En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Abogada
Cristian Graf
MISTERIO EN COGHLAN

La abogada de Cristian Graf reveló que su defendido va a hablar con la prensa: cuándo lo hará

Erika Nyczypor, defensora del dueño de la casa de Coghlan donde hallaron los restos de Diego Fernández Lima, afirmó que su cliente colaboró con la investigación y negó cualquier vínculo actual entre ambos.

La abogada de Cristian Graf reveló que su defendido va a hablar con la prensa: cuándo lo hará

Erika Nyczypor, abogada de Cristian Graf, reveló que el dueño de la casa en Coghlan donde se hallaron los restos de Diego Fernández Lima hablará con los medios, pidió respetar la intimidad de la familia y aseguró que su defendido "no sabe cómo apareció el cuerpo" de su ex compañero de colegio.

Leé también Un pago digital y una huida inesperada: así dieron con los sospechosos del asesinato de Rita Suárez
Así dieron con los sospechosos del asesinato de Rita Suárez. 

En diálogo con A24, Nyczypor señaló que "Cristian no está interesado en dar notas por una cuestión de que su personalidad", a la que describió como "muy tímida". "No quiere salir a hablar, por el momento, con los medios. Pero se está hablando la posibilidad de que cuando el juez tome alguna decisión, salir a hablar con los medios", reveló y detalló que piensa dar una conferencia.

Además, aclaró que, en cambio, la mujer de Graf "no va a hablar porque no sabe nada del hecho" y pidió que los medios no le realicen preguntas sobre la causa por ese motivo.

Embed

La letrada afirmó que a partir de ese momento, su defendido no tendrá "ningún inconveniente de salir" y complementó que si es necesario también se presentará ante la Justicia "para dar su testimonio, si el fiscal lo necesita".

Nyczypor reiteró que Graf "no sabe cómo apareció el cuerpo" y remarcó: "Que haya sido compañero de él, no quiere decir que él haya tenido alguna relación". "Sí sabe que apareció el cuerpo desde el 20 de mayo, que es cuando hicieron la denuncia al 911. Toda la familia Graf le permitió el acceso tanto a la policía como a los peritos, como a los antropólogos, para que hicieran la remoción", destacó la colaboración de la familia.

La abogada recalcó que los huesos de Fernández Lima aparecieron "en la medianera" y no en "el jardín" de la casa.

Sobre las versiones sobre el origen de los huesos que compartió Graf con los trabajadores de la construcción que encontraron los restos, Nyczypor remarcó "solo son hipótesis de cualquier persona que podría hablar con el albañil que tiene al lado construyendo alguna pared" y manifestó que, a su juicio, "no hay encubrimiento porque en ningún momento (Graf) obstaculizó la justicia".

Respecto a la supuesta relación que Graf mantenía con Fernández Lima en su adolescencia, observó: "Ambos iban a la misma escuela, a la escuela técnica, compartieron el aula en el año 83, de segundo año simplemente. No tenían relación, no eran amigos. No compartían ni hobbies, ni gustos, nada. La única relación fue compartir un aula".

En cuanto a la posibilidad que compartieron el gusto por las motos, la letrada aseguró que "Cristian no tiene motos, nunca tuvo motos, ni siquiera tiene el registro."

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Abogada Cristian Graf Diego Fernández Lima Misterio
Notas relacionadas
Un macabro hallazgo en un armario sellado reveló los secretos de los "hermanos del horror": quién estaba dentro
Así fue la emboscada mortal que dejó a dos nenes sin mamá: "Buscó a su hija y encontró la muerte"
Ni el cinturón llegó a sacarse: así fue el ataque mortal contra Rita ante la mirada desesperada de su hijo

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar