¡Desatado!: impactante video de un pasajero quemando un check in y rompiéndolo a martillazos

Según informó el diario Corriere della Sera, el hombre no tenía tarjeta de embarque ni condición de pasajero, lo que alimenta la hipótesis de que ingresó al aeropuerto únicamente con el propósito de provocar el ataque.

La rápida reacción de los bomberos y la evacuación

La Asociación de Aeropuertos de Lombardía informó en un comunicado que el fuego fue sofocado rápidamente por los bomberos del destacamento aeroportuario, que actuaron con celeridad para contener el incendio en su fase inicial.

No obstante, la densa presencia de humo obligó a evacuar la terminal por precaución, lo que generó escenas de desconcierto y temor entre los pasajeros que se encontraban en el lugar.

Aunque la emergencia fue controlada en pocos minutos, la evacuación parcial de la terminal afectó la operatividad del aeropuerto y obligó a suspender momentáneamente el tránsito en algunos sectores.

El agresor fue reducido a golpes con un extintor

Las imágenes que circularon en redes sociales y medios italianos mostraron la secuencia en la que varios agentes de seguridad enfrentaron al atacante. Ante la agresividad del hombre, que todavía empuñaba el martillo, uno de los efectivos tomó un extintor y lo golpeó en la cabeza, logrando así derribarlo y reducirlo.

La maniobra generó debate en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron la violencia de la intervención, mientras que otros destacaron que se trataba de una reacción desesperada en un contexto de alto riesgo, donde había cientos de pasajeros expuestos.

A pesar de la espectacularidad del incidente, las operaciones del aeropuerto continuaron con normalidad una vez controlada la situación. Solo algunos vuelos sufrieron demoras menores por el tiempo que demandó el operativo de seguridad y la evacuación de la terminal.

La empresa gestora del aeropuerto remarcó que la situación fue “excepcional” y que no se puso en riesgo la continuidad de las operaciones aéreas.

Antecedentes del atacante

Horas antes del ataque en Malpensa, el hombre había sido denunciado en la ciudad de Milán por destrozar las vidrieras de un comercio con un martillo. En esa ocasión, la policía intervino y el agresor fue trasladado a un hospital para ser sometido a controles médicos que permitieran evaluar su estado de salud mental.

Sin embargo, logró escapar del centro médico antes de ser evaluado en profundidad. Su siguiente destino fue el aeropuerto, donde protagonizó el violento ataque que derivó en su detención.

Investigación judicial

El hombre se encuentra actualmente bajo custodia en una comisaría de la ciudad de Varese. El jueves deberá presentarse en el tribunal de Busto Arsizio, donde se realizará la audiencia de validación de la detención.

Por el momento, está acusado de “daños agravados”, aunque no se descarta que la calificación pueda endurecerse a medida que avance la investigación. Las motivaciones del acto siguen siendo desconocidas y los investigadores intentan determinar si actuó en un estado de alteración mental o si existió algún otro móvil detrás del ataque.

Repercusiones y debate en Italia

El caso desató un fuerte debate público sobre la seguridad en los aeropuertos italianos. Muchos ciudadanos expresaron preocupación por el hecho de que una persona sin tarjeta de embarque pudiera ingresar hasta la zona de mostradores con un martillo y líquidos inflamables, sin ser detectado.

Al mismo tiempo, la situación reabrió el debate sobre la salud mental y la violencia urbana, ya que el atacante había dado señales de comportamientos agresivos horas antes y no había sido contenido de manera adecuada.

El aeropuerto de Milán-Malpensa, en alerta

El aeropuerto de Milán-Malpensa es el segundo más grande de Italia y mueve más de 20 millones de pasajeros al año. Por su magnitud y la cantidad de vuelos internacionales que allí operan, la seguridad es una prioridad constante.

Este episodio puso en evidencia fallas en los controles previos al acceso a la terminal, y motivó que las autoridades aeroportuarias anunciaran una revisión de los protocolos para evitar que se repitan hechos similares.

Pasajeros: "Había humo y gritos, pensamos que era un atentado"

Varios pasajeros que presenciaron el ataque relataron el momento de confusión. Una mujer contó a la prensa italiana que “la gente salió corriendo sin saber qué pasaba, había humo y gritos, pensamos que era un atentado”.

Otro testigo señaló que lo más impactante fue ver cómo los agentes de seguridad golpeaban al hombre con el extintor, una imagen que calificó como “de película”.

Mientras el atacante espera su audiencia judicial, la policía italiana trabaja en reconstruir los movimientos previos del sospechoso y determinar si tenía antecedentes penales o problemas psiquiátricos documentados.

La expectativa está puesta en la declaración que el joven deberá brindar ante el juez en Busto Arsizio, donde podría explicar las motivaciones de un acto que dejó más preguntas que respuestas.