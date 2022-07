Embed

Una mujer, que arribó al lugar del choque buscando a su hija, dijo esa mañana a la prensa: "Yo quisiera saber qué pasó. No sé sí esta viva o esta muerta. Yo quisiera saber qué pasó".

"Ella me mandó un mensaje a las 4.30: 'Mamá, estoy llorando. Nos persigue la policía y no sé por qué'. No supe nada más. Vi la ubicación por la aplicación y acá estoy. Mi hija había ido a tomar algo, era la primera vez que salía con ese chico. Tengo que ver si es uno de los muertos", dijo la mujer desesperada.

Por otra parte, Armando, el chófer del camión contra el cual chocó el Vento, contó: "Yo estaba durmiendo y me despertó el impacto. Salgo de la cabina y veo a una mujer del lado del acompañante que estaba destrozado. Parece que venían de una persecución. Estaban destrozados adentro y se llevan a un cuarto herido".