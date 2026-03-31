"La quisieron matar": el brutal antecedente que sufrió una alumna en el mismo colegio del tiroteo en Santa Fe
El asesinato de Ian Cabrera en la escuela de San Cristóbal dejó al descubierto una historia inquietante: el caso de una adolescente de 16 años que hasta ahora había quedado en las sombras.
La Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, escenario del ataque que derivó en la muerte de un alumno y expuso otro caso de violencia.
El crimen que conmociona a Santa Fe, luego de que un adolescente de 13 años muriera tras ser baleado por un compañero este lunes dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, sacó a la luz otro caso de hostigamiento que había quedado en las sombras: el de Delfina Nardulli, una joven de 16 años que hasta hace poco era alumna del mismo colegio y que el año pasado, durante el ciclo lectivo, sufrió amenazas y agresiones verbales y físicas“por ser linda”, tras distanciarse de la “patotera” del curso.
"Se apartó de la piba conflictiva porque la volvía loca, la avasallaba, era la típica que todo el tiempo estaba dando órdenes. Haberse corrido la puso loca y juró venganza", contó la mujer, Pamela, en diálogo con Clarín.
Sostuvo que su nieta sufrió “bullying sistemático” en el establecimiento educativo, que “no se frenó a tiempo”.
La escalada de agresiones no terminó allí. A principios de este año, Delfina vivió un ataque salvaje que casi le costó la vida. El pasado 1 de enero, alrededor de las 21, salió a comprar leche y galletitas cerca de una plaza cuando fue interceptada por una patota de cinco personas: dos varones y tres mujeres.
La rodearon, la sujetaron de los brazos y del pelo, y una de las chicas, identificada en la causa con el nombre de Sara, le cortó la cara con una lima de cejas afilada, un objeto que usó como arma blanca.
Según el relato de la familia, “querían cortarle el cuello y matarla”. Delfina se defendió con uñas y dientes, logró zafarse y sobrevivir, pero quedó con el rostro desfigurado. Fue operada de urgencia en el Hospital Cullen de Santa Fe, aunque las cicatrices queloides complican cualquier tratamiento reconstructivo por al menos un año más.
Tras el ataque, la familia radicó una denuncia por “tentativa de homicidio”. Sin embargo, ninguno de los cinco involucrados fue detenido por este hecho. Durante el avance de la investigación, se supo luego que uno de los adultos que participó de la agresión había estado preso por otro delito.
Posteriormente, las agresiones no cesaron: la casa de Delfina fue apedreada y también recibió amenazas de muerte por redes sociales.
En febrero de 2026, la familia tomó la decisión más drástica: se mudó a otra ciudad de Santa Fe. Delfina cambió de colegio y, junto a su madre y su abuela, intentaron empezar de cero.
Pamela se lamentó por ese exilio forzado: "En vez de meter presos a los que tienen que estar presos... ¿En qué mundo vivimos? Era una patota de lobos. Lo de Delfina fue el comienzo de la historia y lo de este chiquito (Ian), el posible final".
Actualmente, la joven se encuentra bajo tratamiento psicológico y en una escuela donde fue bien recibida por docentes y compañeros.
Este lunes, según indicó su abuela, Delfina aseguró conocer al joven que mató a Ian Cabrera en el colegio e hirió a otros dos.
Lo describió como “un pibe que era buen alumno, nunca tuvo reacciones violentas, no maltrataba a nadie y era un poco sumiso”.
Agregó que “tampoco le hacían bullying”. Y aclaró que “el video en el que parece que lo hostigan es porque se había quedado dormido y lo molestaban un poco, nada más”.