Brian Sarmiento protagonizó un nuevo y fuerte escándalo en Gran Hermano: "Gil"

La discusión siguió escalando. “No jugaste bien”, insistió el ex Racing y San Lorenzo. A lo que Rodríguez retrucó: “Jugué sano. No me hagas con el dedo así porque yo te respeto, respetame vos a mí también”.

Finalmente, el cruce cerró con una acusación directa: “¿Hiciste trampa o no?”, lanzó Brian. “Yo siempre juego leal”, respondió Martín, pero Sarmiento fue tajante: “No, trampeaste ”.

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Cómo fue la pelea de Brian Sarmiento y Manuel en Gran Hermano

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) atraviesa momentos de máxima tensión entre los participantes. Luego del fuerte cruce entre Andrea del Boca y Solange Abraham, se sumó un nuevo conflicto que volvió a alterar la convivencia.

Esta vez, los protagonistas fueron Brian Sarmiento y Manuel Ibero, quienes mantuvieron una discusión muy subida de tono en plena prueba del líder, con gritos, insultos y amenazas que no pasaron desapercibidos.

En redes sociales se viralizó rápidamente el fragmento en el que el exfutbolista encara, visiblemente enfurecido, al joven de Zárate, dando lugar a un intercambio cargado de agresividad donde ninguno bajó el nivel de la confrontación.

"Sos bolu.. o te haces, qué venis a empujar pelot...", le decía el ex futbolista a su compañero, quien se defendió: " Yo no te empujé". "Qué venís a empujas paje...", siguió enojadísimo Brian.

Mientras que Manuel contestó: "Hace el showcito, si vos quisiste ventajear a todos salame". " Pedazo de gil", retrucó a los gritos Brian. El reglamento de convivencia es claro y en caso de existir una agresión física la sanción es la irremediable expulsión del programa. Aunque en las imágenes que circularon solo se observa la discusión al límite entre los dos.

El enfrentamiento tuvo lugar en la cocina, frente a gran parte de los participantes, que siguieron la escena con atención. Tras el tenso episodio, Gran Hermano decidió convocar de inmediato a Manuel al confesionario, aunque por el momento no trascendieron detalles sobre lo ocurrido después de ese llamado.

Este nuevo episodio se suma a una seguidilla de conflictos dentro de la casa, donde los roces y las diferencias se intensifican con el correr de los días y mantienen el clima cada vez más caliente.