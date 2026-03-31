ANSES activa un combo clave en abril: AUH más Tarjeta Alimentar y montos que sorprenden

Sin embargo, ese no es el dinero que se cobra directamente. Como ocurre todos los meses, ANSES aplica una retención:

80% mensual: $109.332,80

$109.332,80 20% retenido: $27.333,20

Este 20% se acumula y se paga una vez al año, tras cumplir con ciertos requisitos.

El requisito clave para cobrar el 20% retenido

Para acceder al monto completo, los beneficiarios deben presentar la Libreta AUH, un documento obligatorio que certifica:

Controles de salud

Vacunación al día

Asistencia escolar

Sin este trámite, ANSES no libera el dinero retenido, que funciona como un incentivo para garantizar el cumplimiento de estas condiciones.

Quiénes pueden perder la AUH en 2026

Otro punto importante es que ANSES actualizó los topes de ingresos mediante la Resolución 55/2026.

Para seguir cobrando la AUH, se deben cumplir estos límites:

Ingreso individual máximo: $2.722.595

$2.722.595 Ingreso familiar máximo: $5.445.190

Si alguno de estos valores se supera, el beneficio puede darse de baja automáticamente.

Este control apunta a asegurar que la asignación llegue únicamente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

ANSES_Desempleo

AUH + ALIMENTAR: los valores de abril 2026

Con los valores actualizados de abril de 2026, la combinación entre la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar vuelve a ser uno de los ingresos más importantes para millones de familias. Sin embargo, el monto final varía según la cantidad de hijos y deja en evidencia una fuerte diferencia entre cada grupo.

En el caso de una familia con un solo hijo, el ingreso mensual se compone del 80% de la AUH —que en abril asciende a $109.332,80— más los $52.250 de la Tarjeta Alimentar. De esta manera, el total que se acredita en el mes alcanza los $161.582,80, sin contar el 20% retenido que se libera más adelante con la presentación de la Libreta.

Para quienes tienen dos hijos, el ingreso se incrementa de forma considerable. La AUH suma $218.665,60 en mano, mientras que la Tarjeta Alimentar aporta $81.936. Así, el total mensual llega a $300.601,60, consolidando un salto importante respecto a las familias con un solo menor a cargo.

El escenario cambia aún más en los hogares con tres hijos o más, donde el ingreso conjunto alcanza uno de los niveles más altos dentro del sistema de asistencia social. En estos casos, la AUH representa $327.998,40 y la Tarjeta Alimentar suma $108.062, lo que da como resultado un total de $436.060,40 en abril.

De todos modos, hay un punto clave que atraviesa a todos los casos: estos montos corresponden únicamente al dinero que se cobra mes a mes. El 20% retenido de la AUH no está incluido, ya que se paga una vez al año tras presentar la Libreta que certifica controles de salud, vacunación y escolaridad.

Calendario de pagos AUH abril 2026

El cronograma ya fue confirmado y se organiza según la terminación del DNI:

DNI 0: 10 de abril

DNI 1: 13 de abril

DNI 2: 14 de abril

DNI 3: 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril

El dato que muchos no tienen en cuenta

Aunque el aumento ya está aplicado, el monto real que recibe cada familia puede variar según varios factores: