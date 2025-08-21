En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Recetas
RECETA

Dumplings de cerdo en casa: el secreto detrás de uno de los platos más tentadores de Asia

Con masa suave y un relleno sabroso, los dumplings de cerdo se convirtieron en un clásico de la cocina asiática que hoy podés disfrutar en casa. Te contamos cómo prepararlos paso a paso.

Dumplings de cerdo en casa: el secreto detrás de uno de los platos más tentadores de Asia

Los dumplings son una de las preparaciones más representativas de la gastronomía asiática. Se trata de pequeñas piezas de masa rellenas que pueden cocinarse al vapor, hervidas o doradas en sartén. Entre las variedades más populares, los de cerdo ocupan un lugar destacado por su sabor y versatilidad.

Leé también Para acompañar los mates: la receta de tortas fritas que vas a hacer en cada tarde lluviosa
para acompanar los mates: la receta de tortas fritas que vas a hacer en cada tarde lluviosa
image

Aunque a simple vista pueden parecer una receta compleja, la realidad es que con ingredientes accesibles y un poco de paciencia se pueden preparar en casa con muy buenos resultados.

Qué ingredientes se necesitan para hacer dumplings de cerdo

Para la masa:

  • 250 g de harina 0000

  • 125 ml de agua caliente

  • Una pizca de sal

Para el relleno:

  • 300 g de carne de cerdo picada

  • 2 cebollas de verdeo (parte blanca y verde)

  • 1 diente de ajo picado

  • 1 trozo pequeño de jengibre fresco rallado

  • 2 cucharadas de salsa de soja

  • 1 cucharadita de aceite de sésamo

  • Sal y pimienta a gusto

Cómo se prepara la masa de los dumplings

  • Colocar la harina en un bol y añadir la pizca de sal.

  • Incorporar lentamente el agua caliente mientras se mezcla con una cuchara de madera hasta que la masa empiece a tomar forma.

  • Amasar durante 8 a 10 minutos hasta lograr una textura suave y homogénea.

  • Tapar con un paño húmedo y dejar descansar al menos 30 minutos.

¿Cómo hacer el relleno de cerdo?

  • En un recipiente, mezclar la carne de cerdo con la cebolla de verdeo picada, el ajo y el jengibre.

  • Incorporar la salsa de soja, el aceite de sésamo, sal y pimienta.

  • Mezclar muy bien hasta que los ingredientes se integren por completo.

Cómo armar los dumplings

  • Dividir la masa en pequeñas porciones y estirarlas en círculos finos de unos 8 cm de diámetro.

  • Colocar una cucharadita de relleno en el centro de cada disco.

  • Doblar la masa por la mitad y presionar los bordes para sellar. Se pueden hacer pliegues en un costado para darle la forma tradicional.

Cómo se cocinan los dumplings

Existen varias formas de cocinarlos:

  • Al vapor: Colocar los dumplings en una vaporera sobre hojas de repollo o papel manteca para que no se peguen. Cocinar entre 8 y 10 minutos.

  • Hervidos: Sumergirlos en agua con un poco de sal y cocinar hasta que suban a la superficie, lo que suele tardar unos 5 a 6 minutos.

  • A la plancha o “potstickers”: Colocar los dumplings en una sartén con un poco de aceite y dorar la base. Luego, añadir un poco de agua, tapar y dejar que se cocinen al vapor hasta que la masa esté lista.

Con qué acompañar los dumplings

Lo más común es servirlos con una salsa simple de soja mezclada con vinagre de arroz y unas gotas de aceite de sésamo. También pueden acompañarse con salsa picante o un dip de chile para quienes disfruten de sabores más intensos.

Una receta que traspasa fronteras

Los dumplings de cerdo son una muestra de cómo un plato tradicional puede adaptarse y conquistar cocinas de todo el mundo. Prepararlos en casa no solo es un desafío entretenido, sino también una forma de acercarse a la cultura gastronómica asiática sin salir de la cocina.

Con esta receta, lo artesanal cobra protagonismo: desde el amasado hasta el sellado de cada pieza, todo se convierte en parte de una experiencia culinaria única.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Recetas
Notas relacionadas
Fácil y rápido: la receta de bizcochitos salados que vas a querer hacer todas las tardes
Tortitas negras caseras: la receta de la abuela para que salgan perfectas
Buñuelos de banana caseros: la receta fácil y rápida que no vas a poder dejar de probar

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar