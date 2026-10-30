Nancy Godoy: la foto que habrían hallado en el celular de un detenido y que podría ser clave

Uno de los puntos que deberá esclarecer la Justicia es cuándo fue tomada la fotografía y quién estaba presente en ese momento. También será necesario determinar quién utilizaba el dispositivo, si la imagen fue capturada con ese mismo teléfono o si llegó a través de alguna aplicación de mensajería.

La autopsia de Nancy Godoy sobre las circunstancias de su muerte

El examen realizado por el Instituto Médico Forense de Corrientes determinó que Nancy Godoy presentaba numerosas lesiones producidas por elementos cortantes y punzocortantes. Las heridas fueron identificadas en distintas partes del cuerpo, entre ellas el rostro, el cuello, el abdomen y las extremidades.

Algunas lesiones presentaban características compatibles con haber sido provocadas cuando la víctima todavía estaba con vida.

Los especialistas también encontraron signos de defensa, lo que constituye un dato relevante para reconstruir las circunstancias del ataque. Además, el informe indicó que el cuerpo presentaba seccionamientos y la amputación de la mano izquierda, con daños adicionales asociados a las condiciones del lugar donde permanecieron los restos.

Los peritos señalaron que la cantidad y las características de las heridas permiten considerar la posible utilización de varias armas.

La hipótesis de un ataque sexual que investiga la Justicia

Desde las primeras etapas de la investigación, los fiscales contemplaron la posibilidad de que Nancy Godoy hubiera sido víctima de una agresión sexual antes de su muerte. Sin embargo, la autopsia preliminar no permitió confirmar esa hipótesis.

Los especialistas explicaron que el estado de conservación del cuerpo y las lesiones encontradas dificultan determinar si existió un ataque de esas características. Por ese motivo, se realizarán estudios complementarios para intentar recuperar material genético y otros marcadores biológicos.

La investigación cuenta con la colaboración de especialistas de la Universidad Nacional del Nordeste y de organismos forenses que pueden aportar técnicas específicas para el análisis de los restos.

Quiénes son los cinco detenidos por el crimen de Nancy Godoy

La investigación judicial tiene cinco personas detenidas, todas vinculadas de distintas maneras con el entorno rural en el que trabajaba la docente.

Uno de los principales sospechosos es Ireneo Antonio Zarza , capataz de la estancia El Curupí, donde se encuentra la escuela en la que Godoy se desempeñaba como suplente.

, capataz de la estancia El Curupí, donde se encuentra la escuela en la que Godoy se desempeñaba como suplente. También están detenidos Felipe Dionisio Sandoval y Sergio Nahuel Rojas , ambos relacionados con el establecimiento rural.

, ambos relacionados con el establecimiento rural. La cuarta imputada es Rosa Leguizamón , quien mantenía contacto con la docente y la ayudaba durante sus traslados por la zona.

, quien mantenía contacto con la docente y la ayudaba durante sus traslados por la zona. El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, inicialmente acusado de falso testimonio por sus declaraciones durante la investigación.

Cómo encontraron el cuerpo de Nancy Godoy en Corrientes

Nancy Godoy había mantenido su última comunicación conocida con la familia el 7 de octubre, mientras se encontraba trabajando en la Escuela Rural N.º 626 del paraje El Malezal, en el departamento de Esquina.

La denuncia por su desaparición fue presentada el 15 de octubre, después de varios días sin noticias sobre su paradero. Desde entonces se desplegaron operativos de búsqueda en una extensa zona rural caracterizada por bañados, vegetación densa y caminos de difícil acceso.

El cuerpo fue encontrado el miércoles 28 en un antiguo potrero, a aproximadamente 2,5 kilómetros de la escuela. Los restos estaban semisumergidos en una zona de agua y malezas. A pocos metros, los investigadores localizaron un bolso con pertenencias de la docente, entre ellas su teléfono celular.

Ese dispositivo corresponde al de la víctima y es un elemento distinto del teléfono de uno de los detenidos al que hace referencia la nueva información periodística.