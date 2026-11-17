Mía Azul Luna tiene 12 años, mide aproximadamente 1,40 metros y es de contextura delgada. Tiene el cabello castaño claro, cortado a la altura de los hombros, y lleva flequillo recto.

Su hermana, Alma Celeste Luna, tiene 11 años, mide alrededor de 1,30 metros y también es de contextura delgada. Su pelo es oscuro, llega hasta los hombros y tiene flequillo recto.

Dónde comunicarse si se tiene información sobre Mía Azul y Alma Celeste

El Ministerio Público Fiscal solicitó que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de las hermanas se comunique de inmediato con las autoridades.

Los canales oficiales para aportar información son:

Unidad Territorial Integrada 14: bulevar Los Alemanes 6778, barrio Argüello Norte, ciudad de Córdoba.

Teléfono: (0351) 448-1016.

Internos habilitados: 34661, 34662, 34663 y 34664.

Otras alternativas: cualquier dependencia policial o judicial.

Las autoridades remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar con la localización de ambas niñas.

Cualquier dato que permita establecer dónde se encuentran Mía Azul y Alma Celeste Luna puede resultar relevante para la investigación, por lo que se solicita comunicarlo directamente a los canales oficiales.

La búsqueda continúa abierta mientras se esperan novedades sobre el paradero de las dos hermanas.