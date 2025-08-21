Dumplings de cerdo en casa: el secreto detrás de uno de los platos más tentadores de Asia

Para el relleno:

300 g de carne de cerdo picada

2 cebollas de verdeo (parte blanca y verde)

1 diente de ajo picado

1 trozo pequeño de jengibre fresco rallado

2 cucharadas de salsa de soja

1 cucharadita de aceite de sésamo

Sal y pimienta a gusto

Cómo se prepara la masa de los dumplings

Colocar la harina en un bol y añadir la pizca de sal.

Incorporar lentamente el agua caliente mientras se mezcla con una cuchara de madera hasta que la masa empiece a tomar forma.

Amasar durante 8 a 10 minutos hasta lograr una textura suave y homogénea.

Tapar con un paño húmedo y dejar descansar al menos 30 minutos.

¿Cómo hacer el relleno de cerdo?

En un recipiente, mezclar la carne de cerdo con la cebolla de verdeo picada, el ajo y el jengibre.

Incorporar la salsa de soja, el aceite de sésamo, sal y pimienta.

Mezclar muy bien hasta que los ingredientes se integren por completo.

Cómo armar los dumplings

Dividir la masa en pequeñas porciones y estirarlas en círculos finos de unos 8 cm de diámetro.

Colocar una cucharadita de relleno en el centro de cada disco.

Doblar la masa por la mitad y presionar los bordes para sellar. Se pueden hacer pliegues en un costado para darle la forma tradicional.

Cómo se cocinan los dumplings

Existen varias formas de cocinarlos:

Al vapor: Colocar los dumplings en una vaporera sobre hojas de repollo o papel manteca para que no se peguen. Cocinar entre 8 y 10 minutos.

Hervidos: Sumergirlos en agua con un poco de sal y cocinar hasta que suban a la superficie, lo que suele tardar unos 5 a 6 minutos.

A la plancha o “potstickers”: Colocar los dumplings en una sartén con un poco de aceite y dorar la base. Luego, añadir un poco de agua, tapar y dejar que se cocinen al vapor hasta que la masa esté lista.

Con qué acompañar los dumplings

Lo más común es servirlos con una salsa simple de soja mezclada con vinagre de arroz y unas gotas de aceite de sésamo. También pueden acompañarse con salsa picante o un dip de chile para quienes disfruten de sabores más intensos.

Una receta que traspasa fronteras

Los dumplings de cerdo son una muestra de cómo un plato tradicional puede adaptarse y conquistar cocinas de todo el mundo. Prepararlos en casa no solo es un desafío entretenido, sino también una forma de acercarse a la cultura gastronómica asiática sin salir de la cocina.

Con esta receta, lo artesanal cobra protagonismo: desde el amasado hasta el sellado de cada pieza, todo se convierte en parte de una experiencia culinaria única.