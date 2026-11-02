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Video: un policía "tackleó" a una pareja que escapaba de un control en moto

El efectivo derribó a sus dos ocupantes durante un operativo nocturno en la zona de la costa. Las imágenes se viralizaron en redes sociales y el intendente Guillermo Montenegro respaldó el accionar de los agentes municipales.

 La maniobra de un policía para frenar a una pareja que escapaba de un control en moto en Mar del Plata

 La maniobra de un policía para frenar a una pareja que escapaba de un control en moto en Mar del Plata

Un policía protagonizó una particular maniobra durante un control de tránsito en Mar del Plata, cuando se interpuso en el camino de una moto en la que viajaban dos personas y provocó que ambos ocupantes cayeran al suelo, en una secuencia que quedó registrada en video y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

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El episodio ocurrió durante la madrugada en la zona de la costa, en medio de un operativo de fiscalización de motocicletas. En la grabación, filmada por un vecino que circulaba por el lugar, se observa cómo el conductor intenta continuar su marcha junto a su acompañante, pero un agente se cruza en su trayectoria y golpea el vehículo.

Tras la caída, uno de los ocupantes intenta incorporarse y levantar la moto, mientras que el otro queda bajo la intervención de los efectivos que participaban del procedimiento.

La secuencia generó distintas reacciones entre quienes presenciaron el operativo. En el audio del video se escucha a una persona describir la intervención con la frase: "Le clavó un tacle". También se registró un intercambio entre el policía y el motociclista, a quien el efectivo le habría reclamado: "¿Qué me chocás?".

El procedimiento se desarrolló en un contexto de refuerzo de los operativos de tránsito en la zona costera. Las autoridades buscaban prevenir posibles incidentes vinculados con una convocatoria que circuló por redes sociales bajo el nombre de "Rodada del terror", una caravana de motocicletas organizada con motivo de Halloween.

Los organizadores habían anticipado que el punto de encuentro se comunicaría el mismo día de la actividad mediante las historias de sus cuentas en redes sociales. Ante esa convocatoria, se intensificaron los controles para supervisar la circulación de motos.

El respaldo de Guillermo Montenegro a los agentes municipales

Después de que las imágenes se difundieran, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, se refirió al operativo y expresó su respaldo a los integrantes de la Patrulla Municipal.

"Cuando nombramos a la 'Patrulla Municipal', nos olvidamos de que la componen personas. Son agentes que ponen el cuerpo, en el sentido más literal del término", publicó en sus redes sociales.

El jefe comunal también contó que se comunicó con el efectivo que protagonizó la intervención y aseguró que se encontraba en buenas condiciones de salud. Según relató, el agente le transmitió su convicción de que el camino elegido era el correcto y que había que continuar con ese trabajo.

Montenegro agradeció el acompañamiento de los policías durante el procedimiento y destacó a quienes, según expresó, se exponen físicamente al cumplir sus funciones.

"Voy a bancar siempre a los que visten uniforme y cumplen el deber", afirmó. Finalmente, defendió los operativos de prevención y sostuvo: "Es importante que la calle sea de la gente y no de los que no dejan vivir".

En pocas palabras

  • Maniobra policial: Un efectivo derribó a dos ocupantes de una moto en un control en Mar del Plata.
  • Viralización y respaldo: Las imágenes se viralizaron y el intendente Guillermo Montenegro apoyó el accionar.
  • Contexto: El operativo se realizó en el marco de controles por una convocatoria de Halloween.
Resumen generado por Thinkindot AI
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