ellos para ofrecer disculpas por lo ocurrido.

El hombre contó que la muerte de su hermano tuvo un impacto profundo en toda la familia y recordó que Walter disfrutaba de la música y de compartir tiempo con sus seres queridos. También explicó que, en un primer momento, recibieron información sobre el accidente, pero que pudieron reconstruir mejor la secuencia cuando accedieron a las imágenes de las cámaras de seguridad.

Otro de los cuestionamientos de Milton estuvo dirigido a la falta de acercamiento de Alvite y de su entorno durante estos más de dos años. Además, manifestó su rechazo a los planteos de la defensa para que la joven pudiera salir a trabajar mientras cumple arresto domiciliario.

En pocas palabras

  • Felicitas Alvite: La joven conocida como “La Toretto” lloró y pidió perdón en el inicio de su juicio.
  • Acusación: Está imputada por homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Walter Armand.
  • Contexto del caso: El hecho ocurrió en abril de 2024 tras una presunta picada en La Plata.
Resumen generado por Thinkindot AI
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