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El estremecedor audio que envió Nancy Godoy antes de ser asesinada y que revelaron en el programa de Moria

En el ciclo de Moria Casán dieron a conocer una grabación en la que la docente denunciaba las condiciones de la escuela donde trabajaba y cuestionaba la respuesta que recibió de sus superiores.

30 oct 2026, 07:00
El estremecedor audio que envió Nancy Godoy antes de ser asesinada y que revelaron en el programa de Moria

El estremecedor audio que envió Nancy Godoy antes de ser asesinada y que revelaron en el programa de Moria

El estremecedor audio que envió Nancy Godoy antes de ser asesinada y que revelaron en el programa de Moria

El estremecedor audio que envió Nancy Godoy antes de ser asesinada y que revelaron en el programa de Moria

Tras el hallazgo del cuerpo de Nancy Godoy, en La mañana con Moria difundieron un audio de la docente en el que relataba las precarias condiciones de la Escuela 626, donde daba clases, y la falta de respuestas que, según su testimonio, había recibido al advertir sobre la situación.

La grabación, que Nancy le había enviado a una amiga, expone su angustia por el estado del establecimiento y las dificultades que enfrentaba a diario.

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“A la noche no sabés el asco que dan los bichos. Yo soy pobre, vos me conocés, en mi casa tengo hasta nylon, pero el olor de los murciélagos no sabés lo que es”, se escucha decir a la docente.

En otro tramo del mensaje, Godoy contó que había trasladado sus reclamos a una supervisora y cuestionó la respuesta que obtuvo: “Yo todo eso le dije y me dice ‘haga una nota nomás’, pero me pareció que no iba a hacer nada. Se cagó toda, ahora está toda cagada”.

Además, Nancy mencionó una presunta intervención del ministro de Educación de la provincia, siempre de acuerdo con su propio relato en el audio.

“El ministro personalmente le hizo llamar y le dijo ‘¿cómo no vas a ver la situación esta?’. Yo no sabía esto y tampoco los padres. Nunca se quejaron. Ahora está con el culo en la mano, porque imagínate”, expresó.

La difusión del material se produjo mientras se esperan los resultados de la autopsia, que serán fundamentales para determinar las causas y las circunstancias de su muerte.

Durante el programa, Pampa Mónaco informó que el cuerpo había sido encontrado el miércoles, a unos 15 kilómetros de la escuela, en un sector de difícil acceso. “En una zona semiinundada. El cuerpo estaba en parte sumergido y en parte no”, describió.

El periodista también mencionó versiones sobre un posible traslado del cuerpo hasta ese lugar y la presencia de laceraciones. Sin embargo, esas referencias no permiten establecer por sí solas cómo murió Nancy ni atribuir responsabilidades: se trata de cuestiones que deberá esclarecer la investigación.

En ese contexto, el audio difundido en el ciclo de Moria Casán permitió conocer en primera persona los reclamos de la docente por las condiciones en las que trabajaba.

     

 

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