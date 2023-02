Crimen de Lucio Dupuy: la madre y su pareja fueron condenadas a prisión perpetua

En tanto, Páez fue declarada autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento; en concurso real con el delito de abuso sexual, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente, como delito continuado.

Lucio Dupuy juicio en vivo.jpg

Este viernes, finalmente el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa, integrado por los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora, dio a conocer el monto de la pena y no hizo lugar al pedido de la familia de la víctima que había solicitado que se les aplique "el tiempo indeterminado" como accesoria a la prisión perpetua.

La madre biológica del pequeño y su pareja se encuentran alojadas en el Complejo Penitenciario N° 1 de San Luis y no participaron de forma presencial de la audiencia. Como en el dictamen de culpabilidad, la audiencia fue transmitida en vivo.

Lucio Dupuy y una crónica de muerte anunciada

El 26 de noviembre de 2021 el pequeño Lucio Dupuy dejó de respirar, su muerte comenzó tiempo antes. Entre el 15 de diciembre de 2020 y el 23 de marzo de 2021, el niño ingresó cinco veces a distintos centros de salud de la capital pampeanas para ser atendido por golpes, fracturas y traumatismos. El objetivo era claro, ocultar el maltrato sistemático cometido en su contra.

15/12/2020: ingresó a la guardia del hospital por "traumatismos de miembro superior y una "fractura expuesta en dedo de la mano".

18/12/2020: en el hospital Lucio Molas de Santa Rosa le encontraron una "fractura a nivel de la muñeca y de la mano" y "fracturas en otros huesos del carpo".

22/01/2021: fue asistido en una salita del barrio Río Atuel dónde vivía. Allí se constataron "traumatismos de miembro superior", además de traumatismo superficiales por "trauma".

01/02/2021: volvió al hospital Evita, esta vez por un "traumatismo/herida de región no especificada del cuerpo", un diagnóstico poco preciso pero asentado también bajo el protocolo T14-1.

23/03/2021: nuevamente ingresó al Evita por traumatismo. Allí se le diagnosticó "mallet finger", una deformidad en el dedo que se genera por una fractura ósea de la falange distal. Es decir, las fracturas que presentó Lucio Dupuy en diciembre nunca fueron tratadas ni tenidas en cuenta por la mamá y su pareja.

El llamado que podría haber cambiado la historia

Durante el juicio que se llevó a cabo en Santa Rosa por el asesinato del niño, tomó relevancia lo declarado por una vecina. “Al nene se lo escuchaba suplicar para que no le peguen. Y lloraba y gritaba. Se escuchaba cómo le pegaban”, testificó la mujer, que vive en la casa contigua al domicilio de Lucio Dupuy.

La mujer aportó un intercambio de mensajes de WhatsApp que mantuvo con su hermano el 25 de agosto de 2021, dos meses antes que el pequeño fuera asesinado.

En aquella oportunidad, la mujer pidió ayuda para comunicarse con la policía ya que los gritos que escuchaba daban cuenta del maltrato al que el niño era sometido.

Magdalena Espósito Valenti y su pareja Abigail Páez-lucio dupuy s.jpg Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio Dupuy, y su pareja Abigail Páez fueran condenadas este jueves por el crimen del nene cinco años ocurrido el 26 de noviembre de 2021 (Foto: NA).

“¿Me llamás a la policía? Que yo tengo el parlante roto. Porque le están pegando al nene de al lado”, escribió la vecina, a lo que su hermano aseguró que los efectivos de seguridad estaban “en camino”.

“Todos los días llega del jardín y la novia de la mamá lo caga a palos. Les golpeé la pared porque se escucha todo desde mi pieza y en la calle también”, agregó la mujer y concluyó con una revelación desgarradora: “Le dice: ‘Sacale la ropa y cagalo a palos, dejalo marcado porque lo mato yo’”.

Sin embargo, aunque el hombre contactó al 911 un error en la dirección evitó que la policía pudiera rescatar al pequeño.

Qué declararon las acusadas

En el juicio, Abigail dio detalles del día del asesinato. “Cuando llegué, lo vi a Lucio y, bueno… Se estaba mandando un moco. No importa porque eso no viene al caso. Entonces, yo lo tomé del brazo y le pegué una patada en la cola, varias. Fue todo muy rápido, no sé. Le pegué y no medí dónde, la verdad, ni sé por qué tampoco. Porque… No sé. La verdad no le encuentro una explicación todavía. Sé que lo lastimé, me di cuenta en el momento. Intenté remediarlo. Luego, lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Él me intentaba hablar, estaba consciente todavía”, afirmó.

“Se bañó parado, me intentaba hablar, como decir algo, pero no le salían las palabras. Cómo vi que se estaba debilitando o desvaneciendo, no sé, lo saqué de la ducha, lo tapé con su toallón y lo llevé a mi pieza. Lo senté en la cama y me fui a buscar ropa a su pieza para cambiarlo lo más rápido que podía, porque era una situación muy desesperante en la que no sabía cómo reaccionar, qué hacer para que él se recomponga, no sé”, agregó.

abuela-lucio-dupuy_M.jpg Silvia Gómez, la abuela de Lucio Dupuy, quiere que Magdalena Espósito Valenti y su pareja Abigail Paez "vayan a cárceles separadas" (Foto: NA).

Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio Dupuy, y su pareja Abigail Páez fueran condenadas este jueves por el crimen del nene cinco años ocurrido el 26 de noviembre de 2021 (Foto: NA).

Por último, reveló: “Cuando voy a buscar ropa para cambiarlo, escucho un golpe y lo veo que él estaba tirado en el piso sin reacción. De cara al piso. Ni siquiera había apoyado las manos. Como desmayado, no sé. Entonces, yo, del mismo temor, de la misma situación, lo toqué con el pie para ver si reaccionaba y vi que no tenía respuestas de él, entonces me acerqué y lo di vuelta, y lo puse boca arriba. Le intenté hacer RCP. No sé si lo hice bien o no, sí pude haberlo lastimado más o no, porque no sabía hacer la maniobra como correspondía”.

Noticia en desarrollo...