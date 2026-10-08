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No le quisieron cambiar un televisor y apareció en el supermercado con barras, bombos y una amenaza

Un cliente protagonizó un insólito reclamo en un supermercado de San Isidro. Tras intentar devolver un televisor defectuoso, regresó acompañado por hinchas de Central Ballester.

No le quisieron cambiar un televisor y apareció con barras. (Foto: captura mejorada con IA)

No le quisieron cambiar un televisor y apareció con barras. (Foto: captura mejorada con IA)

Un insólito episodio se vivió en un supermercado de San Isidro, donde un cliente que había comprado un televisor defectuoso decidió recurrir a una estrategia poco convencional después de que el comercio se negara a cambiárselo. El hombre regresó al establecimiento acompañado por un grupo de barras de fútbol que ingresaron con bombos, redoblantes y cánticos para exigir una solución.

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La situación ocurrió el martes pasado en un supermercado ubicado dentro del Soleil Premium Outlet, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Lo que comenzó como un reclamo por un producto fallado terminó convirtiéndose en una ruidosa protesta que sorprendió a los empleados y a las personas que realizaban sus compras.

Los acompañantes del cliente eran aproximadamente cinco personas identificadas con prendas de Central Ballester, club que milita en la Primera C del fútbol argentino. El grupo comenzó a cantar consignas contra el supermercado y advirtió que no se retiraría sin obtener una respuesta.

Según trascendió, el conflicto comenzó cuando el comprador se presentó en el supermercado para solicitar el reemplazo de un televisor que había adquirido y que presentaba fallas.

Ante la negativa inicial del establecimiento, el hombre abandonó el lugar, pero regresó horas después acompañado por un grupo de simpatizantes de Central Ballester.

Los hinchas ingresaron al local con instrumentos de percusión y comenzaron a entonar cánticos para presionar por el cambio del producto. “Queremos cambio, la puta que te parió”, fue una de las consignas que se escucharon durante la protesta. Lejos de detenerse, los manifestantes elevaron el tono y lanzaron otra advertencia: “Si no cambiás la tele, qué quilombo se va a armar”.

La situación generó sorpresa e incomodidad entre los clientes, que intentaron apartarse del grupo mientras continuaban los cánticos. En otro momento, uno de los participantes gritó “Por acá no pasa nadie”, mientras realizaban gestos y mantenían la protesta dentro del comercio.

Toda la secuencia fue registrada por una persona que se encontraba en el supermercado. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente se viralizaron. Hasta el momento, no trascendieron las identidades del comprador ni de quienes lo acompañaron.

Cómo terminó el reclamo y qué hizo la Policía

La protesta obligó a intervenir al personal de la Policía Adicional de la provincia de Buenos Aires (Polad), que se presentó en el establecimiento para controlar la situación. Según confirmaron fuentes consultadas por Infobae, la presencia policial permitió descomprimir el conflicto y evitar que la discusión continuara escalando.

Finalmente, el supermercado accedió a realizar el cambio del televisor defectuoso, tal como reclamaba el comprador. El episodio terminó sin que fuera necesario trasladar a ninguna de las personas involucradas a una dependencia policial.

Tampoco se iniciaron actuaciones judiciales ni se abrió una causa por lo sucedido. De esta manera, el cliente consiguió el reemplazo del producto después de una protesta que convirtió un reclamo de consumo en una escena poco habitual dentro de un supermercado.

En pocas palabras

  • Reclamo insólito: Cliente con televisor defectuoso terminó con hinchas de fútbol en un supermercado.
  • Amenazas y cánticos: Barras de Central Ballester exigieron el cambio del producto con bombos y redoblantes.
  • Resolución policial: Intervención de la policía bonaerense destrabó el conflicto y se concretó el cambio del televisor.
Resumen generado por Thinkindot AI
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