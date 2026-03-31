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FÓRMULA 1

Qué auto manejará Colapinto en Buenos Aires: el modelo elegido que promete un show único

El piloto argentino protagonizará una exhibición histórica en la Ciudad de Buenos Aires con un modelo icónico de la Fórmula 1, elegido por sus características técnicas y su impacto en el público.

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Cómo es el Lotus E20, el auto que manejará Colapinto en su exhibición por Buenos Aires. (Video: @AlpineF1Team en X)

El piloto argentino recorrerá las calles del barrio de Palermo en el marco del receso de la categoría, generado por la cancelación de carreras en Medio Oriente. Allí, se espera una importante concurrencia para presenciar un espectáculo que no se repite desde hace más de una década en la Ciudad.

Qué auto manejará Franco Colapinto en su exhibición en Buenos Aires

El modelo elegido es el Lotus E20, un monoplaza que quedó en la memoria de los fanáticos por haber sido protagonista en 2012. Ese año, el finlandés Kimi Räikkönen logró una victoria en el Gran Premio de Abu Dabi y sumó diez podios, en lo que fue su regreso triunfal a la categoría.

Más allá de su rendimiento deportivo, el E20 destaca por sus características técnicas. Está equipado con un motor Renault RS27-2012, un V8 atmosférico de 2.4 litros capaz de alcanzar 18.000 revoluciones por minuto, lo que se traduce en un sonido intenso y característico. Ese “rugido” será uno de los grandes atractivos del evento, especialmente para quienes se acerquen a las inmediaciones del Monumento a los Españoles.

Con un peso cercano a los 640 kilos y una potencia que ronda los 800 caballos de fuerza, el monoplaza ofrece una combinación de agilidad y velocidad ideal para maniobras de exhibición en circuitos urbanos.

Por qué Colapinto no usará un auto actual de Fórmula 1

La elección de un modelo de temporadas anteriores no es casual. Por reglamento, la FIA impone restricciones estrictas sobre el uso de autos actuales fuera de competencias oficiales, con el objetivo de evitar que los equipos obtengan ventajas técnicas o datos aerodinámicos.

Además, los monoplazas modernos, con sus sistemas híbridos, requieren una infraestructura compleja para su funcionamiento, lo que dificulta su utilización en eventos callejeros. En cambio, el Lotus E20 permite una operación más directa y está especialmente adaptado para este tipo de espectáculos.

Aunque lucirá los colores actuales del equipo Alpine, su mecánica más “analógica” lo convierte en el vehículo ideal para ofrecer un show dinámico, con aceleraciones cortas y maniobras pensadas para el público.

El evento contará con acceso libre en gran parte del recorrido y promete convertirse en una de las mayores convocatorias automovilísticas de los últimos años en el país. Con Colapinto como protagonista y el sonido inconfundible del V8 como banda sonora, la exhibición apunta a ser una experiencia única para los fanáticos argentinos.

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