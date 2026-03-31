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El mapa de la pobreza en Argentina: dónde se registraron los 10 índices más altos

El dato difundido por el INDEC mostró una nueva baja a nivel nacional, aunque en varios aglomerados urbanos la pobreza todavía supera el 40% y deja al descubierto una realidad desigual.

El mapa de la pobreza en Argentina: dónde se registraron los 10 índices más altos

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que la pobreza cerró 2025 en 28,2%, un dato que marca una baja respecto de la medición anterior, pero que todavía expone una fuerte desigualdad entre las distintas ciudades del país.

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De acuerdo con los datos oficiales, al cierre del último año la pobreza alcanzó a 8,5 millones de personas, lo que representó una caída de 3,4 puntos porcentuales en comparación con el primer semestre. Se trata, además, del nivel más bajo desde 2018, cuando el indicador había terminado en 27,3%.

En paralelo, la indigencia se ubicó en 6,3%, con una baja de 0,6 puntos porcentuales, y afectó a casi 2 millones de personas. La diferencia entre ambos indicadores está dada por la capacidad de los hogares para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT): mientras la indigencia mide a quienes no logran acceder siquiera a los alimentos mínimos, la pobreza incluye también a quienes no alcanzan a cubrir el resto de los gastos esenciales.

Sin embargo, detrás del promedio nacional aparece una radiografía mucho más compleja. El mapa de la pobreza cambia de manera drástica cuando se observa aglomerado por aglomerado: en algunas ciudades, el índice todavía se ubica muy por encima del promedio y en varios casos supera el 40%.

Las 10 ciudades con mayor pobreza en Argentina

Según los datos difundidos, Concordia volvió a encabezar el ranking de los aglomerados con mayor nivel de pobreza, con 49,9%. Le siguieron Gran Resistencia, con 42,2%, y La Rioja, con 36,7%.

El listado de las diez ciudades más afectadas se completa de la siguiente manera:

  • Concordia: 49,9%
  • Gran Resistencia: 42,2%
  • La Rioja: 36,7%
  • Gran Catamarca: 35,7%
  • Gran San Juan: 34%
  • San Nicolás-Villa Constitución: 33,8%
  • Rawson-Trelew: 32,9%
  • Partidos del Gran Buenos Aires: 32,6%
  • Gran Mendoza: 31,9%
  • Gran La Plata: 31,5%
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