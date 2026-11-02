Video: un policía "tackleó" a una pareja que escapaba de un control en moto

El procedimiento se desarrolló en un contexto de refuerzo de los operativos de tránsito en la zona costera. Las autoridades buscaban prevenir posibles incidentes vinculados con una convocatoria que circuló por redes sociales bajo el nombre de "Rodada del terror", una caravana de motocicletas organizada con motivo de Halloween.

Los organizadores habían anticipado que el punto de encuentro se comunicaría el mismo día de la actividad mediante las historias de sus cuentas en redes sociales. Ante esa convocatoria, se intensificaron los controles para supervisar la circulación de motos.

El respaldo de Guillermo Montenegro a los agentes municipales

Después de que las imágenes se difundieran, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, se refirió al operativo y expresó su respaldo a los integrantes de la Patrulla Municipal.

"Cuando nombramos a la 'Patrulla Municipal', nos olvidamos de que la componen personas. Son agentes que ponen el cuerpo, en el sentido más literal del término", publicó en sus redes sociales.

El jefe comunal también contó que se comunicó con el efectivo que protagonizó la intervención y aseguró que se encontraba en buenas condiciones de salud. Según relató, el agente le transmitió su convicción de que el camino elegido era el correcto y que había que continuar con ese trabajo.

Montenegro agradeció el acompañamiento de los policías durante el procedimiento y destacó a quienes, según expresó, se exponen físicamente al cumplir sus funciones.

"Voy a bancar siempre a los que visten uniforme y cumplen el deber", afirmó. Finalmente, defendió los operativos de prevención y sostuvo: "Es importante que la calle sea de la gente y no de los que no dejan vivir".