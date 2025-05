La familia de Josué rompió el silencio tras el crimen: "No hablamos antes porque estábamos destrozados"

A su vez la madre dijo con respecto a las diferencias de la familia de Paloma, con el accionar de Omar, el padre de la menor: “Nos vimos en la comisaría y el ya decía que era trata de personas y habla de mexicanos y colombianos”, a lo que la hermana sumó: “Hubo situaciones raras como que le llegaban mensajes a Alicia, la mamá de Paloma, que decían que a los chicos lo vieron y varios lados, pero nada era cierto”.

“Me parece curioso que los avistamientos fueran lejos de dónde aparecieron los chicos”, contó Julieta y el padre destacó que. “Yo los busqué 30 horas seguidas, pero no los encontré y los chicos ahí no estaban, hablé con un fisura y después aparecieron”.

Embed

Los padres de Paloma sostienen que murieron en el lugar, mientras que la familia de Josué tiene otra mirada que creen que los cuerpos fueron puestos ahí pero que fallecieron en otro contexto. “El papá de paloma se puso a hacer empatadas a las 3 de la mañana después de que desaparecieron los chicos y no sabíamos nada”, contó Carolina.

En tanto el abogado de la familia de Josué reveló que esperan el resultado de un allanamiento en las próximas horas en donde podrían haber estado los chicos. “Mi hermano nunca se hubiera fugado”, opinó Julieta y aclaró: “Yo pensé que algo le había pasado”.

Paloma y Josué desaparecieron a finales de enero

“Lo primero que le pasó por la cabeza a Omar es que mi hijo quiso abusar de Paloma y por eso la llevó al campito. Yo quiero justicia y a los verdaderos responsables”, contó la madre Josué marcando otra diferencia con los familiares de la otra víctima.

Paloma y Josué desaparecieron a finales de enero, cuando iban presuntamente al gimnasio. Dos días después, sus cuerpos fueron hallados en un predio abandonado. La autopsia reveló que ambos murieron por traumatismos encefalocraneales graves con fracturas de cráneo. En el caso de Paloma, la causa fue una “lesión cerebral”, mientras que Josué falleció por una “hemorragia cerebral”.

Por el hecho no hay detenidos y la causa se sigue investigando por el juez de Garantías N°8 de Florencio Varela, en donde se mantienen varias hipótesis.