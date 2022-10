Conoció a un preso a través de Facebook y casi la mata en una visita a la cárcel

La historia de amor que casi termina en una muerte

La mujer no supo que el hombre que la había contactado por Facebook estaba preso hasta una semana después. Pese a eso, confió en él y continuó con la relación de manera virtual.

Tras cinco meses de mensajes de chat, finalmente aceptó ir a visitarlo hasta la Unidad Penal 49 de Junín. Allí, Baldovino estaba preso a raíz de una causa por violencia de género contra su expareja y un intento de asesinato contra su excuñado.

Finalmente, después de varias visitas al penal (una por mes), y cuando ya habían pasado casi dos años de una relación virtual, Baldovino aprovechó una de esas instancias para atacar a la mujer en uno de los baños del penal.

Los motivos que desataron la agresión

El ataque se produjo el último sábado, luego de que la mujer descubriera que su supuesta pareja estaba en una relación paralela con otra mujer desde hacía unos meses. El engaño quedó al descubierto cuando ella le pidió el celular a Baldovino para avisarle a su familia que había llegado bien al penal.

"Al abrir el celular me doy cuenta de que tiene otra cuenta de Facebook y fotos de perfil dentro de la cárcel con otra mujer", explicó la víctima en una entrevista con Crónica.com. Allí, ella corrió hacia el baño con el teléfono del recluso en la mano, a los gritos.

Según denunció, él la persiguió pidiéndole de mala manera el teléfono. Y cuando ingresó al baño, la agarró de los pelos y la ahorcó para quedarse con el celular.

Carcel 2.jpg El ataque se produjo en la zona de los baños, donde no hay seguridad (Foto: archivo).

"Recién ahí me di cuenta de que en la zona de baños no había seguridad. Si hubiese querido, me mataba ahí mismo", contó.

La víctima contó que tras ese hecho, ambos volvieron al comedor y se quedaron un rato más: "Me quería ir, lloraba y temblaba del miedo. Pero él me amenazaba y me decía que si me iba, afuera me podía pasar algo muy malo. Fue horrible".

La mujer vive en Pilar y después del ataque realizó la denuncia en la comisaría de la mujer de esa localidad.

"Ahora él se enteró de que le hice otra denuncia por violencia de género y se enojó. Tengo miedo de que salga y me venga a buscar o me mande a matar. No sé dónde ir o qué hacer", señaló la víctima, que agregó: "Yo le creí que no era culpable. Que no era violento. Pero me mintió, me equivoqué. Y ahora me están diciendo que por buena conducta puede quedar libre antes de tiempo. Tengo miedo de que me venga a buscar".