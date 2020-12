Crimen del ciclista: la oposición pidió la baja de la edad de imputabilidad

Ciudad de Buenos Aires: Una persona de nacionalidad armenia fue asesinada hoy de un disparo en el rostro tras ser asaltado en el barrio porteño de Retiro y por el caso hay un adolescente de 15 años que fue detenido armado (Foto: Télam)

Referentes de Juntos por el Cambio pidieron este martes reabrir el debate sobre la Ley Penal Juvenil y bajar la edad de imputabilidad, luego del homicidio de un ciudadano armenio en el barrio porteño de Retiro por parte de un adolescente de 15 años. Además, habló la expareja de la víctima y cuestionó: "¿Qué hace un chico con un arma?".

El crimen ocurrió en el barrio porteño de Retiro, en la intersección de las calles San Martín y Avenida Madero, cuando un adolescente de 15 años le disparó a un hombre de 47 años para robarle la bicicleta.

En diálogo con A24, la ex pareja de la víctima, y madre de un nene de 2 años en común, declaró: "Un chico de 15 años tiene que estar jugando a la pelota, no con un arma. Me preocupa que un menor de edad tenga un arma y mata a una persona por una bicicleta".

En ese sentido, el secretario de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D Alessandro, afirmó que el adolescente detenido por el asesinato de Dmitri Amiryan "anda con un arma en la cintura y es capaz de matar porque sabe que no tiene consecuencias, y lo más probable es que vuelva a delinquir".

"La ley prohíbe que le den los antecedentes para no estigmatizarlos y eso no te permite hacer un seguimiento. Al poco tiempo estará bajo la tutela de los padres y saldrá nuevamente a delinquir", insistió D'Alessandro en declaraciones radiales.

Además, el vicejefe de Gobierno y ministro de Seguridad porteño, Diego Santilli, afirmó que "es hora de discutir la Ley Penal Juvenil", ya que "no pueden entrar por una puerta y salir por la otra".

"Tiene que haber consecuencias para todos los delincuentes que desprecian la vida y que están dispuestos a todo", escribió el dirigente en Twitter.

También se hizo eco del tema la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich: "Cuando en 2019 presentamos la Ley Penal Juvenil nos dijeron de todo. Hoy Dimitri fue asesinado en Retiro, y uno de los detenidos tiene 15 años".