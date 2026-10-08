Casamiento a puro lujo y prohibiciones inesperadas: la regla que deberán cumplir todos en el casamiento de Tini y De Paul

Y hay un dato que permite dimensionar el nivel del evento: el valor estimado del cubierto sería de US$500 por persona. Es decir que, si se completara el máximo de 300 invitados, solamente ese concepto representaría alrededor de US$150.000, sin contar otros gastos de la celebración.

El catering estaría a cargo de Eat, una de las empresas que habitualmente trabaja con el lugar, mientras que también habría una compañía especialmente contratada para los tragos.

Pero lo más llamativo no estaría solamente en la comida o en el escenario elegido.

Según contaron en el programa, la ambientación promete ser uno de los grandes atractivos de la noche. Santiago Sposato aseguró que será algo “nunca visto” y adelantó que tendrá una fuerte presencia de tecnología.

Además, la organización de la fiesta tendría un sello muy cercano a Tini. Si bien inicialmente la wedding planner era Bárbara Diez, Marcela Coronel contó que la cantante habría decidido involucrar a la productora que trabaja habitualmente en sus shows para llevar adelante la planificación de la celebración.

La idea sería que ese equipo se ocupe de la estructura general de la fiesta, mientras que otros proveedores estarán a cargo de cuestiones puntuales como las invitaciones, el catering y los distintos servicios.

Y hay otro detalle que vuelve todavía más particular al casamiento: los invitados no podrán usar sus celulares.

La prohibición fue revelada por Yanina Latorre y responde, justamente, a la intención de la pareja de preservar la intimidad de la celebración. Los asistentes no podrán registrar la fiesta y las primeras imágenes oficiales quedarían exclusivamente en manos de Tini y Rodrigo, quienes decidirán posteriormente qué mostrar.

De esta manera, entre un predio elegido por su privacidad, 300 invitados, un cubierto de US$500, catering exclusivo, tecnología, una ambientación que prometen que será impactante y celulares prohibidos, la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul comienza a tomar forma como uno de los eventos más exclusivos del año.

Y todavía falta conocer uno de los grandes misterios: cómo será finalmente la puesta en escena que la pareja prepara para esa noche.