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AUH de ANSES en abril confirma el monto de hasta $108.062

Se oficializó el valor de la AUH de ANSES en abril de 2026. Tras la aplicación de la fórmula de movilidad mensual, los beneficiarios de la asignación percibirán un incremento del 2,9% que impactará en los haberes de este mes. Conocé el esquema de cobro y los montos finales aquí.

AUH de ANSES en abril confirma el monto de hasta $108.062

AUH de ANSES en abril confirma el monto de hasta $108.062

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que regirá durante todo el mes de abril de 2026. En cumplimiento con el Decreto 274/24, la prestación recibe un aumento del 2,9%, cifra que se desprende del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero. Este ajuste técnico busca que los ingresos de las familias con menores a cargo mantengan su capacidad de compra frente a la evolución de los precios minoristas.

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El cronograma de pagos de la AUH de ANSES iniciará el viernes 10 de abril, siguiendo la organización habitual por terminación del DNI. Al ser un beneficio de liquidación mensual, el impacto del aumento es automático y no requiere de gestiones presenciales. Además de la asignación base, el organismo previsional depositará de forma conjunta el monto de la Prestación Alimentar, conformando un pago unificado para facilitar el acceso a los fondos en las entidades bancarias.

En abril de 2026, la AUH de ANSES se consolida como una de las herramientas de seguridad social con actualización más frecuente dentro del sistema previsional argentino. El nuevo haber mensual se depositará en las cuentas de más de 2,3 millones de titulares, quienes también podrán acceder a otros beneficios complementarios como el Plan de los Mil Días o la Ayuda Escolar Anual, siempre que se cumpla con la presentación de las declaraciones juradas y certificados de salud y educación correspondientes.

¿Cuál es el monto de la AUH en abril de 2026 con el aumento?

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AUH de ANSES en abril confirma el monto de hasta $108.062

AUH de ANSES en abril confirma el monto de hasta $108.062

El organismo previsional aplicó el porcentaje de movilidad sobre los valores de marzo. Con el incremento del 2,9%, la Asignación Universal por Hijo (AUH) presenta una actualización en sus haberes mensuales. Este monto varía según la cantidad de hijos y si el titular reside en zonas desfavorables, donde el beneficio cuenta con un diferencial adicional.

Es importante recordar que ANSES retiene mensualmente el 20% del total de la asignación, el cual se acumula y se liquida al año siguiente tras la presentación de la Libreta AUH. Por lo tanto, el monto neto que el beneficiario recibe en mano en abril es el 80% de la prestación total actualizada por el nuevo índice de movilidad.

¿Cuándo cobro la AUH de ANSES en abril por DNI?

El calendario de pagos de abril de 2026 para la Asignación Universal por Hijo (AUH) se encuentra distribuido a lo largo de dos semanas para garantizar una atención ordenada en los bancos:

  • DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

  • DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

  • DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

  • DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

  • DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

  • DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

  • DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

  • DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

  • DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

¿Qué otros beneficios se pagan junto a la AUH en abril?

Además del haber mensual actualizado, los titulares de la AUH de ANSES perciben de forma automática la Tarjeta Alimentar. Aunque este último concepto no cuenta con un aumento este mes, se liquida en la misma fecha de cobro de la asignación principal.

Asimismo, quienes tengan hijos en edad escolar pueden tramitar la Ayuda Escolar Anual, un apoyo económico diseñado para acompañar el inicio del ciclo lectivo. Para percibir este beneficio, los beneficiarios deben cargar el certificado de escolaridad completo a través de la plataforma Mi ANSES antes del 31 de diciembre de cada año.

¿Cómo consultar el recibo de haberes de la AUH?

La Administración Nacional de la Seguridad Social dispone de canales digitales para que los beneficiarios puedan verificar el monto exacto de su liquidación de abril. A través de la aplicación oficial o de la página web de ANSES, se puede acceder a la sección "Hijas e Hijos" y luego a "Mis Asignaciones".

En dicho apartado figura el detalle del aumento aplicado, los descuentos por préstamos de otras entidades (si existieran) y el depósito de complementos como la Tarjeta Alimentar. Se recomienda realizar esta consulta antes de asistir al cajero automático para confirmar que el haber ya ha sido acreditado según el calendario de pagos por DNI.

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