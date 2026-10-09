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Noa Kirel: el desafío de su debut en América y el gesto de amor que la llevó a viajar por apenas 24 horas

La protagonista de “Mírame así, el camino de Noa” habló con PrimiciasYa.com del estreno de la serie junto a Agustín Bernasconi, reveló cómo vive su matrimonio a distancia y contó qué la enamoró de la Argentina.

A24.com | Juan Pablo Godino
por Juan Pablo Godino | 9 oct 2026, 12:08
Noa Kirel: el desafío de su debut en América y el gesto de amor que la llevó a viajar por apenas 24 horas

Noa Kirel: el desafío de su debut en América y el gesto de amor que la llevó a viajar por apenas 24 horas

Noa Kirel: el desafío de su debut en América y el gesto de amor que la llevó a viajar por apenas 24 horas

Noa Kirel: el desafío de su debut en América y el gesto de amor que la llevó a viajar por apenas 24 horas

Con entusiasmo por el estreno de “Mírame así, el camino de Noa” en América TV, Noa Kirel conversó en exclusiva con PrimiciasYa.com sobre una experiencia que le exigió salir de su zona de confort: trabajar en otro idioma, adaptarse a un nuevo lugar y ponerse al frente de una historia atravesada por la música, el amor y la amistad.

“Estoy muy emocionada por la serie. Tengo muchas ganas de que la gente vea la historia de amor, la música y el grupo de amigos. Es una historia muy interesante”, expresó la artista, en una charla en la que alternó el español y el inglés.

Sobre su personaje, destacó su sensibilidad y su manera de mirar el mundo: “Es muy transparente e inocente, como una niña, y es hermoso verlo”.

Sin embargo, detrás de esa ilusión también hubo nervios y mucho trabajo. “Fue mi primera vez haciendo algo en otro idioma y en un lugar nuevo. Estaba un poco nerviosa, pero trabajé muy duro”, reconoció.

Para Noa, el mensaje de la ficción tiene un vínculo directo con su propia experiencia. “La serie tiene un mensaje hermoso sobre venir de otro lugar, de otro país, con otro idioma. También es mi historia, no solamente la del personaje”, explicó.

Y resumió la idea que espera transmitir al público: “Podés creer en vos, creer en tus sueños y no dejar que el miedo te limite”.

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Las palabras de Noa Kirel sobre Agustín Bernasconi y su deseo de cantar en la Argentina

Durante la entrevista, Noa dedicó un especial reconocimiento a Agustín Bernasconi, su compañero en la ficción, y destacó el apoyo que recibió de él durante el proyecto.

“Agustín es el mejor compañero, talentoso y una muy buena persona. Me ayudó muchísimo en este camino. Venir de un lugar diferente puede dar mucho miedo a veces”, aseguró.

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Además, adelantó que la música tendrá un lugar importante en la serie y manifestó sus ganas de encontrarse con el público argentino sobre un escenario: “Tenemos, me parece, ocho o diez canciones muy, muy lindas y yo quiero hacer un show acá”.

Su paso por el país también la conquistó por fuera del trabajo. “Me encanta todo: la gente, la energía, la comida, el dulce de leche, el asado y la calabaza. Estoy obsesionada con la calabaza, no sé por qué”, contó entre risas.

“Me siento como en casa acá”, agregó, al describir cómo vive su estadía en la Argentina.

Un matrimonio a distancia y un viaje de apenas 24 horas

En medio de sus compromisos profesionales, Noa también habló de su presente sentimental. “Ahora estoy feliz y casada”, afirmó.

La artista contó que mantiene una relación a distancia con su marido y reveló el esfuerzo que hacen para poder verse: “La semana pasada viajé para verlo por 24 horas y volví. Nuestra vida es un poco loca”.

Antes de cerrar la charla exclusiva con PrimiciasYa.com, dejó una invitación para acompañarla en esta nueva etapa: “Los invito a todos a ver la serie en América el sábado a las 19”.

     

 

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