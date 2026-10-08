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PLAN "LEY Y ORDEN"

Adiós a la cárcel de Devoto: cómo será el operativo para trasladar a los presos a Marcos Paz

Nación y Ciudad formalizarán este jueves el acuerdo para avanzar con el cierre del penal. La mudanza de los internos será gradual y estará coordinada por un comando unificado integrado por fuerzas federales y organismos de seguridad porteños y bonaerenses. El nuevo complejo de Marcos Paz tiene capacidad para 2.240 personas.

Cárcel de Devoto: cómo será el operativo para trasladar a los presos a Marcos Paz y cuándo comenzará. (Foto: archivo)

Cárcel de Devoto: cómo será el operativo para trasladar a los presos a Marcos Paz y cuándo comenzará. (Foto: archivo)

El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires darán este jueves un nuevo paso para avanzar con el cierre definitivo de la cárcel de Villa Devoto. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, firmarán el convenio que formalizará la entrega del complejo penitenciario de Marcos Paz a la Nación.

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El acuerdo se presentará a las 16 en la sede del Ministerio de Seguridad, en un acto del que también participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Justicia porteño, Juan Bautista Mahiques; y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri.

Durante el encuentro se presentará el Plan Operacional “Ley y Orden”, que establece los lineamientos para llevar adelante el traslado de los internos que actualmente permanecen alojados en el penal porteño.

Cómo será el traslado de los internos de Devoto

El operativo estará bajo la coordinación de un Comando Unificado, integrado por el Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal Argentina, Gendarmería, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La conducción general quedará a cargo del director nacional del Servicio Penitenciario Federal. También está prevista la participación de representantes de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires para coordinar las distintas etapas del procedimiento.

La planificación contempla distintos factores vinculados con la seguridad de la operación. Entre ellos se analizará el perfil criminológico de cada interno, los recorridos que deberán realizar los vehículos y los posibles riesgos asociados al traslado.

Además, el esquema incorpora mecanismos de alerta temprana, intercambio de información entre las fuerzas y protocolos de respuesta frente a eventuales incidentes durante el operativo.

El Gobierno todavía no estableció un plazo concreto para completar la mudanza de todos los internos de Devoto. El procedimiento se realizará de manera gradual y en distintas etapas, de acuerdo con las características de los presos y las condiciones de seguridad necesarias para cada traslado.

El nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz ya atravesó una primera etapa de puesta en funcionamiento. Durante la semana pasada se realizó una prueba de funcionalidad de sus instalaciones antes de avanzar con la entrega formal del establecimiento a la Nación.

Como antecedente para dimensionar los tiempos del operativo, el traslado de la cárcel de Caseros demandó alrededor de un año y medio, mientras que otros procesos similares desarrollados en distintas jurisdicciones se extendieron durante aproximadamente seis meses.

Qué capacidad tendrá la cárcel de Marcos Paz

El complejo penitenciario fue construido por el Gobierno porteño y cuenta con capacidad para unos 2.240 internos.

La entrega del establecimiento a la Nación permitirá avanzar con el plan para desalojar progresivamente la cárcel de Devoto y trasladar a sus internos fuera del territorio de la Ciudad de Buenos Aires.

La puesta en funcionamiento del complejo de Marcos Paz constituye así uno de los pasos centrales del acuerdo entre ambas administraciones para concretar el cierre del histórico penal porteño.

El operativo continuará durante la visita del papa León XIV

El cronograma previsto para la mudanza no se interrumpirá durante la visita del papa León XIV a la Argentina.

La llegada del Sumo Pontífice implicará un importante despliegue de las fuerzas federales durante esos días, pero el esquema diseñado para el traslado de los internos contempla mantener en funcionamiento ambas tareas de manera simultánea.

De esta manera, la presentación del Plan “Ley y Orden” marcará el inicio de una nueva etapa para concretar el cierre de Devoto. La transferencia del complejo de Marcos Paz y el traslado progresivo de los presos serán los principales pasos antes del desalojo definitivo de la cárcel porteña.

En pocas palabras

  • Cierre de Devoto: Nación y Ciudad formalizarán acuerdo para el traslado de internos a Marcos Paz.
  • Operativo Unificado: Comando integrado por fuerzas federales y de seguridad porteñas y bonaerenses coordinará el traslado.
  • Nuevo Complejo: La cárcel de Marcos Paz tiene capacidad para 2.240 personas y el traslado será gradual.
Resumen generado por Thinkindot AI
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