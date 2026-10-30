Crimen de Nancy Godoy: la hipótesis del narcotráfico y las dudas sobre quién paga a los abogados de los detenidos

La advertencia sobre un corredor narco en el Litoral

La hipótesis también fue abordada por el periodista de A24, Roberto Menna, quien hizo referencia a la información que manejan las fuerzas de seguridad sobre los movimientos aéreos en esa región.

“En los últimos meses, las autoridades de fuerzas federales nacionales hablan de que ya no hay vuelos aislados. Hay un corredor narco en todo ese sector del Litoral”, señaló Menna.

La afirmación plantea la posibilidad de que el tránsito de avionetas no responda a episodios aislados, sino a una actividad organizada para el traslado de estupefacientes. En ese contexto, uno de los interrogantes que buscan despejar los familiares es si la zona donde se encontraba la escuela rural en la que trabajaba Godoy pudo haber quedado vinculada, directa o indirectamente, con ese circuito.

Menna también cuestionó el escenario que rodea a la causa y se refirió a la intervención de los abogados que representan a personas vinculadas con la investigación. “Los abogados, que son muy caros, que uno no sabe quién los convoca, atienden a los peones que no llegan a fin de mes”, sostuvo el periodista.

La familia de la docente pidió profundizar las averiguaciones sobre el constante paso de avionetas que la mujer mencionaba en sus conversaciones. (Foto: archivo).

Las distintas hipótesis sobre el crimen

La posible conexión con el narcotráfico aparece en un expediente que también contempla otras líneas de investigación. Entre ellas se encuentra la hipótesis de abuso sexual planteada por los abogados, que deberá ser contrastada con los elementos reunidos por los investigadores.

La familia, en cambio, puso el foco en los movimientos de avionetas y en la posibilidad de que la actividad vinculada con el narcotráfico en el Litoral pueda aportar información relevante para esclarecer el asesinato.

En ese sentido, también existen cuestionamientos sobre el alcance de las tareas realizadas por las fuerzas federales en el sector y sobre la profundidad con la que se investigaron los posibles vuelos ilegales.

Por el momento, la eventual relación entre el crimen de Godoy y el narcotráfico constituye una línea que requiere comprobación judicial.

El crimen y los cinco detenidos

Godoy fue encontrada muerta en Corrientes. El Instituto Médico Forense determinó que sufrió una muerte extremadamente violenta, con múltiples heridas cortantes y punzocortantes. También se detectaron marcas compatibles con intentos de defensa.

La investigación está a cargo de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, quienes buscan reconstruir las circunstancias del asesinato y determinar la responsabilidad de las cinco personas detenidas.

Entre los sospechosos se encuentra Ireneo Antonio Zarza, capataz de la estancia El Curupí, donde está ubicada la escuela en la que Godoy trabajaba como suplente. También permanecen detenidos Felipe Dionisio Sandoval y Sergio Nahuel Rojas, ambos vinculados con el establecimiento rural.

La lista se completa con Rosa Leguizamón, quien mantenía contacto con la docente y la ayudaba durante sus traslados por la zona, y Ernesto Ezequiel Bordón, inicialmente acusado de falso testimonio por sus declaraciones durante la investigación.

Otro elemento incorporado al expediente, según publicó Diario Época, es una fotografía que habría sido encontrada en el teléfono celular de uno de los detenidos. Su contenido y las circunstancias en las que fue obtenida deberán ser esclarecidos por la Justicia.