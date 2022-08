Posteriormente, al pedirle los papeles, los agentes notaron el Renault 21 no tenía seguro y el hombre no contaba con autorización para conducirlo. Además, el vehículo no estaba en condiciones para circular.

"Cuando se le avisó que se le iba a retener el vehículo, empezó a amenazar con prenderlo fuego, tomó una pala y empezó a romperlo", explicó Nicolás Molina, Director Técnico de la ITV local, en declaraciones a cba24n.com.ar.

Según se ve en las imágenes, el hombre rompió los vidrios, las ópticas y las cubiertas. Luego, finalmente, el auto fue confiscado.