"La quisieron matar": el brutal antecedente que sufrió una alumna en el mismo colegio del tiroteo en Santa Fe

La rodearon, la sujetaron de los brazos y del pelo, y una de las chicas, identificada en la causa con el nombre de Sara, le cortó la cara con una lima de cejas afilada, un objeto que usó como arma blanca.

Según el relato de la familia, “querían cortarle el cuello y matarla”. Delfina se defendió con uñas y dientes, logró zafarse y sobrevivir, pero quedó con el rostro desfigurado. Fue operada de urgencia en el Hospital Cullen de Santa Fe, aunque las cicatrices queloides complican cualquier tratamiento reconstructivo por al menos un año más.

Tras el ataque, la familia radicó una denuncia por “tentativa de homicidio”. Sin embargo, ninguno de los cinco involucrados fue detenido por este hecho. Durante el avance de la investigación, se supo luego que uno de los adultos que participó de la agresión había estado preso por otro delito.

Posteriormente, las agresiones no cesaron: la casa de Delfina fue apedreada y también recibió amenazas de muerte por redes sociales.

En febrero de 2026, la familia tomó la decisión más drástica: se mudó a otra ciudad de Santa Fe. Delfina cambió de colegio y, junto a su madre y su abuela, intentaron empezar de cero.

Pamela se lamentó por ese exilio forzado: "En vez de meter presos a los que tienen que estar presos... ¿En qué mundo vivimos? Era una patota de lobos. Lo de Delfina fue el comienzo de la historia y lo de este chiquito (Ian), el posible final".

Diseño sin título (80)

Actualmente, la joven se encuentra bajo tratamiento psicológico y en una escuela donde fue bien recibida por docentes y compañeros.

Este lunes, según indicó su abuela, Delfina aseguró conocer al joven que mató a Ian Cabrera en el colegio e hirió a otros dos.

Lo describió como “un pibe que era buen alumno, nunca tuvo reacciones violentas, no maltrataba a nadie y era un poco sumiso”.

Agregó que “tampoco le hacían bullying”. Y aclaró que “el video en el que parece que lo hostigan es porque se había quedado dormido y lo molestaban un poco, nada más”.