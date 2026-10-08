Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

6 + 6 = 12

La expresión queda así: 12² - 5 × 4 + 33

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

12² = 144

La expresión queda así: 144 - 5 × 4 + 33

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

5 × 4 = 20

La expresión queda así: 144 - 20 + 33

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

144 - 20 = 124 |

124 + 33 = (?)

Resultado final: 157

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este reto funciona como un entrenamiento breve y entretenido: obliga a frenar, observar la estructura de la cuenta y aplicar la lógica antes de responder.