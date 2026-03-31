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Desde este miércoles reducirán la frecuencia de los colectivos del AMBA: el motivo

Cámaras del transporte público advirtieron que desde este miércoles habrá menos servicios por la suba de costos y la falta de actualización de ingresos. La medida coincide con la suba del boleto en Provincia y en CABA.

La reducción de la frecuencia tendrá lugar durante todo el día

La reducción de la frecuencia tendrá lugar durante todo el día, sin una franja horaria específica. (Foto: Archivo).

Las cámaras empresariales vinculadas al transporte público del AMBA informaron que reducirán, a partir de este miércoles 1 de abril, la frecuencia del servicio debido al aumento del precio del gasoil.

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Cambios en colectivos del AMBA: el Gobierno oficializó modificaciones en varias líneas.

Así lo afirmaron las Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.Τ.Ρ.Β.Α.), Cámara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (C.E.U.T. U.P.B.A), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.Ε.Α.Ρ.) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.) en un comunicado conjunto.

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Las c&aacute;maras del transporte anunciaron la reducci&oacute;n de la frecuencia a partir del 1 de abril. (Foto: A24).

Las cámaras del transporte anunciaron la reducción de la frecuencia a partir del 1 de abril. (Foto: A24).

Las agrupaciones patronales atribuyeron la medida a la "falta de reconocimiento" del incremento del costo del gasoil por "parte de las autoridades", lo que los obliga, según su planteo, "a reducir la frecuencia de los servicios".

"La medida responde a la imposibilidad de sostener los niveles habituales de prestación en el actual contexto, con los ingresos actuales, y a la falta de reacción de las autoridades, pese a los oportunos reclamos que les fueron formulados", indicaron.

Además de lamentar los "inconvenientes ocasionados", solicitaron la "comprensión a los usuarios". "Asimismo, reiteramos el urgente pedido a las autoridades para que se adopten medidas que permitan garantizar la normal prestación del servicio, cuya operación se encuentra en serio riesgo", instaron.

El aumento de la tarifa

Justamente, entre los aumentos que llegan con abril, el boleto del transporte público está incluido. La provincia de Buenos Aires pondrá en marcha un nuevo cuadro tarifario para líneas de colectivos urbanas e interurbanas. De esa forma, la actualización seguirá la fórmula IPC de febrero + 2% adicional, lo que lleva el valor del boleto mínimo actual de $832,57 (con SUBE registrada) a $873.36.

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La medida rige a partir de este mi&eacute;rcoles 1 de abril y coincide con el aumento en el boleto del colectivo. (Foto: archivo).

La medida rige a partir de este miércoles 1 de abril y coincide con el aumento en el boleto del colectivo. (Foto: archivo).

Con SUBE registrada

  • El boleto mínimo de 0 a 3 km: $873,37
  • Tramo de 3 a 6 km: $972,93
  • Recorrido de 6 a 12 km: $1.047,14
  • Recorrido de 12 a 27 km: $1.122,90
  • Más de 27 km: $1.197,39

Sin SUBE registrada

  • El boleto mínimo hasta 3 km: $1.388,66
  • Recorrido de 3 a 6 km: $1.546,95
  • Recorrido de 6 a 12 km: $1.664,96
  • Tramo de 12 a 27 km: $1.785,42
  • Más de 27 km: $1.903,85

En tanto, los colectivos que circulan por CABA también tendrán un aumento:

  • El boleto mínimo hasta 3 km: $715,26
  • Recorrido de 3 a 6 km: $794,76
  • Recorrido de 6 a 12 km: $856
  • Tramo de 12 a 27 km: $917,28
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