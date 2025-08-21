Cristian Graf habló por primera vez del crimen de Diego Fernández y dejó una inquietante definición

Cristian Graf, principal sospechoso del crimen de Diego Fernández Lima, rompió el silencio y habló sobre los restos encontrados en su casa en e barrio de Coghlan: “No sé cómo llegó el cuerpo ahí. Nadie de la familia fue, cómo pasó no sé"”, sostuvo.
Cristian Graf, principal sospechoso del crimen de Diego Fernández Lima ocurrido hace 41 años, se defendió de las acusaciones y respondió a quienes lo señalan como el autor del crimen.
Cristian Graf habló por primera vez del crimen de Diego Fernández: "No sé cómo llegó el cuerpo ahí"
“Fue casualidad o causalidad. Cómo llegó Diego ahí, no lo sé, no es común que aparezca el cuerpo de un conocido tuyo ahí”, expresó el hombre de 58 años, quien fue compañero de la víctima en el secundario de la Escuela Nacional de Educación Técnica 36 de Saavedra. En el mismo sentido, se refirió a las suspicacias que recaen sobre él y sostuvo que tiene “la conciencia limpia”.
Luego de defenderse de las acusaciones, en diálogo con TN, Graf también descartó que haya sido su padre el autor del asesinato. “Es mi papá, no puede ser. De la familia, nadie, ni se me ocurriría pensar eso”, agregó.
Consultado acerca de si le "tiraron un muerto", el hombre respondió: "La verdad que sí. De una forma u otra, al pobre muchacho alguien lo enterró ahí".
Respecto del vínculo con Fernández, el acusado negó haber sido "amigo" de la víctima: "Jamás vino a mi casa", enfatizó. Sobre el momento de la desaparición del chico, aseguró que no lo recuerda y que no tenía relación con él.
Sobre el final de la entrevista, Graf contó que debió tomarse forzadamente vacaciones de su trabajo luego de que quedara señalado como el presunto homicida. “Estamos muy mal, primero por el hecho de haber encontrado los restos. Y después por toda la trascendencia que está pasando en el día a día. El acecho mediático es tremendo. Nos sentimos señalados por la situación en general, es un ambiente en el que estamos expuestos y señalados”, afirmó.
Por último, el excompañero de Fernández, quien estuvo acompañado de su esposa Analía durante la entrevista, admitió que recibiría a la familia de la víctima en su casa: "Si ellos están dispuestos, sí, no hay problema, por qué no. Pueden venir, entrar, pero no seguís encontrando respuestas, el porqué".
“Cuando sepamos quién fue, vamos a estar en paz”, concluyó Graf.