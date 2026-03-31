Desde este miércoles reducirán la frecuencia de los colectivos del AMBA: el motivo

Además de lamentar los "inconvenientes ocasionados", solicitaron la "comprensión a los usuarios". "Asimismo, reiteramos el urgente pedido a las autoridades para que se adopten medidas que permitan garantizar la normal prestación del servicio, cuya operación se encuentra en serio riesgo", instaron.

El aumento de la tarifa

Justamente, entre los aumentos que llegan con abril, el boleto del transporte público está incluido. La provincia de Buenos Aires pondrá en marcha un nuevo cuadro tarifario para líneas de colectivos urbanas e interurbanas. De esa forma, la actualización seguirá la fórmula IPC de febrero + 2% adicional, lo que lleva el valor del boleto mínimo actual de $832,57 (con SUBE registrada) a $873.36.

esta-habilitado-el-tramite-para-obtener-el-boleto-LN24SN5KGBAYHHFHHHGKMLL7EU La medida rige a partir de este miércoles 1 de abril y coincide con el aumento en el boleto del colectivo. (Foto: archivo).

Con SUBE registrada

El boleto mínimo de 0 a 3 km: $873,37

Tramo de 3 a 6 km: $972,93

Recorrido de 6 a 12 km: $1.047,14

Recorrido de 12 a 27 km: $1.122,90

Más de 27 km: $1.197,39

Sin SUBE registrada

El boleto mínimo hasta 3 km: $1.388,66

Recorrido de 3 a 6 km: $1.546,95

Recorrido de 6 a 12 km: $1.664,96

Tramo de 12 a 27 km: $1.785,42

Más de 27 km: $1.903,85

En tanto, los colectivos que circulan por CABA también tendrán un aumento: