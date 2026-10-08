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Casamiento a puro lujo y prohibiciones inesperadas: la regla que deberán cumplir todos en el casamiento de Tini y De Paul

El detalle que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul no negocian: la prohibición que todos deberán respetar para asistir al casamiento. Enterate.

Casamiento a puro lujo y prohibiciones inesperadas: la regla que deberán cumplir todos en el casamiento de Tini y De Paul

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya tienen la mirada puesta en el gran día. La pareja prepara una boda que, según trascendió, será el 19 de diciembre en el exclusivo Dok Haras de Exaltación de la Cruz, un lugar elegido especialmente por su privacidad y difícil acceso.

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Pero en las últimas horas comenzaron a conocerse algunos detalles de la celebración y todo indica que no se tratará de un casamiento tradicional.

En Primicias Ya, Marina Calabró mostró imágenes del exclusivo predio y explicó que se trata de un espacio con estilo de campo, ubicado en una zona de acceso complejo y con una capacidad máxima de 300 invitados.

La privacidad, justamente, parece ser una de las grandes obsesiones de la pareja. El lugar está alejado y el acceso no es sencillo, algo que habría sido determinante a la hora de elegirlo para una celebración en la que Tini y Rodrigo buscan mantener bajo control cada detalle.

Y hay un dato que permite dimensionar el nivel del evento: el valor estimado del cubierto sería de US$500 por persona. Es decir que, si se completara el máximo de 300 invitados, solamente ese concepto representaría alrededor de US$150.000, sin contar otros gastos de la celebración.

El catering estaría a cargo de Eat, una de las empresas que habitualmente trabaja con el lugar, mientras que también habría una compañía especialmente contratada para los tragos.

Pero lo más llamativo no estaría solamente en la comida o en el escenario elegido.

Según contaron en el programa, la ambientación promete ser uno de los grandes atractivos de la noche. Santiago Sposato aseguró que será algo “nunca visto” y adelantó que tendrá una fuerte presencia de tecnología.

Además, la organización de la fiesta tendría un sello muy cercano a Tini. Si bien inicialmente la wedding planner era Bárbara Diez, Marcela Coronel contó que la cantante habría decidido involucrar a la productora que trabaja habitualmente en sus shows para llevar adelante la planificación de la celebración.

La idea sería que ese equipo se ocupe de la estructura general de la fiesta, mientras que otros proveedores estarán a cargo de cuestiones puntuales como las invitaciones, el catering y los distintos servicios.

Y hay otro detalle que vuelve todavía más particular al casamiento: los invitados no podrán usar sus celulares.

La prohibición fue revelada por Yanina Latorre y responde, justamente, a la intención de la pareja de preservar la intimidad de la celebración. Los asistentes no podrán registrar la fiesta y las primeras imágenes oficiales quedarían exclusivamente en manos de Tini y Rodrigo, quienes decidirán posteriormente qué mostrar.

De esta manera, entre un predio elegido por su privacidad, 300 invitados, un cubierto de US$500, catering exclusivo, tecnología, una ambientación que prometen que será impactante y celulares prohibidos, la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul comienza a tomar forma como uno de los eventos más exclusivos del año.

Y todavía falta conocer uno de los grandes misterios: cómo será finalmente la puesta en escena que la pareja prepara para esa noche.

En pocas palabras

  • Tini y De Paul: Preparan una boda exclusiva el 19 de diciembre en un exclusivo predio, con un costo de cubierto de US$500.
  • Detalles de la celebración: Contará con ambientación tecnológica, catering de primer nivel y la organización podría involucrar a la productora de la cantante.
  • Prohibición clave: Se impedirá el uso de celulares a los invitados para mantener la privacidad del evento.
Resumen generado por Thinkindot AI
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