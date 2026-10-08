No le quisieron cambiar un televisor y apareció en el supermercado con barras, bombos y una amenaza

Ante la negativa inicial del establecimiento, el hombre abandonó el lugar, pero regresó horas después acompañado por un grupo de simpatizantes de Central Ballester.

Los hinchas ingresaron al local con instrumentos de percusión y comenzaron a entonar cánticos para presionar por el cambio del producto. “Queremos cambio, la puta que te parió”, fue una de las consignas que se escucharon durante la protesta. Lejos de detenerse, los manifestantes elevaron el tono y lanzaron otra advertencia: “Si no cambiás la tele, qué quilombo se va a armar”.

La situación generó sorpresa e incomodidad entre los clientes, que intentaron apartarse del grupo mientras continuaban los cánticos. En otro momento, uno de los participantes gritó “Por acá no pasa nadie”, mientras realizaban gestos y mantenían la protesta dentro del comercio.

Toda la secuencia fue registrada por una persona que se encontraba en el supermercado. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente se viralizaron. Hasta el momento, no trascendieron las identidades del comprador ni de quienes lo acompañaron.

Cómo terminó el reclamo y qué hizo la Policía

La protesta obligó a intervenir al personal de la Policía Adicional de la provincia de Buenos Aires (Polad), que se presentó en el establecimiento para controlar la situación. Según confirmaron fuentes consultadas por Infobae, la presencia policial permitió descomprimir el conflicto y evitar que la discusión continuara escalando.

Finalmente, el supermercado accedió a realizar el cambio del televisor defectuoso, tal como reclamaba el comprador. El episodio terminó sin que fuera necesario trasladar a ninguna de las personas involucradas a una dependencia policial.

Tampoco se iniciaron actuaciones judiciales ni se abrió una causa por lo sucedido. De esta manera, el cliente consiguió el reemplazo del producto después de una protesta que convirtió un reclamo de consumo en una escena poco habitual dentro de un supermercado.