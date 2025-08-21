Cristian Graf habló por primera vez del crimen de Diego Fernández y dejó una inquietante definición

graf

Respecto del vínculo con Fernández, el acusado negó haber sido "amigo" de la víctima: "Jamás vino a mi casa", enfatizó. Sobre el momento de la desaparición del chico, aseguró que no lo recuerda y que no tenía relación con él.

Sobre el final de la entrevista, Graf contó que debió tomarse forzadamente vacaciones de su trabajo luego de que quedara señalado como el presunto homicida. “Estamos muy mal, primero por el hecho de haber encontrado los restos. Y después por toda la trascendencia que está pasando en el día a día. El acecho mediático es tremendo. Nos sentimos señalados por la situación en general, es un ambiente en el que estamos expuestos y señalados”, afirmó.

Por último, el excompañero de Fernández, quien estuvo acompañado de su esposa Analía durante la entrevista, admitió que recibiría a la familia de la víctima en su casa: "Si ellos están dispuestos, sí, no hay problema, por qué no. Pueden venir, entrar, pero no seguís encontrando respuestas, el porqué".

“Cuando sepamos quién fue, vamos a estar en paz”, concluyó Graf.