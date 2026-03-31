El mapa de la pobreza en Argentina: dónde se registraron los 10 índices más altos

Las 10 ciudades con mayor pobreza en Argentina

Según los datos difundidos, Concordia volvió a encabezar el ranking de los aglomerados con mayor nivel de pobreza, con 49,9%. Le siguieron Gran Resistencia, con 42,2%, y La Rioja, con 36,7%.

El listado de las diez ciudades más afectadas se completa de la siguiente manera: