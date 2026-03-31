El mapa de la pobreza en Argentina: dónde se registraron los 10 índices más altos

Las 10 ciudades con mayor pobreza en Argentina
Según los datos difundidos, Concordia volvió a encabezar el ranking de los aglomerados con mayor nivel de pobreza, con 49,9%. Le siguieron Gran Resistencia, con 42,2%, y La Rioja, con 36,7%.
El listado de las diez ciudades más afectadas se completa de la siguiente manera:
- Concordia: 49,9%
- Gran Resistencia: 42,2%
- La Rioja: 36,7%
- Gran Catamarca: 35,7%
- Gran San Juan: 34%
- San Nicolás-Villa Constitución: 33,8%
- Rawson-Trelew: 32,9%
- Partidos del Gran Buenos Aires: 32,6%
- Gran Mendoza: 31,9%
- Gran La Plata: 31,5%