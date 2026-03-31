AUH de ANSES: confirman el cronograma de cobro y qué pasa con la TARJETA ALIMENTAR

Familias con un hijo : $52.250 .

Familias con dos hijos : $81.936 .

Familias con tres o más hijos: $108.062.

Estos montos se suman al haber mensual de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el cual sí cuenta con una actualización del 2,9% correspondiente a la fórmula de movilidad vigente. Es importante señalar que no se requiere realizar ningún trámite adicional para el cobro de la tarjeta, ya que el cruce de datos entre ANSES y Capital Humano permite la acreditación directa.

¿Quiénes tienen derecho a cobrar la Tarjeta Alimentar de ANSES?

La cobertura de la Tarjeta Alimentar alcanza a diversos grupos que reciben asistencia a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Los sectores habilitados para el cobro en abril son:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

Embarazadas a partir de los 3 meses de gestación que perciban la AUE.

Personas con hijos con discapacidad que cobren la AUH , sin límite de edad.

Madres de 7 hijos o más que sean beneficiarias de Pensiones No Contributivas (PNC).

El sistema de ANSES identifica automáticamente a los beneficiarios que cumplen con estos requisitos de edad y situación social, depositando el monto correspondiente sin necesidad de presentar formularios físicos en las oficinas.

¿Cuál es el calendario de pagos de AUH y asignaciones en abril?

Las fechas de cobro para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar en abril de 2026 están determinadas por la terminación del DNI. El cronograma establecido es:

DNI terminados en 0: 10 de abril.

DNI terminados en 1: 13 de abril.

DNI terminados en 2: 14 de abril.

DNI terminados en 3: 15 de abril.

DNI terminados en 4: 16 de abril.

DNI terminados en 5: 17 de abril.

DNI terminados en 6: 20 de abril.

DNI terminados en 7: 21 de abril.

DNI terminados en 8: 22 de abril.

DNI terminados en 9: 23 de abril.

Para la Asignación por Embarazo (AUE), el pago inicia el lunes 13 de abril, mientras que las PNC para madres de 7 hijos comienzan a abonarse desde el viernes 10 de abril para los documentos terminados en 0 y 1.

¿Qué requisitos existen para la Asignación por Prenatal y Maternidad?

Además de los beneficios alimentarios, existen prestaciones específicas para trabajadores registrados y monotributistas que gestionan sus cobros mediante ANSES. Para acceder a la Asignación por Prenatal, se requiere un embarazo de 12 semanas o más y una antigüedad mínima de 3 meses en el empleo o monotributo.

En el caso de la Asignación por Maternidad, el beneficio garantiza el ingreso del sueldo bruto (sin descuentos) durante la licencia legal. Este trámite debe iniciarse antes del parto y alcanza a trabajadoras en relación de dependencia, rurales y de casas particulares. En todos los casos, la documentación debe presentarse a través de los canales oficiales de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ya sea mediante la plataforma digital o con turno presencial.