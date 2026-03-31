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AUH de ANSES: confirman el cronograma de cobro y qué pasa con la TARJETA ALIMENTAR

Se confirmaron los valores de la Tarjeta Alimentar para los beneficiarios de la AUH y asignaciones en abril de 2026. Tras la ratificación oficial, el Ministerio de Capital Humano estableció cómo se integrarán los pagos mensuales y qué sectores mantendrán sus montos sin variaciones este periodo

AUH de ANSES: confirman el cronograma de cobro y qué pasa con la TARJETA ALIMENTAR

AUH de ANSES: confirman el cronograma de cobro y qué pasa con la TARJETA ALIMENTAR

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Ministerio de Capital Humano ratificaron el esquema de pagos para la Prestación Alimentar en abril de 2026. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las Pensiones No Contributivas (PNC) percibirán el beneficio sin modificaciones en sus valores, manteniéndose las cifras vigentes desde el año 2024. Esta decisión implica que, a diferencia de la asignación principal que se ajusta por movilidad, el refuerzo alimentario no presenta incrementos este mes.

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El pago de la Tarjeta Alimentar se acredita de forma automática en la misma cuenta y fecha en la que se percibe la prestación base de ANSES. Para el cuarto mes del año, el cronograma de la AUH inicia el viernes 10 de abril para los documentos finalizados en 0, extendiéndose hasta el jueves 23 de abril. El objetivo de este programa es garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos para más de 2,3 millones de personas en situación de vulnerabilidad social en todo el país.

A pesar de que el Decreto 421/2025 vincula técnicamente esta prestación con el valor de la canasta básica, la actualización de los montos de la Tarjeta Alimentar para quienes cobran en ANSES depende de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo. Al no existir una fórmula de movilidad automática para este concepto, los beneficiarios de AUH con un solo hijo percibirán un extra de $52.250, mientras que las familias con tres o más hijos recibirán un máximo de $108.062 durante el calendario de abril.

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AUH de ANSES: confirman el cronograma de cobro y qu&eacute; pasa con la TARJETA ALIMENTAR

AUH de ANSES: confirman el cronograma de cobro y qué pasa con la TARJETA ALIMENTAR

¿Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar y AUH en abril de 2026?

El organismo previsional liquidará los pagos de la Prestación Alimentar según la composición del grupo familiar. Los valores confirmados para el mes de abril son los siguientes:

  • Familias con un hijo: $52.250.

  • Familias con dos hijos: $81.936.

  • Familias con tres o más hijos: $108.062.

Estos montos se suman al haber mensual de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el cual sí cuenta con una actualización del 2,9% correspondiente a la fórmula de movilidad vigente. Es importante señalar que no se requiere realizar ningún trámite adicional para el cobro de la tarjeta, ya que el cruce de datos entre ANSES y Capital Humano permite la acreditación directa.

¿Quiénes tienen derecho a cobrar la Tarjeta Alimentar de ANSES?

La cobertura de la Tarjeta Alimentar alcanza a diversos grupos que reciben asistencia a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Los sectores habilitados para el cobro en abril son:

  • Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

  • Embarazadas a partir de los 3 meses de gestación que perciban la AUE.

  • Personas con hijos con discapacidad que cobren la AUH, sin límite de edad.

  • Madres de 7 hijos o más que sean beneficiarias de Pensiones No Contributivas (PNC).

El sistema de ANSES identifica automáticamente a los beneficiarios que cumplen con estos requisitos de edad y situación social, depositando el monto correspondiente sin necesidad de presentar formularios físicos en las oficinas.

¿Cuál es el calendario de pagos de AUH y asignaciones en abril?

Las fechas de cobro para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar en abril de 2026 están determinadas por la terminación del DNI. El cronograma establecido es:

  • DNI terminados en 0: 10 de abril.

  • DNI terminados en 1: 13 de abril.

  • DNI terminados en 2: 14 de abril.

  • DNI terminados en 3: 15 de abril.

  • DNI terminados en 4: 16 de abril.

  • DNI terminados en 5: 17 de abril.

  • DNI terminados en 6: 20 de abril.

  • DNI terminados en 7: 21 de abril.

  • DNI terminados en 8: 22 de abril.

  • DNI terminados en 9: 23 de abril.

Para la Asignación por Embarazo (AUE), el pago inicia el lunes 13 de abril, mientras que las PNC para madres de 7 hijos comienzan a abonarse desde el viernes 10 de abril para los documentos terminados en 0 y 1.

¿Qué requisitos existen para la Asignación por Prenatal y Maternidad?

Además de los beneficios alimentarios, existen prestaciones específicas para trabajadores registrados y monotributistas que gestionan sus cobros mediante ANSES. Para acceder a la Asignación por Prenatal, se requiere un embarazo de 12 semanas o más y una antigüedad mínima de 3 meses en el empleo o monotributo.

En el caso de la Asignación por Maternidad, el beneficio garantiza el ingreso del sueldo bruto (sin descuentos) durante la licencia legal. Este trámite debe iniciarse antes del parto y alcanza a trabajadoras en relación de dependencia, rurales y de casas particulares. En todos los casos, la documentación debe presentarse a través de los canales oficiales de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ya sea mediante la plataforma digital o con turno presencial.

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